Die Frage vor dem Treasury-Handel am Freitag lautet nicht mehr, ob die US-Notenbank Fed im Dezember die Zinsen erhöht, sondern was passiert, wenn es anders kommt. Zum letzten Schluss am Mittwoch rentierte die zweijährige US-Treasury laut CappNotes bei 4,61 Prozent, die zehnjährige bei 4,85 und die dreißigjährige bei 5,24 Prozent; der Abstand zwischen zwei und zehn Jahren beträgt rund 24 Basispunkte. Eine Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember preist der Terminmarkt laut CME FedWatch mit 97,8 Prozent ein, die Prognosemärkte Polymarket mit 94 und Kalshi mit 93 Prozent.
US-Anleihen: Zweijährige bei 4,61 Prozent, Fed-Erhöhung laut CME zu 97,8 Prozent eingepreist, Prognosemärkte bei 93 bis 94 – wie viel Platz bleibt für eine Überraschung?
Der US-Anleihemarkt ruht an Thanksgiving. Zum letzten Schluss am Mittwoch rentierte die zweijährige Treasury laut CappNotes bei 4,61 Prozent, die zehnjährige bei 4,85 und die dreißigjährige bei 5,24. Die Fed-Erhöhung im Dezember gilt als sicher – was bedeutet das für die Treasury-Rendite, wenn die Daten nicht mitspielen?
US-Treasuries
Was ist die Fed-Zinserhöhung im Dezember wert, wenn sie schon eingepreist ist?
Wenn ein Zinsschritt zu rund 98 Prozent erwartet wird, steckt er bereits in den Renditen, vor allem am kurzen Ende. Die Rendite der zweijährigen Treasury spiegelt die erwartete Leitzinsentwicklung der nächsten zwei Jahre wider; sie bewegt sich deshalb weniger mit dem Beschluss selbst als mit dem Signal über weitere Schritte. Bloomberg Economics erwartet laut einem Bericht von ROIC vom 25. November eine Zinserhöhung im Dezember, und der Bloomberg-Stratege Skylar Montgomery Koning warnt demnach, die Inflationsdaten böten keine Beruhigung über ein Ende der Straffung. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung
|2 Jahre
|4,61 %
|–2 Bp
|10 Jahre
|4,85 %
|–6 Bp
|30 Jahre
|5,24 %
|–6 Bp
Rendite in Prozent, Veränderung in Basispunkten. Die Zehnjährige wird je nach Quelle mit 4,83 (ROIC, Intraday 14:35 GMT), 4,85 (CappNotes, Schluss) und 4,863 Prozent (Tradeweb, Zeitpunkt nicht genannt) angegeben. Die Fed-Wahrscheinlichkeiten stammen von CappNotes.
Quelle: CappNotes, ROIC, Wisevoter (Tradeweb)
Dass die Quellen bei der zehnjährigen Rendite um bis zu drei Basispunkte auseinanderliegen, ist üblich: Je nach Anbieter, Zeitpunkt und Berechnung der Referenzkurve ergeben sich leicht abweichende Werte. Zum Vergleich hilft deshalb die Richtung: Alle Quellen sehen die Renditen am Mittwoch im Rückgang, getrieben von der Flucht in sichere Anlagen.
Warum fielen die Renditen trotz hoher Inflation?
Der Preisindex der privaten Konsumausgaben (PCE) stieg im Oktober laut CappNotes auf 3,8 Prozent zum Vorjahr, die Kernrate auf 3,3 Prozent bei einer Konsenserwartung von 3,2 Prozent; das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal wurde auf 4,3 Prozent annualisiert nach oben revidiert, zuvor 3,4 Prozent. Dennoch fielen die Renditen, weil Anleger wegen eines Technologie-Ausverkaufs sichere Anlagen kauften: Der Nasdaq-100-Terminkontrakt lag zeitweise rund 3 Prozent im Minus. Mark Preskett von Morningstar Wealth wird von ROIC mit der Aussage zitiert, die Treasury-Rally werde von der Nachfrage nach sicheren Häfen und schwächeren Ölpreisen getrieben. Dagegen meldet CappNotes für denselben Tag einen Anstieg des Brent-Preises um 3,51 Prozent auf 94,61 Dollar nach einem Angriff der Huthi auf Ras Tanura – die Quellen widersprechen sich also beim Öl. Hinzu kommt Zolldruck: Die US-Handelsbehörde USTR schlug laut CappNotes neue Section-301-Zölle auf 14 Handelspartner vor, bis zu 20 Prozent für China und 15 Prozent für die EU und Japan.
Was Anleger jetzt beobachten
Freitag, 27. November 2026: verkürzter US-Handel; der Anleihemarkt schließt laut SIFMA-Empfehlung um 14:00 Uhr New Yorker Zeit. Um 8:30 Uhr New Yorker Zeit erscheinen laut CappNotes Handelsbilanz und Lagerbestände.
Freitag, 4. Dezember 2026: US-Arbeitsmarktbericht um 14:30 Uhr MEZ.
8. und 9. Dezember 2026: Sitzung der Fed, bei der die Märkte laut CME FedWatch mit 97,8 Prozent eine Erhöhung um 25 Basispunkte einpreisen.
FAQ: Fragen zu US-Staatsanleihen und der Fed
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Zum Schluss am Mittwoch, 25. November 2026, laut CappNotes 4,85 Prozent; andere Quellen nennen 4,83 bis 4,863 Prozent.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember? Laut CME FedWatch 97,8 Prozent für 25 Basispunkte, laut Polymarket 94 und Kalshi 93 Prozent (CappNotes).
Wann schließt der US-Anleihemarkt am Freitag? Laut SIFMA-Empfehlung um 14:00 Uhr New Yorker Zeit; am Donnerstag war er wegen Thanksgiving geschlossen.
Was bedeutet 2s10s? Der Abstand zwischen den Renditen zweijähriger und zehnjähriger Staatsanleihen; er liegt derzeit bei rund 24 Basispunkten.
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