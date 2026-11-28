Wie viel hat Grant Pickering verkauft?

Aktien für rund 2,3 Millionen Dollar am 27. November 2026.

Lief der Verkauf über einen Plan?

Ja. Der 10b5-1-Plan stammt vom 3. März 2026.

Wie viele Aktien hält er noch?

Direkt 429.902 Aktien.