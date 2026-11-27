Zwei Dinge relativieren das Ergebnis. Erstens misst der Kern-PCE die Preise ohne Energie und Lebensmittel und fällt in der Regel niedriger aus als die Gesamtrate. Würde man für die USA die Gesamtinflation heranziehen, wäre der Abstand kleiner. Zweitens ist die Inflation der Vergangenheit nur ein Näherungswert: Anleger kaufen die Anleihe für die kommenden Jahre, und was sie darin an Teuerung erwarten, kennt niemand.

Der saubere Weg dafür sind inflationsindexierte Anleihen wie die US-TIPS, deren Rendite direkt den Realzins ausdrückt. Wer es genau wissen will, schaut auf diese Reihe. Die Überschlagsrechnung hier dient der Einordnung, nicht als Handlungsgrundlage.