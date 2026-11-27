Nach den vorliegenden Berichten verlangt Washington seit dem 19. November Exportlizenzen für Hochleistungschips in vier südostasiatische Länder. Lizenzpflichtig sind demnach auch Lieferungen an Rechenzentren, die Rechenkapazität an chinesische Kunden vermieten. Hintergrund ist offenbar die Sorge, dass Chips über Drittstaaten für chinesische Anwender nutzbar werden, deren direkter Zugang bereits eingeschränkt ist. Die Regeln sind im Wortlaut für die Redaktion nicht abrufbar gewesen; die Angaben beruhen auf Medienberichten.

Die Folgen zeigen sich in der Lieferkette: Laut Berichten verkaufen Distributoren keine Chips mehr an Anbieter von Rechenkapazität, wenn ein Teil davon von Kunden in China genutzt werden könnte. Nvidia soll Serverlieferungen in die vier Länder angehalten haben, bis klar ist, wie die Vorgaben auszulegen sind. Eine offizielle Bestätigung des Konzerns zu diesen Berichten lag der Redaktion nicht vor.