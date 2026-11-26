Warum fällt die Vertex Aktie?

Die FDA hat die Entscheidung über das Nierenmittel Povetacicept vom 30. November auf spätestens den 28. Februar 2027 verschoben.

Was ist Povetacicept?

Ein Wirkstoff gegen IgA-Nephropathie, eine Autoimmunerkrankung der Nieren.

Bedeutet die Verschiebung eine Ablehnung?

Nein. Die FDA nimmt sich mehr Zeit, um zusätzliche Unterlagen zu prüfen.

Welche ISIN und WKN hat die Vertex Aktie?

ISIN US92532F1003, WKN 882807, Handelssymbol VX1, US-Handelssymbol VRTX.