Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Zum Schluss am Mittwoch, 25. November 2026, laut CappNotes 4,85 Prozent; andere Quellen nennen 4,83 bis 4,863 Prozent.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember? Laut CME FedWatch 97,8 Prozent für 25 Basispunkte, laut Polymarket 94 und Kalshi 93 Prozent (CappNotes).

Wann schließt der US-Anleihemarkt am Freitag? Laut SIFMA-Empfehlung um 14:00 Uhr New Yorker Zeit; am Donnerstag war er wegen Thanksgiving geschlossen.

Was bedeutet 2s10s? Der Abstand zwischen den Renditen zweijähriger und zehnjähriger Staatsanleihen; er liegt derzeit bei rund 24 Basispunkten.