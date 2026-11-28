Langweilig kann sehr profitabel sein. Während die Wall Street im November über KI-Bewertungen stritt, stieg ein Telefonkonzern still um fast zehn Prozent. Die Verizon Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, im verkürzten Handel bei 47,54 US-Dollar, ein Plus von 0,55 Prozent. Seit Jahresbeginn steht ein Gewinn von knapp 24 Prozent – deutlich mehr als beim S&P 500.
Verizon Aktie: 406.000 neue Kunden, sechs Prozent Dividende – der vergessene Telekom-Riese schlägt den Markt
Während Tech-Werte im November einbrachen, legte die Verizon Aktie zu. Das beste Kundenwachstum seit fünf Jahren und ein hoher Cashflow treiben den Kurs. Die Schulden bleiben der wunde Punkt.
Verizon Communications Inc. · ISIN: US92343V1044 · WKN: 868402 · Handelssymbol: BAC · US-Handelssymbol: VZ
Die Zahlen
Die Wende kommt bei den Kunden an
Im dritten Quartal gewann Verizon netto 406.000 Mobilfunk-Vertragskunden, mehr als das Achtfache des Vorjahreswerts. Bei den Vertragskonten war es mit 137.000 das beste Quartal seit über einem Jahrzehnt, im Breitbandgeschäft kamen 314.000 Anschlüsse hinzu. Die Serviceerlöse aus Mobilfunk und Breitband stiegen um 2,9 Prozent auf rund 23,5 Milliarden US-Dollar und sollen im Schlussquartal um etwa vier Prozent wachsen.
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,31 US-Dollar über den erwarteten 1,27 US-Dollar, die bereinigte EBITDA-Marge kletterte auf 40,2 Prozent. Der Umsatz verfehlte mit 34,31 Milliarden US-Dollar allerdings den Konsens, weshalb die Aktie am Zahlentag nachgab. Konzernchef Dan Schulman hob die Jahresprognose zum dritten Mal in Folge an.
Verizon wird bewertet wie ein Geschäft, das schrumpft. Die Kundenzahlen sagen das Gegenteil. Einer von beiden irrt – der Markt oder die Statistik.
Die Bewertung
Viel Cash, viel Schulden
Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate von 17,9 Milliarden US-Dollar entspricht gut neun Prozent des Börsenwerts. Zum Vergleich: Beim mittleren Unternehmen im S&P 500 sind es gut vier Prozent. Rechnet man die Nettoverschuldung von rund 184 Milliarden US-Dollar ein, schrumpft die Rendite auf knapp fünf Prozent. Genau hier liegt der Grund für die Zurückhaltung: Der Netzausbau und die Übernahme eines Glasfaseranbieters zu Jahresbeginn haben die Bilanz belastet.
Neue Fantasie liefert ein Vertrag über KI-Infrastruktur im Volumen von mehr als zwei Milliarden US-Dollar mit der Cloud-Sparte eines großen US-Technologiekonzerns. Dazu kommen Feiertagsaktionen für neue Smartphones. Das Hoch der vergangenen zwölf Monate bei 51,68 US-Dollar aus dem März ist dennoch rund acht Prozent entfernt.
Häufige Fragen zur Verizon Aktie
Wo steht die Verizon Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 47,54 US-Dollar (plus 0,55 Prozent).
Wie viele Kunden hat Verizon gewonnen?
Im dritten Quartal 2026 netto 406.000 Mobilfunk-Vertragskunden und 314.000 Breitbandanschlüsse.
Ist Verizon noch im Dow Jones?
Nach der internen Indexliste der Redaktion gehört die Aktie nicht mehr zu den 30 Dow-Werten.
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