D. James Bidzos führt VeriSign als Vorstandschef und Verwaltungsratsvorsitzender, den Betreiber der Internet-Adressen mit den Endungen .com und .net. Am 24. November verkaufte er 3.300 Aktien zu durchschnittlich 316,36 Dollar, zusammen rund eine Million Dollar. Für sich genommen ist das wenig. Doch Bidzos verkauft seit einem Jahr in festem Rhythmus. Für die VeriSign Aktie summiert sich das zu einem beachtlichen Betrag.
VeriSign Aktie: Chef Bidzos verkauft Monat für Monat – über 30 Millionen Dollar in einem Jahr
VeriSign-Chef und Mitgründer D. James Bidzos hat laut SEC-Meldung am 24. November erneut 3.300 Aktien für rund eine Million Dollar verkauft. Es ist der jüngste Teil eines Verkaufsplans, der ihm binnen zwölf Monaten mehr als 30 Millionen Dollar eingebracht hat. Was das für die VeriSign Aktie bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- VeriSign, Inc.
- Sitz
- Reston, Virginia
- US-Handelssymbol
- VRSN (Nasdaq)
- Vorstandschef
- D. James Bidzos
- Geschäft
- Register für .com- und .net-Adressen
Stand: 27.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die VeriSign-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel VRSN an der Nasdaq gehandelt.
Das Muster
3.300 Aktien, immer wieder
Bidzos verkauft seit Monaten nach demselben Schema: jeweils 3.300 Aktien in mehreren Tranchen, im August, Oktober und jetzt im November. Die Verkäufe laufen über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1. Im November 2025 hielt Bidzos noch rund 449.000 Aktien, jetzt sind es 353.791.
Die Verkaufspreise zeigen die Entwicklung der Aktie. Im November 2025 verkaufte Bidzos zu Kursen zwischen 246 und 255 Dollar, im August 2026 um 295 bis 299 Dollar, jetzt zu gut 316 Dollar.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei VeriSign
Wer ist D. James Bidzos?
Vorstandschef und Verwaltungsratsvorsitzender von VeriSign.
Wie viel hat er verkauft?
Am 24. November 3.300 Aktien für rund eine Million Dollar, in zwölf Monaten Aktien für über 30 Millionen Dollar.
Wie viele Aktien hält er noch?
Rund 354.000 Aktien.
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