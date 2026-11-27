Die Vertex Aktie (VRTX, Nasdaq, ISIN US92532F1003) verliert am verkürzten Handelstag nach Thanksgiving rund 6,1 Prozent auf 529,78 Dollar. Auslöser ist die Verschiebung der FDA-Entscheidung über Povetacicept bei IgA-Nephropathie um bis zu drei Monate. Die Vertex Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch freundlich: Im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 595 Dollar, zwei große Häuser, Citi und JPMorgan, haben ihre Kaufurteile heute bestätigt. Diese Vertex Aktie Prognose ordnet ein, was Unternehmen und Analysten erwarten.
Vertex Aktie Prognose: Citi und JPMorgan bleiben bei Kaufurteilen, Konsens-Ziel bei 595 Dollar – wie lange bremst die FDA-Verzögerung?
Die Vertex Aktie fällt nach der FDA-Verschiebung für Povetacicept um gut sechs Prozent, die Analysten-Ziele liegen im Schnitt aber bei rund 595 Dollar. Die Vertex Aktienprognose: Unternehmensausblick, Kursziele, Szenarien und Termine.
Auslöser: FDA verlängert die Prüfung
Der neue Zieltermin für Povetacicept liegt spätestens am 28. Februar 2027 statt am 30. November 2026.
Analysten: Verzögerung ändert die These nicht
Citi bestätigt „Buy“ mit 585 Dollar, JPMorgan „Overweight“ mit 570 Dollar.
Unternehmensprognose angehoben
Für 2026 erwartet Vertex 13,15 bis 13,25 Milliarden Dollar Umsatz, zuvor 13,10 bis 13,20 Milliarden.
Gegenwind
Der Umsatz mit Trikafta/Kaftrio sank im dritten Quartal um 8,2 Prozent, die Vertriebskosten stiegen um mehr als 50 Prozent.
Auslöser
Was ist bei der Vertex Aktie passiert – und warum fällt sie?
Vertex teilte am 25. November mit, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA den Zieltermin für die Zulassungsprüfung von Povetacicept bei IgA-Nephropathie (IgAN) um bis zu drei Monate verlängert. Die Behörde hatte Vertex am 24. November informiert. Auslöser war eine Informationsanfrage gegen Ende des Prüfzyklus, die Vertex nach eigenen Angaben schnell beantwortete; die FDA stufte die Antwort als „major amendment“ ein. Der ursprüngliche Termin am 30. November rückt damit spätestens auf den 28. Februar 2027. Vertex betont, vom Datenpaket überzeugt zu sein. Die Aktie gab bereits nachbörslich nach und stand im Handel am Freitag vorbörslich rund 7,3 Prozent tiefer bei etwa 523 Dollar; am Nachmittag deutscher Zeit lag das Minus bei gut sechs Prozent. Das 52-Wochen-Hoch von 571,75 Dollar liegt damit wieder in einiger Entfernung. Zusätzlich wurde eine Form-144-Anmeldung zu einem geplanten Insider-Verkauf bekannt; laut Marktdaten gab es in den vergangenen sechs Monaten zwölf Verkäufe und keine Käufe von Insidern. Der Konkurrent Vera Therapeutics, der im IgAN-Markt ein Präparat vertreibt, legte nachbörslich deutlich zu.
Das Geschäftsmodell: Wie verdient Vertex sein Geld?
Vertex ist ein Biotechkonzern mit Schwerpunkt auf Mukoviszidose (zystische Fibrose). Die Kombinationspräparate Trikafta/Kaftrio und der Nachfolger Alyftrek tragen den Großteil des Umsatzes. Hinzu kommen Casgevy (Gentherapie bei Sichelzellkrankheit und Beta-Thalassämie), das Schmerzmittel Journavx (Suzetrigin) und seit der Übernahme von Crinetics im September Palsonify. Die Nierenmedizin soll nach Management-Aussagen die fünfte kommerzielle Sparte werden; Povetacicept ist dafür der wichtigste Baustein. JPMorgan schätzt den Spitzenumsatz des Mittels im IgAN-Markt auf 3,4 Milliarden Dollar.
Wie lautet die Vertex Aktienprognose des Unternehmens?
