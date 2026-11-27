Nach Angaben von Trading Economics stieg die Zehnjährige am Freitag über 4,90 Prozent und erholte sich damit von ihren niedrigsten Ständen seit mehr als zwei Monaten. Der Handel ist dünn: Am Black Friday schließt der US-Anleihemarkt laut SIFMA-Kalender früher, die Umsätze sind gering, einzelne Aufträge bewegen die Kurse stärker. Das mahnt zur Vorsicht, denn Renditen an Halbtagen sind weniger aussagekräftig als an vollen Handelstagen.

Hinzu kommen die Fundamentaldaten. Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal laut Trading Economics um 4,3 Prozent gewachsen, die Kernrate des PCE-Preisindex lag im Oktober bei 3,3 Prozent. Beides spricht gegen schnelle Zinssenkungen. Der Markt rechnet mit einer Anhebung der Fed am 9. Dezember, laut IG zu etwa 98 Prozent eingepreist, nach CME-Daten zu 97,8 Prozent. Weitere Belastung kommt von neuen US-Zöllen gegen 14 Handelspartner, darunter China und die EU, die Inflationssorgen nähren.