Wie lautet die aktuelle Vertex Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 595 Dollar, die Spanne reicht laut Marktdaten von 350 bis 725 Dollar.

Warum fällt die Vertex Aktie? Die FDA hat den Zieltermin für Povetacicept um bis zu drei Monate auf spätestens 28. Februar 2027 verschoben.

Welches Kursziel hat die Vertex Aktie bei Citi und JPMorgan? Citi nennt 585 Dollar („Buy“), JPMorgan 570 Dollar („Overweight“).

Wie sieht die Vertex Aktie 2026/2027 aus? Das Unternehmen erwartet für 2026 einen Umsatz von 13,15 bis 13,25 Milliarden Dollar; Schätzungen für 2027 konnten wir nicht belegen.

Gibt aktiencheck.de eine eigene Vertex Aktie Prognose ab? Nein, alle Prognosen und Kursziele stammen von Unternehmen und Analysten.