Der US-Verbraucher gibt weiter Geld aus: Am Thanksgiving-Tag erreichten die Online-Umsätze in den USA nach Daten von Adobe Analytics einen Rekord von 7,1 Milliarden US-Dollar, 10,4 Prozent mehr als im Vorjahr und rund 0,2 Milliarden über Adobes Prognose von 6,9 Milliarden (Seeking Alpha, 27.11.2026, 10:52 Uhr ET). Am Black Friday schloss die Wall Street nach verkürztem Handel deutlich im Plus: Dow Jones 50.774,94 Punkte (plus 1,18 Prozent), S&P 500 7.297,49 Punkte (plus 1,60 Prozent), Nasdaq Composite 24.129,50 Punkte (plus 2,31 Prozent). Die Amazon Aktie (Ticker AMZN, ISIN US0231351067) gilt als Gradmesser für den Onlinehandel; zugleich stellt sich die Frage, wie viel des Umsatzwachstums nur die Inflation von 3,8 Prozent widerspiegelt.
US-Konsum: Thanksgiving-Rekord mit 7,1 Milliarden Dollar online – kauft der Verbraucher gegen die Inflation an?
Die US-Verbraucher gaben am Thanksgiving-Tag laut Adobe Analytics 7,1 Milliarden Dollar online aus, ein Plus von 10,4 Prozent. Zugleich liegt die Inflation bei 3,8 Prozent. Was die Zahlen für Black Friday, Amazon Aktie, Wall Street und den Fed-Entscheid am 9. Dezember bedeuten.
Die Zahlen
Wie stark wächst das Weihnachtsgeschäft wirklich?
Adobe hatte im September für die gesamte Saison vom 1. November bis 31. Dezember 275,1 Milliarden US-Dollar Online-Umsatz prognostiziert, ein Plus von 6,7 Prozent. Vom 1. bis 22. November lagen die Online-Umsätze laut Adobe bei 82,5 Milliarden Dollar, plus 9,1 Prozent (ROIC.ai, 27.11.2026). Für den Black Friday erwartet Adobe 12,9 Milliarden Dollar; einen Ist-Wert gibt es noch nicht. Die Handelsvereinigung NRF rechnet für November und Dezember mit einem Umsatzplus von 4,2 Prozent auf 1,013 Billionen Dollar, nominal und ohne Autohändler, Tankstellen und Gastronomie (NRF, 23.11.2026). Die Beratung PwC erwartet laut ROIC.ai nominal 5,4 Prozent, nach Abzug der Inflation aber nur 2,8 Prozent.
|Größe
|Wert
|Veränderung
|Thanksgiving Tag online (Ist)
|7,1 Mrd. $
|+10,4 %
|Black Friday online (Prognose)
|12,9 Mrd. $
|+9,2 %
|Saison online 1.11.–31.12. (Prognose)
|275,1 Mrd. $
|+6,7 %
|Handelsumsatz Nov./Dez. (NRF-Prognose)
|1,013 Bio. $
|+4,2 %
|Handelsumsatz real (PwC laut ROIC.ai)
|–
|+2,8 %
Adobe misst Online-Umsätze, NRF und PwC den gesamten Einzelhandel mit unterschiedlicher Abgrenzung; die Werte sind nicht direkt vergleichbar.
Quelle: Adobe (28.09.2026), Seeking Alpha, NRF (23.11.2026), ROIC.ai (27.11.2026)
Die Inflation
Wie viel Wachstum frisst die Inflation von 3,8 Prozent?
Die Teuerung nach dem PCE-Index lag im Oktober bei 3,8 Prozent, die Kernrate bei 3,3 Prozent (BEA, 25.11.2026, laut Tribune). Die realen Konsumausgaben gingen im Oktober leicht zurück. Hinzu kommt: Laut PwC kaufen mehr als 80 Prozent der Befragten billigere oder weniger Geschenke, das Durchschnittsbudget sinkt von 796 auf 779 Dollar (ROIC.ai). Adobe-Experte Vivek Pandya sagte laut AP, die Kunden würden sich mit dem Nötigsten eindecken („stock up on the essentials“). Ein Zusammenhang mit Zöllen ist in den gesichteten Quellen nicht belegt.
Märkte
Was heißt das für Amazon Aktie, Wall Street und die Fed?
Starke Konsumdaten und hohe Inflation sind für die Notenbank ein schwieriges Gemisch: Marktberichte rechnen für die Fed-Sitzung am 9. Dezember 2026 fest mit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte (CME FedWatch laut Admiral Markets, 25.11.2026: 94,4 Prozent). Das ist eine Markterwartung, keine Fed-Aussage. Für Onlinehändler wie die Amazon Aktie, Plattformen und Logistiker sprechen Rekordumsätze, für zinsempfindliche Konsumwerte und Händler mit kleinen Margen die höheren Finanzierungskosten und der Preisdruck. Als Einschätzung der Redaktion gilt: Nominale Rekorde sagen wenig über die Kaufkraft aus, solange die Inflation bei 3,8 Prozent liegt. Zu Kursen einzelner Händler am Freitag liegen hier keine belastbaren Zahlen vor.
Häufige Fragen zu Thanksgiving und Black Friday 2026
Wie hoch waren die Online-Umsätze an Thanksgiving? Laut Adobe Analytics 7,1 Milliarden US-Dollar, ein Rekord und 10,4 Prozent mehr als im Vorjahr.
Wie viel erwartet Adobe für den Black Friday? 12,9 Milliarden US-Dollar, plus 9,2 Prozent; ein Ist-Wert liegt noch nicht vor.
Wie hoch ist die US-Inflation? 3,8 Prozent im Oktober nach dem PCE-Index, Kernrate 3,3 Prozent.
Wann entscheidet die Fed über die Zinsen? Am 9. Dezember 2026; Märkte rechnen mit einer Erhöhung.
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