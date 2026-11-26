Die US-Zölle auf Waren aus 14 Volkswirtschaften sind erst vorgeschlagen, aber die Gegenwehr hat begonnen: Die EU-Kommission „lehnt die Prämisse strikt ab“, Europa sei eine Quelle struktureller Überkapazitäten, China nennt das Vorgehen einen „typischen Akt des Unilateralismus“, Japan weist den Vorwurf marktfremder Praktiken zurück. Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.215,52 Punkten, plus 2,08 Prozent (dpa-AFX/Ariva, 17:44 Uhr); die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen.
US-Zölle: Europa, China und Japan lehnen Trumps Section-301-Plan ab – wie viel Gegenwehr steckt schon im DAX?
Einen Tag nach dem US-Vorschlag für neue Zölle auf 14 Volkswirtschaften weisen EU, China und Japan die Begründung zurück. Die Frist für Stellungnahmen läuft bis 5. Januar 2027. Was die Gegenwehr für DAX, Autoaktien und Exportwerte bedeutet.
Das Handelsbeauftragten-Büro der USA (USTR) hatte am Mittwoch die Ergebnisse seiner achtmonatigen Section-301-Untersuchung zu angeblichen Überkapazitäten in der Industrie veröffentlicht. Die neuen US-Zölle sollen jene Abgaben ersetzen, die der Supreme Court im Februar 2026 gekippt hatte. Für Anleger ist die entscheidende Frage nicht, ob der Vorschlag Kurse bewegt hat – die Marktberichte nennen ihn am Donnerstag nicht als Treiber –, sondern wie weit Zeitplan und Verhandlungsspielraum reichen.
Der Vorschlag
Was genau schlagen die USA bei den neuen Zöllen vor?
Laut EUalive (Stand 11:51 Uhr, mit Verweis auf WSJ, AP, BBC und CNBC) wurden 16 Handelspartner geprüft; bei 14 stuft das USTR die Praktiken als unangemessen ein. Mexiko und Norwegen sind vorerst ausgenommen, weil das USTR zu ihnen noch keine Ergebnisse vorgelegt hat. Betroffen sind China, die EU, Japan, Südkorea, Indien, Bangladesch, Kambodscha, Indonesien, Malaysia, Singapur, die Schweiz, Taiwan, Thailand und Vietnam.
|Partner
|Vorgeschlagener Satz
|Besonderheit
|EU
|15 % auf die Meistbegünstigungszölle
|Option bis 20 %, falls Gespräche als unbefriedigend gelten
|China
|bis 20 % auf viele Waren
|bis 40 %, wenn Gespräche scheitern
|Vietnam
|bis 35 %
|Handelsabkommen mit den USA in Arbeit
|Singapur
|bis 20 %
|Regierung „sehr enttäuscht“
|Japan
|bis 15 %
|Regierung weist Vorwurf zurück
|Thailand
|Deckel bei 18 %
|Regierung will weiter verhandeln
Entwurf des USTR; Sätze können sich ändern. Einzelne Sätze werden durch frühere Abkommen gedeckelt.
Quelle: EUalive und AP/MPR News, 26.11.2026
Für die EU gelten laut EUalive Ausnahmen für Waren, die bereits unter nationalen Sicherheitszöllen stehen, etwa Autos und Autoteile, Stahl, Aluminium, patentierte Medikamente und Halbleiter. Das ist für Autoaktien wie die Volkswagen Aktie und die Mercedes-Benz Aktie wichtig, weil der Vorschlag diese Waren nicht zusätzlich belasten würde.
Die Reaktionen
Wie reagieren EU, China und Japan auf die Zollpläne?
Olof Gill, stellvertretender Sprecher der EU-Kommission, sagte laut EUalive: „We strongly reject the premise that Europe is a source of structural overcapacity.“ Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im Europaparlament, nannte die Schlussfolgerungen „absurd“. Brüssel fordert, dass Washington das Handelsabkommen von 2025 einhält.
