Eine neue Meldung hat Verbio nicht veröffentlicht. Die Aktie profitiert vom freundlichen Markt und von ihrer eigenen Fallhöhe. Der DAX startete 0,8 Prozent höher bei 25.418 Punkten, der SDAX gewinnt 0,84 Prozent. Gefragt sind am Freitag vor allem die Verlierer der vergangenen Wochen. Zusätzlich hilft der Ölpreis: Die Nordseesorte Brent verteuerte sich am Morgen auf gut 97 Dollar je Barrel. Steigende Preise für fossile Kraftstoffe verbessern in der Regel die Wettbewerbsposition von Biodiesel und Bioethanol.

Seit dem 13. November hatte die Verbio Aktie bis Mittwoch rund 17 Prozent verloren. Vom Mittwochsschluss gerechnet hat der SDAX Gewinner nun gut fünf Prozent aufgeholt.