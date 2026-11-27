Laut AP kommen die Äußerungen von mehreren Republikanern. Senator Mike Rounds (South Dakota) sagte, es sei „nothing wrong“ damit, wenn der Kongress einen zweiten Blick auf Zölle werfe. Der Abgeordnete Michael Guest (Mississippi) räumte ein, dass es Bereiche geben könne, in denen er den Demokraten zustimme. Senator John Kennedy (Louisiana) sagte, Zölle gegenüber Kanada ergäben für ihn keinen Sinn. Der Abgeordnete Steve Womack (Arkansas) sieht Zölle als einen Faktor bei den hohen Lebenshaltungskosten. Senator Josh Hawley (Missouri) erwartet einen „dramatic pendulum swing“.

Gleichzeitig bleibt die Hürde hoch. Wer Zölle per Gesetz kippen will, muss ein mögliches Veto des Präsidenten überstimmen und braucht dafür 67 Senatsstimmen. Senator Rand Paul (Kentucky), ein Zollkritiker, sagte laut AP über einen Aufhebungsentwurf: „On its own, he'll just veto it.“ Die Demokraten stellen ab Januar nach AP-Angaben 56 der 100 Senatoren; Ron Wyden soll den Finanzausschuss führen und erwartet „some momentum“ gegen weitere Zölle.