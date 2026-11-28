Es ist keine Ablehnung. Es ist nur eine Verschiebung. Und trotzdem hat sie rund 7,5 Milliarden US-Dollar Börsenwert gekostet. Die Vertex Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 534,52 US-Dollar, ein Minus von 5,25 Prozent. Am Mittwoch hatte das Papier mit 564,12 US-Dollar noch den höchsten Schlusskurs der vergangenen zwölf Monate markiert.
Vertex Aktie: Drei Monate Verzögerung kosten 7,5 Milliarden Dollar – warum die FDA beim Nierenmittel nachfragt
Die US-Arzneimittelbehörde verschiebt ihre Entscheidung über das wichtigste neue Medikament von Vertex auf Ende Februar. Die Aktie fällt vom Rekordhoch. Was hinter der Verzögerung steckt.
Vertex Pharmaceuticals Incorporated · ISIN: US92532F1003 · WKN: 882807 · Handelssymbol: VX1 · US-Handelssymbol: VRTX
Was passiert ist
Eine Nachfrage kurz vor dem Ziel
Vertex teilte am 25. November mit, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA die Prüfung des Wirkstoffs Povetacicept verlängert. Das Mittel soll gegen IgA-Nephropathie eingesetzt werden, eine chronische Nierenerkrankung. Gegen Ende des Prüfverfahrens hatte die Behörde zusätzliche Informationen angefordert. Vertex lieferte umgehend – und genau diese Antwort stufte die FDA als wesentliche Ergänzung des Antrags ein. Das verlängert die Frist um bis zu drei Monate.
Die Aktie fiel am Freitag im Tief um mehr als sieben Prozent auf 524,30 US-Dollar und holte bis zum Handelsschluss einen Teil der Verluste auf. Herabstufungen durch Analysten gab es nach der Nachricht laut einer Auswertung nicht.
Bei Zulassungen ist Zeit Geld. Drei Monate klingen nach wenig. In einem Markt, in dem mehrere Wettbewerber gleichzeitig starten, können sie über die Rangfolge entscheiden.
Warum es zählt
Das Mittel, das die Abhängigkeit beenden soll
Vertex verdient sein Geld bislang fast ausschließlich mit Medikamenten gegen Mukoviszidose. Povetacicept gilt nach Darstellung von Reuters als das Präparat, das Anleger als zentral für den Schritt in die Nierenheilkunde ansehen. Der Wirkstoff setzt an zwei Botenstoffen des Immunsystems an, die an der Bildung krankmachender Antikörper beteiligt sind.
Schon vor der Entscheidung gab es Sorgen wegen einer möglichen Nebenwirkung: zu niedrige Antikörperspiegel im Blut, die das Risiko schwerer Infektionen erhöhen. Analysten vermuten, die Behörde prüfe die Daten nach einer Eingabe einer ungenannten Partei genauer, die Auflagen zur Blutüberwachung gefordert hatte. Entscheidend für den Umsatz wird sein, wie streng solche Auflagen ausfallen.
Häufige Fragen zur Vertex Aktie
Wo steht die Vertex Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 534,52 US-Dollar (minus 5,25 Prozent).
Hat die FDA das Medikament abgelehnt?
Nein. Die Behörde hat die Prüfung verlängert und will bis spätestens 28. Februar 2027 entscheiden.
Wofür ist Povetacicept gedacht?
Für die Behandlung der IgA-Nephropathie, einer chronischen Nierenerkrankung.
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