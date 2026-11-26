Die zehnjährige US-Staatsanleihe rentiert nach dem Handelsschluss in New York am Mittwoch mit 4,84 Prozent, 6,2 Basispunkte weniger als am Vortag. Es ist der siebte Rückgang in acht Handelstagen. Auslöser: Die US-Regierung hat nach Berichten umfassende neue Zölle auf 14 Handelspartner vorgeschlagen, und an der Technologiebörse Nasdaq löste die Sorge vor einem Ende des KI-Booms zeitweise heftige Verkäufe aus. Am Donnerstag bleibt der US-Anleihemarkt wegen Thanksgiving zu, am Freitag wird verkürzt gehandelt.
US-Anleihen: Zehnjährige fällt auf 4,84 Prozent, siebter Rückgang in acht Handelstagen – was bleibt von der Flucht in Treasuries, wenn die Fed erhöht?
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe sinkt zum Handelsschluss am Mittwoch um 6,2 Basispunkte auf 4,84 Prozent. Neue Zölle und die KI-Sorgen treiben Anleger in Treasuries, der Markt rechnet aber mit weiteren Zinserhöhungen der Fed. Am Donnerstag ist der US-Anleihemarkt wegen Thanksgiving geschlossen.
Das Tagesbild
Warum fällt die Rendite der US-Staatsanleihen trotz Inflation?
Sinkende Renditen bedeuten steigende Kurse: Anleger kaufen Treasuries, wenn die Aktienmärkte wackeln. Am Mittwoch kamen zwei Gründe zusammen.
Erstens die Zölle. Neue Handelsbarrieren belasten Wachstum und Unternehmensgewinne, und in Unsicherheit gelten US-Staatsanleihen als sicherer Hafen. Zweitens die Aktienmärkte: Die Nasdaq verlor zum Schluss 0,62 Prozent, nachdem sie zeitweise um mehr als 4 Prozent gefallen war. Nvidia gab 3,91 Prozent nach und liegt rund 10 Prozent unter dem Stand vom Montag. Der Dow Jones schloss dagegen 0,33 Prozent im Plus, der S&P 500 verlor 0,25 Prozent. Der Dollar-Index sank um 0,14 Prozent.
Zur Einordnung: Rendite ist die jährliche Verzinsung bei Kauf zum aktuellen Kurs und Halten bis zur Fälligkeit; sie sinkt, wenn der Kurs steigt. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
Die Rendite war damit binnen weniger Tage deutlich gesunken. Bei der Auktion inflationsgeschützter Anleihen am 19. November lag die nominale Zehnjahresrendite noch bei 5,05 Prozent. Der Rückgang seither beträgt gut 20 Basispunkte.
Die Fed
Warum steigen die Zinsen trotzdem weiter?
Die Konjunkturdaten sprechen eine andere Sprache als die Aktienmärkte. Das Verbrauchervertrauen im November lag über den Erwartungen und erreichte den höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Das Wachstum im dritten Quartal wurde nach oben revidiert, nach Angaben von Datenanbietern auf 4,3 Prozent. Die Inflation ist im Oktober weiter gestiegen, die Kerninflation nach dem Preismaß PCE liegt bei 3,3 Prozent im Jahresvergleich.
Entsprechend rechnet der Markt mit weiteren Schritten der Notenbank: Eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember gilt als nahezu eingepreist (Marktbewertung rund 96 Prozent laut Terminmarktdaten), eine weitere wird Anfang 2027 erwartet. Das ist die Markterwartung, keine Prognose von aktiencheck.de. Paradox: Die Rendite am langen Ende kann fallen, weil Anleger Wachstumsrisiken fürchten, auch wenn die Fed am kurzen Ende die Zinsen anhebt.
|Zeitpunkt
|Rendite
|Veränderung
|Mi, 25.11., Handelsschluss
|4,84 %
|−6,2 BP
|Do, 19.11., TIPS-Auktion
|5,05 %
|–
|Do, 26.11., Thanksgiving
|geschl.
|–
Rendite in Prozent pro Jahr; BP = Basispunkte. Zeitangaben New Yorker Zeit.
Quelle: Marktdaten und Auktionsergebnis des US-Finanzministeriums (TIPS-Auktion vom 19.11.2026)
Das große Bild
Was heißt das für Anleger und Unternehmen?
Eine Rendite von 4,84 Prozent ist für zehn Jahre noch immer hoch. Sie bestimmt die Finanzierungskosten für Staat, Unternehmen und Hausbauer. Für Anleger gilt: Bei fallender Rendite steigen die Kurse bestehender Anleihen, bei steigender fallen sie. Dieses Kursrisiko ist umso größer, je länger die Restlaufzeit; das Maß dafür heißt Duration.
Für Aktien ist die Rendite der Gegenspieler: Sinkt sie, werden hoch bewertete Technologiewerte weniger stark belastet. Die jüngste Entwicklung zeigt, dass der Anleihemarkt Risiken eher einpreist als die Aktienmärkte.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Freitag, 27. November: verkürzter Handel im US-Anleihemarkt nach Thanksgiving.
Dezember: nächster Zinsentscheid der Fed, den der Markt als Erhöhung erwartet.
Laufend: Details zu den vorgeschlagenen Zöllen auf 14 Handelspartner.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zu US-Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe?
Zum Handelsschluss am Mittwoch, 25. November 2026, bei 4,84 Prozent. Am Donnerstag ruht der Handel wegen Thanksgiving.
Warum fallen US-Renditen bei Marktangst?
Weil Anleger in sichere Staatsanleihen flüchten. Mehr Nachfrage hebt den Kurs und senkt die Rendite.
Was bedeutet die erwartete Fed-Erhöhung?
Eine höhere Leitzinsspanne verteuert kurzfristige Kredite. Wie stark das lange Ende reagiert, hängt von Inflation und Wachstumserwartungen ab.
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