Im dritten Quartal erzielte Vertex einen Umsatz von 3,44 Milliarden Dollar (plus 12 Prozent, Konsens 3,40 Milliarden). Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 4,76 Dollar und damit unter dem Konsens von 4,92 Dollar. Trikafta/Kaftrio setzte 2,44 Milliarden Dollar um (minus 8,2 Prozent), Alyftrek 705,8 Millionen Dollar (plus 23 Prozent zum Vorquartal), Casgevy 99,2 Millionen, Journavx 58,3 Millionen und Palsonify 10,1 Millionen Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis betrug 1,41 Milliarden Dollar. Die Umsatzprognose für 2026 hob das Unternehmen auf 13,15 bis 13,25 Milliarden Dollar an. Gleichzeitig steigen die bereinigten Betriebskosten auf rund 6 Milliarden Dollar (zuvor 5,65 bis 5,75 Milliarden), vor allem wegen Crinetics. Für Casgevy und Journavx zusammen peilt Vertex 2026 mindestens 500 Millionen Dollar an, für Palsonify 40 bis 50 Millionen.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Umsatz Q3 2026
|3,44 Mrd. USD
|+12 %, Konsens 3,40 Mrd. USD
|Bereinigter Gewinn je Aktie Q3
|4,76 USD
|Konsens 4,92 USD
|Umsatzprognose 2026
|13,15–13,25 Mrd. USD
|angehoben von 13,10–13,20 Mrd. USD
|Bereinigtes operatives Ergebnis Q3
|1,41 Mrd. USD
|+2 %
|Bereinigte Betriebskosten 2026
|rund 6 Mrd. USD
|zuvor 5,65–5,75 Mrd. USD
|Bereinigte Steuerquote 2026
|19,5–20,5 %
|unverändert
Zahlen zum dritten Quartal 2026 (Bericht vom 3. November). Konsensschätzungen für Gewinn je Aktie 2026/2027 und das erwartete KGV konnten nicht belegt werden.
Quelle: Vertex-Quartalsmitteilung Q3 2026; Marktdaten
Welches Kursziel trauen Analysten der Vertex Aktie zu?
Laut Marktdaten vom 27. November ist der Analystenkonsens bei 32 Häusern „Kaufen“; eine andere Auswertung beziffert 26 Kauf-, 5 Halte- und eine Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel beträgt rund 595 Dollar, die Spanne reicht von 350 bis 725 Dollar. Der Stichtag der Konsensdaten ist nicht angegeben; zuletzt wurden Ziele Anfang November nach den Quartalszahlen angehoben. Goldman Sachs führte am 3. November von 654 auf 725 Dollar, Scotiabank von 558 auf 660 Dollar, Wells Fargo von 550 auf 650 Dollar und UBS von 615 auf 640 Dollar. Morgan Stanley senkte leicht von 665 auf 660 Dollar. Nach der FDA-Verschiebung bestätigten Citi („Buy“, 585 Dollar) und JPMorgan („Overweight“, 570 Dollar) ihre Urteile. Citi nannte die Verzögerung nicht grundlegend für die These, JPMorgan bezeichnete sie als enttäuschend, sieht die langfristige Begründung aber unverändert.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Goldman Sachs
|nicht belegt
|725 USD (zuvor 654)
|03.11.2026
|Goldman-Sachs-Analystenstudie
|Morgan Stanley
|nicht belegt
|660 USD (zuvor 665)
|03.11.2026
|Morgan-Stanley-Analystenstudie
|Wells Fargo
|nicht belegt
|650 USD (zuvor 550)
|03.11.2026
|Wells-Fargo-Analystenstudie
|UBS
|Buy
|640 USD (zuvor 615)
|03.11.2026
|UBS-Analystenstudie
|Citi
|Buy
|585 USD
|27.11.2026
|Citi-Analystenstudie
|TD Cowen
|nicht belegt
|575 USD (zuvor 550)
|03.11.2026
|TD-Cowen-Analystenstudie
|JPMorgan
|Overweight
|570 USD (zuvor 560)
|27.11.2026 (Ziel seit 03.11.)
|JPMorgan-Analystenstudie
Die Angaben geben Einschätzungen Dritter wieder; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab. Kursziele in US-Dollar. Jahresangabe der Termine vom 3. November aus Marktdaten abgeleitet.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser; Marktdaten
Wie ist die Vertex Aktie bewertet?
