Eine neue Meldung hat Verbio nicht veröffentlicht. Die Aktie profitiert vom freundlichen Markt und von ihrer eigenen Fallhöhe. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte, der TecDAX liegt rund 1 Prozent im Plus. Gefragt sind weiter die Verlierer der vergangenen Wochen.

Verbio gehört dazu. Seit dem 13. November hatte die Aktie bis Mittwoch rund 17 Prozent verloren. Vom Mittwochsschluss gerechnet hat sie nun gut 5 Prozent aufgeholt.