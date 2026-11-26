Die neuen US-Zölle nehmen konkrete Gestalt an: Das Büro des US-Handelsbeauftragten (USTR) hat am 25. November in 14 Section-301-Verfahren zu struktureller Überkapazität Zölle vorgeschlagen, für die EU 15 Prozent. In der Sektorliste für die EU stehen laut USTR-Tabelle Auto, Chemie und Pharma. Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.215,52 Punkten (plus 2,08 Prozent); nach Reuters-Angaben vom Mittag gibt es Anzeichen, dass die Zölle milder ausfallen könnten als befürchtet.
US-Zölle auf Europa: Section 301 nennt Pharma und Chemie als Sektoren – wie stark könnte das Bayer, Merck und BASF treffen?
Das US-Handelsbüro schlägt für 14 Handelspartner neue Zölle vor, für die EU 15 Prozent. In der Sektorliste stehen Auto, Chemie und Pharma. Was das für die Bayer Aktie, Chemie- und Pharmawerte im DAX bedeuten kann und welche Fristen jetzt gelten.
Über Autowerte ist viel geschrieben worden. Weniger beachtet: Auch Pharmaaktien und Chemieaktien stehen auf der Sektorliste. Das betrifft die Bayer Aktie (Ticker BAYN, ISIN DE000BAY0017), Merck KGaA, BASF und andere europäische Hersteller mit US-Geschäft.
Der Vorschlag
Was genau hat das US-Handelsbüro vorgeschlagen?
Der USTR hat am Mittwoch, 25. November 2026, Feststellungen in 14 Section-301-Verfahren zu "structural excess capacity and production in manufacturing" getroffen und Zölle vorgeschlagen. Die Untersuchung lief seit März gegen 16 Volkswirtschaften. Betroffen sind China, die EU, Japan, Südkorea, Taiwan, Indien, Singapur, die Schweiz, Indonesien, Malaysia, Kambodscha, Thailand, Vietnam und Bangladesch. Für Mexiko und Norwegen gibt es keine Feststellung; die Verfahren laufen weiter.
Für die EU sind 15 Prozent vorgesehen, netto zu den bestehenden Meistbegünstigungszöllen und bestehenden Section-301-Zöllen. Laut einem Bericht der Kanzlei Kelley Drye kann der Satz auf bis zu 20 Prozent steigen, falls Gespräche als unzureichend gelten. Die Zölle sollen nicht mit Section-232-Zöllen (Autos, Stahl, Aluminium) kumulieren; dort gilt der höhere Satz.
Die Sektorliste ist entscheidend: Für die EU nennt die USTR-Tabelle Auto, Chemie und Pharma, für die Schweiz Pharma, Stahl und Chemie, für Indien Pharma, Medizintechnik, Stahl, Solar und ICT. Welche Produkte konkret ausgenommen sind, steht in den Entwürfen für das Federal Register; sie lagen der Redaktion nicht vor.
Die Fristen
Wann könnten die Zölle gelten?
Stellungnahmen und Anträge auf Anhörung sind bis zum 5. Januar 2027 möglich, die öffentliche Anhörung beginnt ab dem 25. Januar 2027. Einen Starttermin nennt der USTR nicht; Presseberichte sprechen von "frühestens Januar 2027". Reuters berichtete am Donnerstagmittag (12:23 Uhr), das Büro des Handelsbeauftragten wolle neue Zölle auf die niedrigeren Sätze aus Handelsgesprächen begrenzen; USA und EU hätten sich im Vorjahr auf 15 Prozent geeinigt.
Die Reaktionen
Wie reagieren Brüssel und die Märkte?
Der Vizesprecher der EU-Kommission, Olof Gill, wies laut Berichten die Prämisse zurück, Europa sei eine Quelle struktureller Überkapazität, und forderte die Einhaltung des 15-Prozent-Deals von 2025. Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange, nannte die Schlussfolgerungen "absurd". Bei Sätzen über 15 Prozent wäre das Abkommen laut Schutzklausel hinfällig, Vergeltung möglich. Eine Reaktion der Bundesregierung wurde in den ausgewerteten Quellen nicht gefunden.
An den Börsen sorgten die Zollpläne bereits am Mittwoch für Unruhe; der DAX gab damals nach (Schluss 24.702,13 Punkte laut Börsenbericht, minus 1,26 Prozent). Am Donnerstag ließ die Zollsorge nach: Chefanalyst Andreas Lipkow von CMC Markets sagte laut Reuters, das "Schreckgespenst" verliere zumindest für die verbleibenden Handelswochen des Jahres an Wirkung. Der DAX schloss mit 25.215,52 Punkten (plus 2,08 Prozent).
Die Aktien
Was bedeutet Section 301 für Pharma- und Chemieaktien?
Konkrete Kursreaktionen von Pharma- und Chemiewerten auf den Zollvorschlag sind in den ausgewerteten Quellen nicht belegt. Die folgenden Punkte sind Einschätzungen der Redaktion:
Pharmaaktien: Die Bayer Aktie und Merck KGaA verkaufen Arzneimittel in die USA. Ob Arzneimittel von den Section-301-Zöllen betroffen wären oder wie sie sich zu bestehenden Pharma-Regelungen verhalten, ist offen.
Chemieaktien: BASF Aktie, Evonik Aktie und Lanxess Aktie liefern Vorprodukte in die USA; ein Zoll von 15 Prozent würde Margen belasten oder Preise erhöhen, sofern keine Ausnahmen greifen.
Autowerte: Wegen der Nicht-Kumulation mit Section 232 ist die Wirkung auf Autos begrenzt, wo diese Zölle schon gelten.
Schweiz und Indien: Für Roche, Novartis und indische Generikahersteller nennt die Sektorliste Pharma ebenfalls; die Sätze sind für Indien mit 25 Prozent höher.
|Partner
|Vorgeschlagener Satz
|Genannte Sektoren
|EU
|15 % (bis 20 % möglich)
|Auto, Chemie, Pharma
|Schweiz
|15 %
|Pharma, Stahl, Chemie
|Indien
|25 % (17 % mit Abkommen)
|Pharma, Medizintechnik, Stahl, Solar, ICT
|China
|20 % (bis 40 % möglich)
|Aluminium, Auto, Batterien, Halbleiter, Stahl, Solar
|Japan, Südkorea, Taiwan
|15 %
|Auto, Halbleiter u. a.
Quelle: USTR (25.11.2026) laut Recherchebericht; Kelley Drye; Angaben nicht final
Ausblick
Was Anleger jetzt beobachten
Die Federal-Register-Entwürfe und die Ausnahmelisten für Pharma und Chemie.
Die Frist für Stellungnahmen am 5. Januar 2027 und die Anhörung ab 25. Januar 2027.
Reaktionen der EU-Kommission und der Bundesregierung auf den Vorschlag.
Die Kursentwicklung von Bayer, Merck KGaA, BASF und Evonik im DAX und MDAX.
Häufige Fragen zu den US-Zöllen
Wie hoch sind die vorgeschlagenen US-Zölle für die EU? 15 Prozent, netto zu bestehenden Zöllen; laut Kelley Drye bis zu 20 Prozent möglich.
Wann gelten die Zölle? Einen Starttermin nennt der USTR nicht. Stellungnahmen sind bis 5. Januar 2027 möglich, die Anhörung beginnt ab 25. Januar 2027.
Sind Pharma und Chemie betroffen? Laut USTR-Sektortabelle stehen sie auf der Liste für die EU; Ausnahmen sind unklar.
Was bedeutet das für die Bayer Aktie? Das ist offen; aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.