Aus Peking kam am Donnerstag eine klare Absage: Der Sprecher des Handelsministeriums, He Yadong, sprach laut Xinhua von einem „typischen Akt des Unilateralismus“ und einem Verstoß gegen WTO-Regeln; China behalte sich „notwendige Maßnahmen“ vor. Japans Kabinettssekretär Minoru Kihara sagte laut AP, Japan habe keine marktfremden Politiken oder Praktiken. Malaysia und Singapur wiesen die Überkapazitätsthese ebenfalls zurück.
Politisch brisant ist eine Klausel, die das Europaparlament laut EUalive bei der Ratifizierung des Abkommens angehängt hat: Würden die USA mehr als 15 Prozent verlangen, wäre das Abkommen hinfällig und Vergeltung möglich. Die vorgeschlagene Option auf bis zu 20 Prozent liegt genau in diesem Bereich.
Der Fahrplan
Wann könnten die neuen US-Zölle gelten?
Nach Angaben von EUalive laufen Stellungnahmen zum Vorschlag bis zum 5. Januar 2027, Anhörungen beginnen ab dem 25. Januar 2027. Die Zölle würden demnach nicht vor dem kommenden Jahr gelten; einen Termin für die endgültigen Sätze hat das USTR nicht genannt. Parallel läuft am 10. Januar 2027 der Waffenstillstand im Handelsstreit zwischen den USA und China aus. Laut EUalive trifft Trump Präsident Xi im kommenden Monat beim G20-Gipfel in Florida.
Die Märkte
Was heißt der Zollstreit für DAX, Autoaktien und Chemiewerte?
Der DAX erholte sich am Donnerstag vom tiefsten Stand seit Juli; Marktberichte nennen Banken und Technologiewerte als Stütze, nicht die Zollnachrichten. Die folgende Einordnung ist daher eine Einschätzung der Redaktion, keine belegte Kursreaktion:
Autoaktien: Autos und Autoteile sind im EU-Teil laut EUalive ausgenommen. Das nimmt Druck von der Volkswagen Aktie, der BMW Aktie und der Mercedes-Benz Aktie, doch die EU-Option auf 20 Prozent und die Verhandlungslage bleiben offen.
Chemie und Pharma: Ein früherer Bericht von aktiencheck.de nannte Pharma und Chemie als mögliche Sektoren; EUalive führt patentierte Medikamente als ausgenommen. Für die BASF Aktie und die Bayer Aktie ist die genaue Sektorliste im Detail des USTR-Dokuments entscheidend.
Inflation und Notenbanken: Stephen Brown von Capital Economics sagt laut AP, die Zölle könnten die Kerninflation bei Industriegütern bis ins nächste Jahr hoch halten. Das berührt die Zinsdebatte bei Fed und EZB.
|Wert
|Stand
|Veränderung
|DAX (Xetra, Schluss)
|25.215,52 Punkte
|+2,08 %
|Euro Stoxx 50
|rund 6.015 Punkte
|+2,0 %
|Dow Jones
|Wall Street geschlossen (Thanksgiving)
|Schluss vom 25.11.: 50.182,95 Punkte
Quelle: dpa-AFX/Ariva, 17:44 Uhr; finanzen.ch/dpa-AFX, 26.11.2026
Ausblick
Was Anleger jetzt beobachten
Die Sektorliste im USTR-Dokument: Welche EU-Branchen sind konkret betroffen?
Die Stellungnahme der EU-Kommission bis zum 5. Januar 2027 und mögliche Gegenmaßnahmen.
Das Treffen von Trump und Xi beim G20-Gipfel im Dezember.
Die Reaktion von DAX und Exportwerten auf die ersten konkreten Zahlen.
Häufige Fragen zu den neuen US-Zöllen
Wie hoch sind die vorgeschlagenen US-Zölle für die EU? Laut EUalive 15 Prozent auf die bestehenden Meistbegünstigungszölle, mit der Option auf bis zu 20 Prozent.
Wann sollen die Zölle gelten? Nicht vor 2027; Stellungnahmen sind bis 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen ab 25. Januar 2027.
Welche Länder sind betroffen? 14 Volkswirtschaften, darunter China, die EU, Japan, Südkorea, Indien und Vietnam; Mexiko und Norwegen sind vorerst ausgenommen.
Wie reagieren die Betroffenen? EU, China, Japan, Singapur und Malaysia weisen die Überkapazitätsbegründung zurück.
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