Ein belastbares erwartetes KGV und Peer-Kennzahlen konnten wir für den heutigen Kurs nicht belegen. Klar ist: Bei 529,78 Dollar notiert die Aktie rund 11 Prozent unter dem Konsens-Ziel von etwa 595 Dollar und knapp 7 Prozent unter dem Hoch von 571,75 Dollar. Seit Jahresbeginn liegt sie mit rund 17 Prozent im Plus. Ein Teil der Bewertung hängt an Pipeline-Produkten, deren Erfolg unsicher ist; die Kosten wachsen derzeit schneller als der Umsatz, da das bereinigte operative Ergebnis im dritten Quartal nur um 2 Prozent zulegte.
Was sagt der Chart der Vertex Aktie?
Technische Kennzahlen wie 50- und 200-Tage-Linie oder den RSI konnten wir für den heutigen Stand nicht belegen. Beschreibend gilt: Die Aktie hatte vor der Meldung innerhalb von fünf Handelstagen rund 2,7 Prozent zugelegt und das Jahreshoch bei 571,75 Dollar fast erreicht. Der Rückgang vom Donnerstag-Schlusskurs von 564,12 Dollar hebt die Gewinne der drei Vortage weitgehend auf. Das ist keine Handlungsempfehlung.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie sieht der Markt die Vertex Aktie 2026/2027?
|Szenario
|Annahme laut Dritten
|Kursmarke
|Bull-Case
|Zulassung bis Ende Februar, Povetacicept erreicht hohe Marktanteile in IgAN
|650–725 USD (Wells Fargo, Scotiabank, Goldman Sachs)
|Base-Case
|Verzögerung bleibt Zwischenspiel, Kerngeschäft wächst, Kosten steigen
|rund 570–595 USD (JPMorgan, Citi, Konsens)
|Bear-Case
|Weitere FDA-Fragen, Kostendruck, schwächeres Mukoviszidose-Geschäft
|untere Spanne der Konsensziele bis 350 USD
Keine Prognose von aktiencheck.de. Kursmarken stammen aus Kurszielen Dritter.
Quelle: Analystenstudien, Marktkommentare
Was beobachten Anleger bei der Vertex Aktie jetzt?
Der wichtigste Termin ist die FDA-Entscheidung zu Povetacicept, spätestens am 28. Februar 2027. Davor stehen Interimsdaten zu Inaxaplin (APOL1-vermittelte Nierenerkrankung) bis Anfang 2027 an; Ergebnisse zu Suzetrigin bei diabetischer Neuropathie werden Mitte 2027 erwartet. Hinzu kommen der Bericht zum vierten Quartal und die Frage, ob Vertex die Kosten in den Griff bekommt. Einen genauen Termin für den Q4-Bericht konnten wir nicht belegen.
Häufige Fragen zur Vertex Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Vertex Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 595 Dollar, die Spanne reicht laut Marktdaten von 350 bis 725 Dollar.
Warum fällt die Vertex Aktie? Die FDA hat den Zieltermin für Povetacicept um bis zu drei Monate auf spätestens 28. Februar 2027 verschoben.
Welches Kursziel hat die Vertex Aktie bei Citi und JPMorgan? Citi nennt 585 Dollar („Buy“), JPMorgan 570 Dollar („Overweight“).
Wie sieht die Vertex Aktie 2026/2027 aus? Das Unternehmen erwartet für 2026 einen Umsatz von 13,15 bis 13,25 Milliarden Dollar; Schätzungen für 2027 konnten wir nicht belegen.
Gibt aktiencheck.de eine eigene Vertex Aktie Prognose ab? Nein, alle Prognosen und Kursziele stammen von Unternehmen und Analysten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen und Kursziele von Analystenhäusern wieder, die aktiencheck.de nicht selbst erstellt hat. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Offenlegungen der Quellen: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, UBS, Citi, TD Cowen, J.P. Morgan.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Analystenstudien von Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, UBS, Citi, TD Cowen und JPMorgan (siehe Tabelle) vom 27.11.2026, 16:52 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Analystenstudien von Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, UBS, Citi, TD Cowen und JPMorgan (siehe Tabelle).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.