Ein Freitag rettet die Woche: Die Verbio Aktie gewinnt in der Handelswoche bis zum 27. November 3,53 Prozent und schließt bei 21,14 Euro (Xetra, comdirect). Der Leipziger Biokraftstoff-Hersteller zählt damit zu den TecDAX Gewinnern der Woche. Am Donnerstagabend hatte die Aktie mit 20,12 Euro noch unter dem Vorwochenschluss gelegen.
Verbio Aktie: TecDAX Gewinner der Woche – 3,5 Prozent Plus, doch der Monat kostet 31 Prozent
Die Verbio Aktie gewinnt in dieser Woche 3,53 Prozent auf 21,14 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern der Woche. Den Wochengewinn verdankt der Biokraftstoff-Hersteller allein dem Freitag. Auf Monatssicht bleibt ein tiefes Minus.
Warum ist die Verbio Aktie TecDAX Gewinner der Woche?
Bis Donnerstag war die Woche verloren. Dann gewann die Aktie am Freitag 5,07 Prozent. Auslöser war die Nachfrage nach Werten aus dem Bereich erneuerbare Energien: SMA Solar sprang nach einer Hochstufung durch Berenberg um 7,61 Prozent, Verbio zog mit. Eine eigene Meldung gab es nicht.
Der Markt half. Der DAX gewann in der Woche 2,6 Prozent, die Risikobereitschaft der Anleger kehrte zurück.
Das Rätsel der vergangenen Wochen
Der Wochengewinn ist klein gemessen an dem, was vorher geschah. Auf Monatssicht hat die Aktie fast 31 Prozent verloren, nur TeamViewer schnitt im TecDAX schlechter ab. Dabei waren die Zahlen gut. Am 12. November meldete Verbio für das erste Quartal 2026/27 ein EBITDA von 76,1 Millionen Euro bei 533,6 Millionen Euro Umsatz. Der Vorstand erwartet das Jahres-EBITDA nun am oberen Ende der Spanne von 210 bis 250 Millionen Euro.
Die Aktie fiel trotzdem, schon am Tag der Zahlen und in den Tagen danach. Offenbar hatten Anleger nach der starken Rally im Frühjahr noch mehr erwartet oder nutzten die guten Nachrichten zum Ausstieg. Auf Jahressicht steht weiterhin ein Plus von knapp 21 Prozent.
Was in der neuen Woche für die Verbio Aktie zählt
Anschlusskäufe
Sie zeigen, ob der Freitag mehr war als ein Mitnahmeeffekt.
Die Marke von 23 Euro
Dort notierte die Aktie Mitte November.
Die Preise für THG-Quoten
Die gesetzliche Quote steigt 2027 deutlich. Das stützt die Nachfrage.
Stammdaten
Verbio SE: ISIN DE000A0JL9W6, WKN A0JL9W, Handelssymbol VBK, US-Handelssymbol VBVBF (OTC)
SMA Solar Technology AG: ISIN DE000A0DJ6J9, WKN A0DJ6J, Handelssymbol S92, US-Handelssymbol SMTGF (OTC)
TeamViewer SE: ISIN DE000A2YN900, WKN A2YN90, Handelssymbol TMV
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