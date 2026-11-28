Vertex teilte am 25. November mit, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA die Prüfung des Wirkstoffs Povetacicept verlängert. Das Mittel soll gegen IgA-Nephropathie eingesetzt werden, eine chronische Nierenerkrankung. Gegen Ende des Prüfverfahrens hatte die Behörde zusätzliche Informationen angefordert. Vertex lieferte umgehend – und genau diese Antwort stufte die FDA als wesentliche Ergänzung des Antrags ein. Das verlängert die Frist um bis zu drei Monate.