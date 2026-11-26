Wann entscheidet Washington über den Truppenabzug aus Europa? Ursprünglich war Anfang Dezember vorgesehen; Verbündete rechnen laut Bloomberg nun mit Ende Dezember oder erst nach dem Jahreswechsel.

Wie viele US-Soldaten sind in Europa stationiert? Rund 80.000 (Stand Juli, dauerhaft und rotierend), davon rund 38.000 dauerhaft in Deutschland (Stand Ende August).

Was hat das Pentagon bereits angekündigt? Anfang Mai kündigte es den Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland innerhalb von sechs bis zwölf Monaten an.

Wie hat die Hensoldt Aktie reagiert? Sie schloss am 26.11.2026 bei 79,78 Euro (+3,32 Prozent). Die Meldung kam erst nach Handelsschluss.