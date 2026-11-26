Der USTR hat am Mittwoch, 25. November 2026, Feststellungen in 14 Section-301-Verfahren zu "structural excess capacity and production in manufacturing" getroffen und Zölle vorgeschlagen. Die Untersuchung lief seit März gegen 16 Volkswirtschaften. Betroffen sind China, die EU, Japan, Südkorea, Taiwan, Indien, Singapur, die Schweiz, Indonesien, Malaysia, Kambodscha, Thailand, Vietnam und Bangladesch. Für Mexiko und Norwegen gibt es keine Feststellung; die Verfahren laufen weiter.

Für die EU sind 15 Prozent vorgesehen, netto zu den bestehenden Meistbegünstigungszöllen und bestehenden Section-301-Zöllen. Laut einem Bericht der Kanzlei Kelley Drye kann der Satz auf bis zu 20 Prozent steigen, falls Gespräche als unzureichend gelten. Die Zölle sollen nicht mit Section-232-Zöllen (Autos, Stahl, Aluminium) kumulieren; dort gilt der höhere Satz.