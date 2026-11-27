Povetacicept soll gegen die Nierenerkrankung IgA-Nephropathie helfen und wäre nach der Mukoviszidose-Sparte ein weiterer Pfeiler für Vertex. Der Konzern hatte den Zulassungsantrag für eine beschleunigte Zulassung in den USA eingereicht, nachdem eine Zwischenanalyse der Phase-3-Studie positive Daten gezeigt hatte. Mit der Übernahme von Crinetics hat Vertex zudem seine Basis um seltene Hormonerkrankungen erweitert.

Das Kerngeschäft läuft: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 3,44 Milliarden Dollar, die Jahresprognose hob Vertex auf 13,15 bis 13,25 Milliarden Dollar an. Die Verzögerung betrifft damit vor allem die Wachstumsstory jenseits der Mukoviszidose.