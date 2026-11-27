Die neuen US-Exportregeln für KI-Chips setzen die Chipbranche weiter unter Druck: Seit dem 19. November 2026 benötigen Lieferungen von Hochleistungschips nach Malaysia, Singapur, Indonesien und Thailand eine Exportlizenz. Nach Medienberichten hat Nvidia (ISIN US67066G1040, Ticker NVDA) Serverlieferungen in diese vier Länder bis zur Klärung der Vorgaben gestoppt. Die Nvidia Aktie schloss am Mittwoch, 25. November, 3,9 Prozent tiefer bei rund 149 US-Dollar und liegt im November rund 27 Prozent im Minus. Am Donnerstag blieb die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen; am Freitag erholen sich die Tech-Futures, der Handel endet verkürzt um 19:00 Uhr MEZ.
US-Exportregeln für KI-Chips: Lizenzpflicht für Malaysia, Singapur, Indonesien und Thailand – wie viel Umsatz steht bei Nvidia auf dem Spiel?
Seit dem 19. November verlangen die USA Exportlizenzen für Hochleistungschips nach Malaysia, Singapur, Indonesien und Thailand. Nvidia soll Serverlieferungen gestoppt haben, die Aktie verlor im November rund 27 Prozent. Was die US-Exportregeln für Nvidia, Chipwerte und die Tech-Erholung bedeuten.
Exportkontrollen
Was regeln die neuen US-Exportregeln für KI-Chips?
Nach den vorliegenden Berichten verlangt Washington seit dem 19. November Exportlizenzen für Hochleistungschips in vier südostasiatische Länder. Lizenzpflichtig sind demnach auch Lieferungen an Rechenzentren, die Rechenkapazität an chinesische Kunden vermieten. Hintergrund ist offenbar die Sorge, dass Chips über Drittstaaten für chinesische Anwender nutzbar werden, deren direkter Zugang bereits eingeschränkt ist. Die Regeln sind im Wortlaut für die Redaktion nicht abrufbar gewesen; die Angaben beruhen auf Medienberichten.
Die Folgen zeigen sich in der Lieferkette: Laut Berichten verkaufen Distributoren keine Chips mehr an Anbieter von Rechenkapazität, wenn ein Teil davon von Kunden in China genutzt werden könnte. Nvidia soll Serverlieferungen in die vier Länder angehalten haben, bis klar ist, wie die Vorgaben auszulegen sind. Eine offizielle Bestätigung des Konzerns zu diesen Berichten lag der Redaktion nicht vor.
Wie groß der Anteil dieser Länder am Nvidia-Umsatz ist, nennen die ausgewerteten Quellen nicht. Ob der Effekt wesentlich ist, lässt sich deshalb derzeit nicht beziffern.
Nvidia und der Markt
Wie reagiert die Nvidia Aktie auf die US-Exportregeln und den KI-Ausverkauf?
Die Exportregeln sind nur ein Baustein einer schwachen Woche für Technologiewerte. Der Nasdaq-100 notierte am Mittwoch zeitweise im technischen Bärenmarkt, also mehr als 20 Prozent unter seinem Hoch, und erholte sich am Nachmittag wieder darüber. Zusätzlich setzte die Ratingagentur S&P Nvidia am 25. November auf CreditWatch mit negativem Ausblick und nannte Bedenken zur Unternehmensführung. Für Freitag deuten die Terminmärkte auf eine Erholung: Die Nasdaq-100-Futures lagen am Morgen rund 2,8 Prozent im Plus, die S&P-500-Futures rund 1,7 Prozent bei etwa 7.320 Punkten.
Für Anleger bedeutet das: Die Nvidia Aktie wird derzeit gleichzeitig von regulatorischen Risiken, Bewertungsfragen und Stimmungswechseln bewegt. Betroffen sein können weitere Chipwerte wie AMD, Broadcom und Marvell sowie Serverhersteller und Cloud-Anbieter, die in Südostasien Rechenzentren betreiben. Auch europäische Chipausrüster wie die ASML Aktie und die Infineon Aktie reagieren auf Nachrichten zu Exportkontrollen; belastbare Kursbelege für den heutigen Tag liegen der Redaktion hier nicht vor.
|Punkt
|Stand
|Neue US-Exportregeln
|seit 19. November 2026, Lizenzpflicht für Hochleistungschips
|Betroffene Länder
|Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand
|Lizenzpflichtig außerdem
|Rechenzentren, die Kapazität an Kunden aus China vermieten
|Nvidia-Lieferungen
|laut Berichten gestoppt bis zur Klärung
|Nvidia-Kurs
|rund 149 US-Dollar (25.11.), im November rund -27 %
|Rating
|S&P: CreditWatch mit negativem Ausblick (25.11.)
Angaben nach Medienberichten; Regelwortlaut und Unternehmensbestätigung lagen der Redaktion nicht vor.
Quelle: Medienberichte, Marktdaten, Stand 27.11.2026
Ausblick
Welche Termine entscheiden über Chipwerte und Exportkontrollen?
Am Freitag handelt die Wall Street verkürzt, am 1. Dezember stehen die US-Einkaufsmanagerdaten (ISM) um 16:00 Uhr MEZ an, am 2. Dezember berichtet Salesforce um 22:00 Uhr MEZ, am 4. Dezember folgt der US-Arbeitsmarktbericht (14:30 Uhr MEZ). Die Fed entscheidet am 9. Dezember um 20:00 Uhr MEZ über den Leitzins. Entscheidend für Nvidia dürfte zusätzlich sein, ob Washington die Lizenzpraxis konkretisiert und ob der Konzern selbst Zahlen zu den betroffenen Märkten nennt.
Häufige Fragen zu den US-Exportregeln und Nvidia
Was sind die neuen US-Exportregeln für KI-Chips? Seit 19. November 2026 brauchen Hochleistungschips für Malaysia, Singapur, Indonesien und Thailand eine Lizenz; betroffen sind auch Rechenzentren mit chinesischen Kunden.
Hat Nvidia Lieferungen gestoppt? Nach Medienberichten ja, bis zur Klärung der Regeln; eine Bestätigung des Konzerns lag der Redaktion nicht vor.
Wie steht die Nvidia Aktie? Zuletzt rund 149 US-Dollar nach minus 3,9 Prozent am Mittwoch, im November rund 27 Prozent im Minus.
Was sind die Folgen für andere Chipwerte? Die Regeln können Anbieter von Rechenzentren und Chipwerte in der Lieferkette belasten; belegte Kurseffekte für den heutigen Tag liegen nicht vor.
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