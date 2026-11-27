Die Vertex Aktie (ISIN: US92532F1003, WKN: 882807, US-Handelssymbol: VRTX) ist am Freitagmorgen, 27. November 2026, der größte Nasdaq100 Verlierer im vorbörslichen Handel. Gegen 10:15 Uhr deutscher Zeit verliert der Biotechkonzern 40,12 Dollar oder 7,11 Prozent auf 524,00 Dollar. Auslöser ist eine Nachricht der US-Arzneimittelbehörde FDA zum Nierenmedikament Povetacicept.
Vertex Aktie: Nasdaq100 Verlierer vorbörslich – FDA verschiebt Entscheidung um bis zu drei Monate
Die Vertex Aktie fällt vorbörslich um 7,11 Prozent auf 524,00 Dollar. Die FDA verlängert die Prüffrist für das Nierenmedikament Povetacicept, der Start verzögert sich.
Kursgrund
Warum die Vertex Aktie heute fällt
Die FDA hat Vertex am 24. November darüber informiert, dass das Zieldatum für die Entscheidung über Povetacicept um bis zu drei Monate nach hinten rückt. Statt am 30. November soll die Entscheidung spätestens am 28. Februar 2027 fallen. Grund ist eine Informationsanfrage der Behörde in der späten Prüfphase. Vertex beantwortete sie zügig, die FDA stufte die Antworten aber als wesentliche Änderung des Antrags („Major Amendment“) ein und braucht mehr Zeit. Vertex erklärte, weiter von den klinischen Daten überzeugt zu sein.
Schon am Mittwochabend hatte die Vertex Aktie nachbörslich rund 7,5 Prozent verloren. Der Konkurrent Vera Therapeutics stieg zugleich um mehr als 18 Prozent, weil Anleger einen verspäteten Start von Povetacicept einpreisten.
Hintergrund
Mehr als ein Terminproblem
Povetacicept soll gegen die Nierenerkrankung IgA-Nephropathie helfen und wäre nach der Mukoviszidose-Sparte ein weiterer Pfeiler für Vertex. Der Konzern hatte den Zulassungsantrag für eine beschleunigte Zulassung in den USA eingereicht, nachdem eine Zwischenanalyse der Phase-3-Studie positive Daten gezeigt hatte. Mit der Übernahme von Crinetics hat Vertex zudem seine Basis um seltene Hormonerkrankungen erweitert.
Das Kerngeschäft läuft: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 3,44 Milliarden Dollar, die Jahresprognose hob Vertex auf 13,15 bis 13,25 Milliarden Dollar an. Die Verzögerung betrifft damit vor allem die Wachstumsstory jenseits der Mukoviszidose.
Häufige Fragen zur Vertex Aktie
Warum ist die Vertex Aktie heute Nasdaq100 Verlierer?
Die FDA hat die Prüffrist für Povetacicept um bis zu drei Monate verlängert.
Wann entscheidet die FDA jetzt?
Spätestens am 28. Februar 2027, ursprünglich war der 30. November 2026 vorgesehen.
Wofür ist Povetacicept gedacht?
Für die Nierenerkrankung IgA-Nephropathie, ein Programm außerhalb des Mukoviszidose-Geschäfts von Vertex.
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