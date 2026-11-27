Nach Angaben von Trading Economics ist die Zehnjährige am Freitag über die Marke von 4,90 Prozent zurückgekehrt, weil Tech- und KI-Aktien sich erholten und damit die Fluchtnachfrage nachließ. Am Mittwoch hatte sie noch rund zwölf Basispunkte auf 4,81 Prozent nachgegeben, getrieben von Risikoscheu, Sorgen um die KI-Rally und neuen Zöllen auf 14 Handelspartner.

Hinzu kommt der Ölpreis: Laut CNBC-Schlagzeile vom Freitag steigen die Renditen, während Öl teurer wird und Anleger auf den nächsten Arbeitsmarktbericht schauen. Höhere Energiepreise nähren die Inflationssorgen, und Inflation ist für Anleihen der natürliche Gegner, weil sie den Wert fester Zinszahlungen schmälert.