Wer eine zehnjährige US-Staatsanleihe kauft, bekommt am Freitag 4,94 Prozent Rendite. Zieht man die Kerninflation von 3,3 Prozent ab, bleibt rechnerisch ein Realzins von rund 1,6 Prozentpunkten. Bei der zehnjährigen Bundesanleihe mit 3,27 Prozent fällt dieselbe Rechnung gegen die Teuerung im Euroraum von etwa 4 Prozent negativ aus: rund minus 0,7 Punkte. Der Unterschied ist die Kernfrage für Anleger, die Anleihen vor allem als Inflationsschutz verstehen.
US-Realzins: Zehnjährige mit 4,94 Prozent und Kerninflation von 3,3 Prozent – wo bleibt für Anleihe-Anleger nach der Teuerung etwas übrig?
Rechnerisch bringt die zehnjährige US-Staatsanleihe rund 1,6 Prozentpunkte mehr als die Kerninflation, die zehnjährige Bundesanleihe liegt unter der Teuerung im Euroraum. Was der Vergleich aussagt und wo er hinkt.
Der Realzins ist die Rendite nach Abzug der Inflation. Er sagt, wie viel Kaufkraft eine Anleihe ihrem Besitzer über die Laufzeit zusätzlich verschafft, nicht nur, wie viele Euro oder Dollar Zinsen fließen. Ein Kupon von fünf Prozent nützt wenig, wenn die Preise um vier Prozent steigen.
Die Rechnung
Wie berechnet sich der Realzins bei Staatsanleihen?
Die einfache Formel lautet: Nominalrendite minus Inflation. Als Nominalrendite dienen die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen: 4,94 Prozent für die US-Treasury und 3,27 Prozent für die Bundesanleihe, jeweils nach Trading Economics vom 27. November 2026. Als Inflationsmaß nehmen wir für die USA den Kern-PCE-Preisindex (3,3 Prozent im Oktober) und für den Euroraum die Teuerungsrate von rund 4,0 Prozent.
|Markt
|Rendite 10 Jahre
|Inflation
|Realzins (Überschlag)
|USA
|4,94 %
|3,3 % (Kern-PCE)
|rund +1,6 Punkte
|Deutschland / Euroraum
|3,27 %
|rund 4,0 %
|rund –0,7 Punkte
Eigene Berechnung. Die Inflationsmaße sind nicht identisch: Kern-PCE (USA) klammert Energie und Lebensmittel aus, die Teuerung im Euroraum ist die Gesamtrate. Rendite Stand 27.11.2026, Abruf gegen 18 Uhr MEZ.
Quelle: Trading Economics
Der Haken
Warum ist der Vergleich von US- und Euro-Realzins nicht eins zu eins möglich?
Zwei Dinge relativieren das Ergebnis. Erstens misst der Kern-PCE die Preise ohne Energie und Lebensmittel und fällt in der Regel niedriger aus als die Gesamtrate. Würde man für die USA die Gesamtinflation heranziehen, wäre der Abstand kleiner. Zweitens ist die Inflation der Vergangenheit nur ein Näherungswert: Anleger kaufen die Anleihe für die kommenden Jahre, und was sie darin an Teuerung erwarten, kennt niemand.
Der saubere Weg dafür sind inflationsindexierte Anleihen wie die US-TIPS, deren Rendite direkt den Realzins ausdrückt. Wer es genau wissen will, schaut auf diese Reihe. Die Überschlagsrechnung hier dient der Einordnung, nicht als Handlungsgrundlage.
Warum der Abstand
Weshalb liegt die Rendite in den USA so viel höher?
Mehrere Faktoren treiben die US-Renditen. Die Zweijährige liegt mit 4,71 Prozent deutlich über dem Leitzins von 4,00 Prozent, der Markt preist laut Trading Economics eine Anhebung der Fed im Dezember als nahezu sicher ein. In Deutschland lag die Zweijährige dagegen bei rund 3,09 Prozent, bei einem Leitzins der EZB von 2,50 Prozent. Dort setzen die Geldmärkte laut LSEG-Daten auf zwei weitere Anhebungen bis Juni 2027.
Hinzu kommt die Schuldenlage: Die USA müssen deutlich mehr Anleihen am Markt unterbringen, und Investoren verlangen dafür eine höhere Laufzeitprämie. Bundesanleihen dagegen gelten als sicherster Hafen im Euroraum und sind entsprechend begehrt.
Das große Bild
Was bedeutet der Realzins für Sparer, Anleger und Unternehmen?
Für Sparer im Euroraum heißt ein negativer Realzins: Wer sein Geld in sichere Staatsanleihen steckt, verliert rechnerisch an Kaufkraft. Das ist der Hauptgrund, warum Anleger in Aktien, Unternehmensanleihen oder Mittelstandsanleihen ausweichen, und zugleich der Grund, warum dort die Risiken steigen. Höhere Kupons sind die Prämie für höhere Ausfallrisiken, nicht ein Geschenk.
Für Unternehmen bedeutet ein hoher Realzins höhere Finanzierungskosten. In den USA belastet das vor allem schuldenfinanzierte Wachstumsprojekte, etwa den Ausbau von Rechenzentren. In Europa sind die Realzinsen niedriger, was Kredite günstiger hält, solange die EZB nicht kräftig nachlegt.
Termine
Was sollten Anleger beobachten?
die nächsten Inflationsdaten für den Euroraum und die USA,
die Zinsentscheidungen von Fed und EZB im Dezember,
die Entwicklung der Ölpreise als Inflationstreiber,
die Rendite inflationsindexierter Anleihen als Gegenprobe zur eigenen Rechnung.
FAQ
Häufige Fragen zum Realzins
Was ist ein Realzins? Die Rendite abzüglich der Inflation. Er zeigt, wie viel Kaufkraft eine Anleihe über die Laufzeit bringt.
Wie berechne ich den Realzins einer Bundesanleihe? Rendite minus erwartete oder aktuelle Teuerung. Bei 3,27 Prozent Rendite und rund 4,0 Prozent Teuerung ergibt sich rechnerisch ein Minus.
Sind inflationsindexierte Anleihen eine Alternative? Sie koppeln Zins und Rückzahlung an die Teuerung und können Kaufkraftverlust abfedern, tragen aber ebenfalls Zins- und Kursrisiko.
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