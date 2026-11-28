Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate von 17,9 Milliarden US-Dollar entspricht gut neun Prozent des Börsenwerts. Zum Vergleich: Beim mittleren Unternehmen im S&P 500 sind es gut vier Prozent. Rechnet man die Nettoverschuldung von rund 184 Milliarden US-Dollar ein, schrumpft die Rendite auf knapp fünf Prozent. Genau hier liegt der Grund für die Zurückhaltung: Der Netzausbau und die Übernahme eines Glasfaseranbieters zu Jahresbeginn haben die Bilanz belastet.