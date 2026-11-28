Während viele Anleger am Black Friday einkauften, verkaufte Grant Pickering. Der Mitgründer und Vorstandschef von Vaxcyte gab am 27. November Aktien für rund 2,3 Millionen Dollar ab, direkt und über Treuhandfonds für seine Kinder. Zuvor hatte er Optionen auf 32.000 Aktien zu je 2,03 Dollar ausgeübt. Für die Vaxcyte Aktie ist das ein überschaubarer, aber regelmäßiger Vorgang.
Vaxcyte Aktie: Chef Pickering verkauft am Black Friday – Optionen zu 2 Dollar, Verkauf zu 63
Vaxcyte-Chef Grant Pickering hat laut SEC-Meldung am 27. November, dem verkürzten Handelstag nach Thanksgiving, Aktien für rund 2,3 Millionen Dollar verkauft. Er nutzte dafür alte Optionen zu 2,03 Dollar. Was hinter dem Insiderverkauf beim Impfstoff-Spezialisten steckt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Vaxcyte, Inc.
- Sitz
- San Carlos, Kalifornien
- US-Handelssymbol
- PCVX (Nasdaq)
- Vorstandschef
- Grant Pickering
- Geschäft
- Impfstoffe gegen Pneumokokken
Stand: 28.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Vaxcyte-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel PCVX an der Nasdaq gehandelt.
Die Meldung
Direkt und über die Kinder-Trusts
Laut der Pflichtmeldung verkaufte Pickering am 27. November in mehreren Transaktionen zu gewichteten Kursen zwischen 62,94 und 63,95 Dollar. Ein Teil der Verkäufe lief direkt, ein Teil über Treuhandfonds für seine Kinder. Grundlage ist ein Handelsplan nach Rule 10b5-1, den er am 3. März 2026 abgeschlossen hat. Laut MarketBeat entfielen allein 32.000 Aktien zu durchschnittlich 63,11 Dollar auf seinen Direktbestand, der danach bei 429.902 Aktien liegt.
Die Einordnung
Kleiner Teil eines großen Bestands
Planmäßig
Der Verkauf folgt einem Plan aus dem März und ist kein spontaner Entschluss.
Hoher Optionsgewinn
Die Optionen kosteten 2,03 Dollar, der Verkaufskurs lag über 63 Dollar.
Weiter investiert
Mit knapp 430.000 Aktien bleibt Pickering ein bedeutender Aktionär, rund 27 Millionen Dollar wert.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Vaxcyte
Wie viel hat Grant Pickering verkauft?
Aktien für rund 2,3 Millionen Dollar am 27. November 2026.
Lief der Verkauf über einen Plan?
Ja. Der 10b5-1-Plan stammt vom 3. März 2026.
Wie viele Aktien hält er noch?
Direkt 429.902 Aktien.
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