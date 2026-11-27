Der Boden scheint zu tragen: Die Verbio Aktie gewinnt am Freitagmorgen 3,78 Prozent auf 20,88 Euro und ist fünftgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Am Mittwoch war der Leipziger Biokraftstoffhersteller noch auf 19,80 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit mehr als sechs Monaten.
Verbio Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – 3,8 Prozent Plus, der Biokraftstoff-Konzern stemmt sich gegen das Sechsmonatstief
Die Verbio Aktie steigt am Freitagmorgen um 3,78 Prozent auf 20,88 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Nach 17 Prozent Kursverlust seit Mitte November greifen Anleger wieder zu. In einer Woche stellt sich der Vorstand auf der Hauptversammlung den Aktionären.
Der Auslöser
Warum steigt die Verbio Aktie heute?
Eine neue Meldung hat Verbio nicht veröffentlicht. Die Aktie profitiert vom freundlichen Markt und von ihrer eigenen Fallhöhe. Der DAX startete 0,8 Prozent höher bei 25.418 Punkten, der SDAX gewinnt 0,84 Prozent. Gefragt sind am Freitag vor allem die Verlierer der vergangenen Wochen. Zusätzlich hilft der Ölpreis: Die Nordseesorte Brent verteuerte sich am Morgen auf gut 97 Dollar je Barrel. Steigende Preise für fossile Kraftstoffe verbessern in der Regel die Wettbewerbsposition von Biodiesel und Bioethanol.
Seit dem 13. November hatte die Verbio Aktie bis Mittwoch rund 17 Prozent verloren. Vom Mittwochsschluss gerechnet hat der SDAX Gewinner nun gut fünf Prozent aufgeholt.
Der Hintergrund
Gewinn verfünffacht, Kurs im Keller
Der Kursverfall passt nicht zu den Zahlen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 stieg das EBITDA auf 76,1 Millionen Euro, nach 15,4 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz lag bei 533,6 Millionen Euro, der freie Mittelzufluss war positiv. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand das EBITDA am oberen Ende der Spanne von 210 bis 250 Millionen Euro. Am 4. Dezember folgt die virtuelle Hauptversammlung, vorgeschlagen ist eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Verbio Aktie
Warum ist die Verbio Aktie heute SDAX Gewinner?
Sie erholt sich mit dem Markt vom Sechsmonatstief. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Wann ist die Hauptversammlung?
Am 4. Dezember 2026, als virtuelle Veranstaltung.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Verbio Aktie?
ISIN DE000A0JL9W6, WKN A0JL9W, Handelssymbol VBK (Xetra), US-Handelssymbol VBVBF (außerbörslich).
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