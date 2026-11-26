Washington nimmt sich mehr Zeit für die Zukunft seiner Truppen in Europa. Die Entscheidung über einen möglichen Abzug verschiebt sich laut Berichten von Politico und Bloomberg, die dpa-AFX am Donnerstag um 20:28 Uhr wiedergab; Verbündete rechnen nun mit Ende Dezember oder erst nach dem Jahreswechsel. Für die Hensoldt Aktie (Ticker HAG, ISIN DE000HAG0005), die am Donnerstag mit 79,78 Euro (+3,32 Prozent, Kursliste 17:29 Uhr) schloss, und andere Rüstungsaktien hat das zwei Seiten: Es entlastet kurzfristig die Sorge vor einem drastischen Abzug, hält aber die Frage offen, wie viel Europa künftig selbst tragen muss.
US-Truppenabzug aus Europa: Entscheidung rutscht auf Ende Dezember oder später – was heißt der Aufschub für die Hensoldt Aktie und Rüstungsaktien?
Die USA brauchen für die Überprüfung ihrer Truppen in Europa länger als geplant. Laut Berichten fällt die Entscheidung frühestens Ende Dezember. Für die Hensoldt Aktie, Rheinmetall und andere Rüstungsaktien bleibt offen, wie viel Verantwortung Europa künftig übernehmen muss.
Die Meldung
Was ist über die Verschiebung der Truppen-Entscheidung bekannt?
Nach Politico (unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen) sagte Scott Oudkirk, stellvertretender Leiter der US-Vertretung bei der Nato, den Verbündeten, die Ergebnisse der Überprüfung kämen nicht rechtzeitig zum Treffen der Nato-Außenminister am Mittwoch in Brüssel. Einen neuen Termin nannte er laut Politico nicht. Bloomberg berichtet unter Berufung auf Insider, als ursprünglicher Zeitpunkt der endgültigen Entscheidung sei Anfang Dezember genannt worden. Der Grund: Washington will verschiedene Angebote der Verbündeten prüfen, mehr Verantwortung zu übernehmen, insbesondere bei militärischen Fähigkeiten, die bisher die USA stellten. Das US-Verteidigungsministerium unter Minister Pete Hegseth äußerte sich zurückhaltend; die Überprüfung sei noch im Gange.
|Kennzahl
|Stand
|Überprüfung der Präsenz
|seit Ende Juni
|Ankündigung Abzug aus Deutschland
|Anfang Mai: 5.000 Soldaten innerhalb von 6 bis 12 Monaten
|US-Soldaten in Europa
|rund 80.000 (Stand Juli, dauerhaft und rotierend)
|US-Soldaten in Deutschland
|rund 38.000 dauerhaft stationiert (Stand Ende August)
|Neuer Zeitpunkt der Entscheidung
|Ende Dezember oder später (Bloomberg)
Quelle: dpa-AFX, 26.11.2026, 20:28 Uhr
Wie reagieren die Verbündeten?
Laut Bloomberg sehen Verbündete die Verzögerung als „ermutigendes Signal“ gegen einen drastischen Abzug; die Beziehungen zwischen den USA und der Nato hätten sich verbessert. Eine offizielle Nato-Stellungnahme nennt der Bericht nicht. Zum Hintergrund: US-Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby lobte Verteidigungsminister Boris Pistorius auf X mit den Worten, kein anderer Verbündeter habe sich so schnell und so weit entwickelt wie Deutschland. Zugleich hatte Präsident Donald Trump zuvor Bundeskanzler Friedrich Merz wegen dessen Kritik am US-Krieg gegen den Iran kritisiert. Eine Reaktion der Bundesregierung auf die Verschiebung nennt die Meldung nicht.
Was bedeutet das für die Hensoldt Aktie und Rüstungsaktien?
Die Aktie des Sensorspezialisten schloss laut aktiencheck.de (26.11.2026, 18:02 Uhr) bei 79,78 Euro, nach 77,22 Euro am Vortag, und war am Morgen mit mehr als 4 Prozent Plus der stärkste MDAX-Wert. Als Treiber nennt der Bericht den Kapitalmarkttag von Rheinmetall und die Gipfelwoche der EU, nicht die Meldung zu den US-Truppen, die erst um 20:28 Uhr erschien, also nach Handelsschluss. Ein Kursbezug lässt sich deshalb nicht herstellen. Nach Einschätzung der Redaktion hängt die Nachfrage nach europäischer Ausrüstung weniger an der Zahl der US-Soldaten als an der Frage, welche Fähigkeiten Europa selbst aufbauen soll (Einschätzung der Redaktion).
Was Anleger jetzt beobachten
Den neuen Zeitpunkt der US-Entscheidung, laut Bloomberg Ende Dezember oder später.
Die Neuigkeiten von Rheinmetall zum Kapitalmarkttag am Freitag und die Ergebnisse des EU-Gipfels zur Ukraine-Finanzierung.
Wie die Bundesregierung und die Nato die Angebote an Washington konkretisieren.
Häufige Fragen zum US-Truppenabzug
Wann entscheidet Washington über den Truppenabzug aus Europa? Ursprünglich war Anfang Dezember vorgesehen; Verbündete rechnen laut Bloomberg nun mit Ende Dezember oder erst nach dem Jahreswechsel.
Wie viele US-Soldaten sind in Europa stationiert? Rund 80.000 (Stand Juli, dauerhaft und rotierend), davon rund 38.000 dauerhaft in Deutschland (Stand Ende August).
Was hat das Pentagon bereits angekündigt? Anfang Mai kündigte es den Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland innerhalb von sechs bis zwölf Monaten an.
Wie hat die Hensoldt Aktie reagiert? Sie schloss am 26.11.2026 bei 79,78 Euro (+3,32 Prozent). Die Meldung kam erst nach Handelsschluss.
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