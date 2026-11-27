Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe liegt am Freitagnachmittag bei 4,94 Prozent. Das sind rund zwölf Basispunkte mehr als beim Zweieinhalbmonatstief von 4,81 Prozent, das die Treasuries am Mittwoch markiert hatten. Auslöser ist die Erholung der Tech- und KI-Aktien: Die Nachfrage nach sicheren Häfen lässt nach, und wenn Anleger Staatsanleihen verkaufen, steigen deren Renditen.
US-Anleihen: Zehnjährige bei 4,94 Prozent, zwölf Basispunkte über dem Mittwochstief – wie lange trägt die Tech-Erholung den Zins nach oben?
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe steigt im verkürzten Handel nach Thanksgiving auf 4,94 Prozent, die der Dreißigjährigen auf 5,33. Was Tech-Erholung, Ölpreis und die erwartete Fed-Erhöhung für den Anleihemarkt bedeuten.
Der US-Anleihemarkt war am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag läuft der Handel verkürzt. Gerade in dünnen Phasen wie dieser können US-Treasuries stärker ausschlagen, als es die Nachrichtenlage nahelegt. Dass die Renditen dennoch steigen, passt zum Bild der Woche: Erst drückten Kursverluste bei KI-Werten und neue Zölle die Zinsen auf den tiefsten Stand seit dem 8. September, nun dreht die Stimmung.
Der Auslöser
Warum steigen die Renditen der US-Staatsanleihen nach Thanksgiving?
Nach Angaben von Trading Economics ist die Zehnjährige am Freitag über die Marke von 4,90 Prozent zurückgekehrt, weil Tech- und KI-Aktien sich erholten und damit die Fluchtnachfrage nachließ. Am Mittwoch hatte sie noch rund zwölf Basispunkte auf 4,81 Prozent nachgegeben, getrieben von Risikoscheu, Sorgen um die KI-Rally und neuen Zöllen auf 14 Handelspartner.
Hinzu kommt der Ölpreis: Laut CNBC-Schlagzeile vom Freitag steigen die Renditen, während Öl teurer wird und Anleger auf den nächsten Arbeitsmarktbericht schauen. Höhere Energiepreise nähren die Inflationssorgen, und Inflation ist für Anleihen der natürliche Gegner, weil sie den Wert fester Zinszahlungen schmälert.
Rendite und Kurs
Wie stark bewegt eine Rendite von zwölf Basispunkten den Kurs der Anleihe?
Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Rendite und Kurs laufen gegenläufig: Steigt die Rendite, fällt der Kurs bereits ausgegebener Anleihen, weil neue Papiere mehr Zins bieten. Wie stark, sagt die Duration, die ungefähre Kapitalbindungsdauer. Bei einer zehnjährigen Anleihe liegt sie grob bei acht Jahren. Als Faustregel kostet ein Renditeanstieg um 0,12 Prozentpunkte damit etwa ein Prozent Kurs.
Das ist der Grund, warum Langläufer bei Zinssprüngen deutlich stärker schwanken als kurze Laufzeiten. Die Dreißigjährige, die laut Trading Economics bei 5,33 Prozent rentiert, reagiert noch empfindlicher als die Zehnjährige.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung
|2 Jahre
|4,71 %
|+4,6 Basispunkte
|5 Jahre
|4,74 %
|–
|7 Jahre
|4,83 %
|–
|10 Jahre
|4,94 %
|+6,3 Basispunkte
|30 Jahre
|5,33 %
|+7,7 Basispunkte
Veränderung zum letzten Handelstag; für 5 und 7 Jahre liegen keine Tagesveränderungen vor. Stand 27.11.2026, Abruf gegen 18 Uhr MEZ.
Quelle: Trading Economics
Die Notenbank
Was bedeutet die erwartete Fed-Erhöhung für den Anleihemarkt?
Hinter der Rendite-Bewegung steht eine Notenbank, die nach Marktpreisen eher am Ende eines Zinserhöhungszyklus als am Anfang einer Lockerung steht. Laut Trading Economics preisen die Märkte für die Dezember-Sitzung der Fed eine Anhebung um 25 Basispunkte als nahezu sicher ein, eine weitere im Januar gilt als möglich. Als Gründe nennt die Quelle die Kerninflation nach dem PCE-Preisindex von 3,3 Prozent im Oktober und ein auf 4,3 Prozent revidiertes Wachstum im dritten Quartal.
Die Zweijährige mit 4,71 Prozent bildet diese Erwartung ab: Sie liegt deutlich über dem von Trading Economics ausgewiesenen Leitzins von 4,00 Prozent. Kurze Laufzeiten folgen der Geldpolitik, lange Laufzeiten dagegen Wachstum, Inflation und dem Angebot an Staatsschulden. Dass die Zehnjährige nur 23 Basispunkte über der Zweijährigen liegt, zeigt eine vergleichsweise flache Kurve.
Das große Bild
Wie hängen Treasuries, Aktien und Dollar zusammen?
Die Woche zeigt, wie eng Aktien und Anleihen derzeit gekoppelt sind. Fallen KI-Aktien, suchen Anleger Schutz in Staatsanleihen, die Renditen sinken. Erholen sich die Aktien, kehrt sich das um. Wer ein Portfolio aus Aktien und Anleihen hält, sieht damit weniger Streuung als erhofft, weil beide Seiten zeitweise vom selben Faktor abhängen: der Frage, wie lange die Notenbanken noch an der Zinsschraube drehen.
Für den Staat ist die Rendite zugleich eine Rechnung. Eine Zehnjährige nahe 5 Prozent verteuert die Refinanzierung der US-Schulden, die ohnehin hoch sind. Das erhöht die Aufmerksamkeit für jede Auktion von Treasuries, bei der Investoren über das Gebot-Deckungs-Verhältnis (Bid-to-Cover) zeigen, wie gefragt neue Anleihen sind.
Termine
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Der nächste US-Arbeitsmarktbericht, auf den die Märkte laut CNBC blicken, gilt als wichtigster Datenpunkt vor der Fed-Entscheidung.
Die Dezember-Sitzung der Fed (voraussichtlich 8. und 9. Dezember) entscheidet, ob die erwartete Anhebung kommt.
Die Ölpreisentwicklung bleibt ein Inflationsfaktor.
Die Stimmung bei Tech- und KI-Aktien bestimmt die Nachfrage nach sicheren Häfen.
FAQ
Häufige Fragen zu US-Staatsanleihen
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins, den die Anleihe auf den Nennwert zahlt. Die Rendite berücksichtigt zusätzlich den aktuellen Kurs und ändert sich deshalb täglich.
Warum steigen Renditen, wenn Aktien steigen? Anleger verkaufen dann Staatsanleihen und kaufen Aktien. Der Kurs der Anleihe fällt, die Rendite steigt.
Was misst die Zinskurve? Sie vergleicht die Renditen verschiedener Laufzeiten. Eine flache Kurve zeigt, dass Anleger für längere Bindung kaum mehr Rendite verlangen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.