Aus der Republikanischen Partei kommen erste Zweifel an Donald Trumps Zollpolitik. Nach den Zollvorschlägen der US-Regierung vom Mittwoch gegen China, die EU, Japan, Südkorea, Taiwan und neun weitere große Handelspartner sagt Senator Todd Young (Indiana) laut AP: „A rethink is indeed in order“, also eine Neubewertung sei durchaus angebracht (AP, 27.11.2026). Für die Mercedes-Benz Aktie (ISIN DE0007100000) und andere Autoaktien ist das politisch relevant, weil neue US-Zölle Exporte verteuern. Der DAX (ISIN DE0008469008) lag um 12:10 Uhr MEZ bei 25.429,03 Punkten (+0,85 Prozent; finanzen.at, Xetra); Mercedes-Benz notierte laut finanzen.at bei rund 38,8 Euro, ein leichtes Plus von 0,2 Prozent.
US-Zölle: Republikaner fordern „Rethink“ – wie viel Gegenwind droht Trump im Kongress?
Nach den neuen Zollvorschlägen gegen China, die EU und elf weitere Partner melden sich Republikaner im Kongress mit Zweifeln. Demokraten haben ab Januar die Mehrheit im Senat. Was das für die Zollpolitik, die Mercedes-Benz Aktie, Autoaktien und den DAX bedeuten kann.
Die Lage im Kongress
Wie ernst ist der Zweifel der Republikaner – und was können sie tun?
Laut AP kommen die Äußerungen von mehreren Republikanern. Senator Mike Rounds (South Dakota) sagte, es sei „nothing wrong“ damit, wenn der Kongress einen zweiten Blick auf Zölle werfe. Der Abgeordnete Michael Guest (Mississippi) räumte ein, dass es Bereiche geben könne, in denen er den Demokraten zustimme. Senator John Kennedy (Louisiana) sagte, Zölle gegenüber Kanada ergäben für ihn keinen Sinn. Der Abgeordnete Steve Womack (Arkansas) sieht Zölle als einen Faktor bei den hohen Lebenshaltungskosten. Senator Josh Hawley (Missouri) erwartet einen „dramatic pendulum swing“.
Gleichzeitig bleibt die Hürde hoch. Wer Zölle per Gesetz kippen will, muss ein mögliches Veto des Präsidenten überstimmen und braucht dafür 67 Senatsstimmen. Senator Rand Paul (Kentucky), ein Zollkritiker, sagte laut AP über einen Aufhebungsentwurf: „On its own, he'll just veto it.“ Die Demokraten stellen ab Januar nach AP-Angaben 56 der 100 Senatoren; Ron Wyden soll den Finanzausschuss führen und erwartet „some momentum“ gegen weitere Zölle.
|Politiker
|Partei
|Position (sinngemäß)
|Todd Young
|Republikaner
|Neubewertung angebracht
|Mike Rounds
|Republikaner
|Zweiter Blick des Kongresses legitim
|John Kennedy
|Republikaner
|Kanada-Zölle ergeben keinen Sinn
|Rand Paul
|Republikaner
|Aufhebung allein scheitert am Veto
|Ron Wyden
|Demokrat
|Rückenwind für Angriffe auf weitere Zölle
Quelle: AP (27.11.2026)
Die Wähler
Was sagen Umfragen – helfen Zölle der Wirtschaft?
Laut AP VoterPoll sagte etwa die Hälfte der Wähler, die den republikanischen Kandidaten ihres Wahlkreises unterstützten, Trumps Zollpolitik habe der Gesamtwirtschaft geholfen; etwa 3 von 10 sagten, sie habe geschadet. Das zeigt: Die Basis ist gespalten, aber nicht abgewandt. Weil die Gesetzgebung ohnehin an der Veto-Hürde hängt, hat der politische Druck eher Signalwirkung für künftige Verhandlungen, etwa zum USMCA-Verfahren mit Kanada und Mexiko, für das AP keinen Termin nennt.
Die Börse
Was bedeutet das für Mercedes-Benz, Autoaktien und den DAX – ist Entwarnung zu früh?
Für europäische Exporteure bleibt vorerst maßgeblich, was die US-Regierung per Verordnung festlegt, nicht, was im Kongress diskutiert wird. Die Mercedes-Benz Aktie und Autoaktien wie Volkswagen oder BMW reagieren in der Regel empfindlich auf Zollnachrichten, weil die USA ein wichtiger Absatzmarkt sind. Der DAX mit seinem hohen Exportanteil gilt ebenfalls als zollsensibel.
Einschätzung der Redaktion: Die Äußerungen einzelner Republikaner ändern nichts an den vorgeschlagenen Zöllen. Ein belegter Kurseffekt der Kongress-Debatte liegt nicht vor; die Mercedes-Benz Aktie notierte am Mittag nahezu unverändert.
Häufige Fragen
Was Leser zu den US-Zöllen wissen wollen
Welche Länder betreffen die neuen US-Zollvorschläge? Laut AP China, die EU, Japan, Südkorea, Taiwan und neun weitere Handelspartner; Zollsätze nennt der Bericht nicht.
Können Republikaner die Zölle stoppen? Nur mit großer Mehrheit: Ein Veto des Präsidenten kann nur mit 67 Senatsstimmen überstimmt werden.
Was heißt das für die Mercedes-Benz Aktie? Entscheidend sind die Zölle selbst; die Debatte im Kongress hat bisher keinen belegten Kurseffekt.
Wann gibt es Klarheit? Konkrete Abstimmungstermine nennt AP nicht; die Demokraten übernehmen ihre Senatsmehrheit im Januar.
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