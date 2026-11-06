US-Arbeitsmarkt: Daten machen Zinsanhebungen wahrscheinlicher

Die heutigen Daten würden eine Zinsanhebung im Dezember wahrscheinlicher werden lassen. Zwar sei es noch rund fünf Wochen hin und es würden bis dahin (hoffentlich) aufschlussreiche Inflationsdaten vorliegen, gleichwohl scheine der Arbeitsmarkt derzeit kein Faktor des Zögerns zu sein. Der US-Dollar sei gegenüber dem Euro und einem ganzen Warenkorb von verschiedenen Währungen erstarkt. Der USD-Index habe demnach die Marke von 102 überwunden. Das FOMC könne sich nun stärker auf sein Inflationsmandat konzentrieren. Die starken Konjunkturdaten hätten dies ohnehin bereits nahegelegt, das heutige Mosaiksteinchen lasse die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung der Fed Funds Target Rate um 25 Basispunkte dabei in den Vordergrund treten. Es bleibe noch abzuwarten, ob die Zwischenwahlen hier möglicherweise noch grundlegende Veränderungen hervorrufen würden. Der unpopuläre Irankrieg, welcher federführend für die hohen Lebenshaltungskosten verantwortlich sei, sei vom US-Präsidenten und dessen Vize in den Fokus des Versagens gerückt worden. Vielleicht sei damit eine strategische Trendwende eingeleitet worden, vielleicht auch nicht. Die Dinge würden aber in Bewegung zu kommen scheinen.