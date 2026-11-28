Bis Donnerstag war die Woche verloren. Dann gewann die Aktie am Freitag 5,07 Prozent. Auslöser war die Nachfrage nach Werten aus dem Bereich erneuerbare Energien: SMA Solar sprang nach einer Hochstufung durch Berenberg um 7,61 Prozent, Verbio zog mit. Eine eigene Meldung gab es nicht.

Der Markt half. Der DAX gewann in der Woche 2,6 Prozent, die Risikobereitschaft der Anleger kehrte zurück.