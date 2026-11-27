Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt am Freitag, 27. November 2026, bei 4,91 Prozent, die Dreißigjährige bei 5,29 und die Zweijährige bei 4,70 Prozent (Trading Economics, Tagesstand ohne Uhrzeit). Am Mittwoch hatte die Zehnjährige laut dpa-AFX um 17:27 Uhr noch bei 4,81 Prozent gestanden, zuvor war der US-Anleihemarkt wegen Thanksgiving geschlossen. Der Auslöser des Anstiegs: Die Erholung der Technologie- und KI-Aktien nimmt den sicheren Häfen Nachfrage.
US-Anleihen: Zehnjährige klettert am Black Friday auf 4,91 Prozent, Dreißigjährige bei 5,29 – trägt die KI-Erholung den Zins nach oben?
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt am Freitag bei 4,91 Prozent, die Dreißigjährige bei 5,29 Prozent. Die Erholung der Technologie- und KI-Aktien dämpft die Nachfrage nach sicheren Anleihen, während die Fed-Erhöhung am 9. Dezember als nahezu sicher gilt. Was die Treasury-Kurve jetzt verrät.
Warum steigen die US-Renditen nach dem Thanksgiving-Feiertag?
Am Mittwoch flüchteten Anleger aus Tech-Werten in Staatsanleihen und drückten die Zehnjährige um fast 12 Basispunkte auf 4,81 Prozent. Jetzt dreht die Bewegung.
Nach Angaben von Trading Economics stieg die Zehnjährige am Freitag über 4,90 Prozent und erholte sich damit von ihren niedrigsten Ständen seit mehr als zwei Monaten. Der Handel ist dünn: Am Black Friday schließt der US-Anleihemarkt laut SIFMA-Kalender früher, die Umsätze sind gering, einzelne Aufträge bewegen die Kurse stärker. Das mahnt zur Vorsicht, denn Renditen an Halbtagen sind weniger aussagekräftig als an vollen Handelstagen.
Hinzu kommen die Fundamentaldaten. Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal laut Trading Economics um 4,3 Prozent gewachsen, die Kernrate des PCE-Preisindex lag im Oktober bei 3,3 Prozent. Beides spricht gegen schnelle Zinssenkungen. Der Markt rechnet mit einer Anhebung der Fed am 9. Dezember, laut IG zu etwa 98 Prozent eingepreist, nach CME-Daten zu 97,8 Prozent. Weitere Belastung kommt von neuen US-Zöllen gegen 14 Handelspartner, darunter China und die EU, die Inflationssorgen nähren.
|Laufzeit
|Rendite
|Abstand zur Zweijährigen
|Zwei Jahre
|4,70 %
|–
|Zehn Jahre
|4,91 %
|+21 Bp.
|Dreißig Jahre
|5,29 %
|+59 Bp.
Rendite in Prozent. Abstände in Basispunkten (Bp.) selbst berechnet, 1 Bp. = 0,01 Prozentpunkte.
Quelle: Trading Economics, Stand 27.11.2026 (ohne Uhrzeit)
Das große Bild
Wie steil ist die Zinskurve, und was heißt das für Anleger?
Die Kurve ist moderat steil: Zwischen zwei und zehn Jahren liegen 21 Basispunkte, zwischen zehn und dreißig Jahren 38. Dass die Dreißigjährige oberhalb von 5 Prozent rentiert, spiegelt neben der Inflation auch das Angebot: Der US-Staat finanziert hohe Defizite, die Anleger verlangen am langen Ende einen Aufschlag für Laufzeit und Schuldenlast (Laufzeitprämie). Die Zehnjährige liegt zudem rund 89 Basispunkte über dem Wert vor einem Jahr, auf Monatssicht aber 11 Basispunkte niedriger.
Für Sparer und Anleger gilt: Eine Rendite von 4,91 Prozent ist die Verzinsung bis zur Fälligkeit, wenn der Kurs konstant bleibt, nicht der Kupon. Der Kurs von Treasuries schwankt mit den Renditen: Je länger die Laufzeit (Duration), desto stärker der Ausschlag. Für Anleger im Euroraum kommt das Währungsrisiko hinzu, denn US-Anleihen lauten auf Dollar. Auch die Wechselwirkung mit Aktien bleibt eng: Fallen Tech-Werte, fließt Geld in Anleihen, steigen sie, kehrt es zurück, wie die Bewegung dieser Woche zeigt.
Welche Termine sind für US-Anleihen jetzt wichtig?
Heute: Früher Handelsschluss in den USA, kaum Konjunkturdaten erster Reihe.
4. Dezember: US-Arbeitsmarktbericht.
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed.
17. Dezember: EZB-Zinsentscheid, relevant für den Abstand zu Bundesanleihen.
FAQ: US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe?
Am 27.11.2026 lag sie laut Trading Economics bei 4,91 Prozent; am 25.11. nannte dpa-AFX um 17:27 Uhr 4,81 Prozent.
Warum steigen Renditen, wenn Aktien sich erholen?
Anleger schichten aus sicheren Anleihen in Aktien um. Sinkt die Nachfrage nach Anleihen, fallen deren Kurse und die Renditen steigen.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon bei Treasuries?
Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite die effektive Verzinsung zum aktuellen Kurs.
Welche Risiken haben US-Staatsanleihen?
Zinsänderungs- und Währungsrisiko für Euro-Anleger sowie schwankende Liquidität. Eine Empfehlung gibt aktiencheck.de nicht ab.
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