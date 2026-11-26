Wie hoch sind die vorgeschlagenen US-Zölle für die EU? Laut EUalive 15 Prozent auf die bestehenden Meistbegünstigungszölle, mit der Option auf bis zu 20 Prozent.

Wann sollen die Zölle gelten? Nicht vor 2027; Stellungnahmen sind bis 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen ab 25. Januar 2027.

Welche Länder sind betroffen? 14 Volkswirtschaften, darunter China, die EU, Japan, Südkorea, Indien und Vietnam; Mexiko und Norwegen sind vorerst ausgenommen.

Wie reagieren die Betroffenen? EU, China, Japan, Singapur und Malaysia weisen die Überkapazitätsbegründung zurück.