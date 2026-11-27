Der Boden trägt: Die Verbio Aktie gewinnt am Freitagmorgen 3,78 Prozent auf 20,88 Euro (Stand 09:05 Uhr, comdirect) und ist viertgrößter TecDAX Gewinner. Am Mittwoch war der Leipziger Biokraftstoffhersteller noch auf 19,80 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit mehr als sechs Monaten.
Verbio Aktie: TecDAX Gewinner – 3,8 Prozent Plus eine Woche vor der Hauptversammlung
Die Verbio Aktie steigt am Freitagmorgen um 3,78 Prozent auf 20,88 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der Biokraftstoffhersteller löst sich vom Sechsmonatstief. Am 4. Dezember stellt sich der Vorstand den Aktionären.
Warum steigt die Verbio Aktie heute?
Eine neue Meldung hat Verbio nicht veröffentlicht. Die Aktie profitiert vom freundlichen Markt und von ihrer eigenen Fallhöhe. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte, der TecDAX liegt rund 1 Prozent im Plus. Gefragt sind weiter die Verlierer der vergangenen Wochen.
Verbio gehört dazu. Seit dem 13. November hatte die Aktie bis Mittwoch rund 17 Prozent verloren. Vom Mittwochsschluss gerechnet hat sie nun gut 5 Prozent aufgeholt.
Zahlen und Kurs laufen auseinander
Der Kursverfall passt nicht zur operativen Entwicklung. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 stieg das EBITDA auf 76,1 Millionen Euro, nach 15,4 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz lag bei 533,6 Millionen Euro, der freie Mittelzufluss war mit 13,5 Millionen Euro positiv. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand das EBITDA am oberen Ende der Spanne von 210 bis 250 Millionen Euro.
Am 4. Dezember folgt die virtuelle Hauptversammlung. Der Dividendenvorschlag liegt bei 0,20 Euro je Aktie. Anleger werden darauf achten, wie Vorstandschef Claus Sauter den Ausblick und die Regulierung bei Biokraftstoffen einordnet.
Was jetzt für die Verbio Aktie zählt
Die Marke von 20 Euro
Sie wurde am Donnerstag zurückerobert und sollte nun halten.
Die Hauptversammlung
Am 4. Dezember kann der Vorstand den Ausblick bekräftigen.
Die Biokraftstoff-Regeln
Das Bundeskabinett hat Ende Oktober strengere Vorgaben beschlossen. Ihre Umsetzung bestimmt die Quotenpreise.
Stammdaten
Verbio SE: ISIN DE000A0JL9W6, WKN A0JL9W, Handelssymbol VBK, US-Handelssymbol VBVBF (OTC)
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.