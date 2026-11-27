Wer ist D. James Bidzos?

Vorstandschef und Verwaltungsratsvorsitzender von VeriSign.

Wie viel hat er verkauft?

Am 24. November 3.300 Aktien für rund eine Million Dollar, in zwölf Monaten Aktien für über 30 Millionen Dollar.

Wie viele Aktien hält er noch?

Rund 354.000 Aktien.