Erstens die Zölle. Neue Handelsbarrieren belasten Wachstum und Unternehmensgewinne, und in Unsicherheit gelten US-Staatsanleihen als sicherer Hafen. Zweitens die Aktienmärkte: Die Nasdaq verlor zum Schluss 0,62 Prozent, nachdem sie zeitweise um mehr als 4 Prozent gefallen war. Nvidia gab 3,91 Prozent nach und liegt rund 10 Prozent unter dem Stand vom Montag. Der Dow Jones schloss dagegen 0,33 Prozent im Plus, der S&P 500 verlor 0,25 Prozent. Der Dollar-Index sank um 0,14 Prozent.

Zur Einordnung: Rendite ist die jährliche Verzinsung bei Kauf zum aktuellen Kurs und Halten bis zur Fälligkeit; sie sinkt, wenn der Kurs steigt. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.