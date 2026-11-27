Wie hoch waren die Online-Umsätze an Thanksgiving? Laut Adobe Analytics 7,1 Milliarden US-Dollar, ein Rekord und 10,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Wie viel erwartet Adobe für den Black Friday? 12,9 Milliarden US-Dollar, plus 9,2 Prozent; ein Ist-Wert liegt noch nicht vor.

Wie hoch ist die US-Inflation? 3,8 Prozent im Oktober nach dem PCE-Index, Kernrate 3,3 Prozent.

Wann entscheidet die Fed über die Zinsen? Am 9. Dezember 2026; Märkte rechnen mit einer Erhöhung.