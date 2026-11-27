Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen (Treasuries) steigt am Freitag, 27. November 2026, auf 4,93 Prozent und holt damit einen Teil der Verluste vom Mittwoch auf, als sie mit 4,81 Prozent auf den niedrigsten Stand seit September gefallen war. Auslöser ist die Erholung der Technologiewerte, die Fluchtnachfrage nach sicheren Anleihen lässt nach. Der tiefere Grund liegt jedoch in den Konjunkturdaten: Die zweite Schätzung des US-Wachstums im dritten Quartal fiel deutlich stärker aus als erwartet.

Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal mit einer annualisierten Rate von 4,3 Prozent, nach 3,4 Prozent in der ersten Schätzung vom 29. Oktober. Analysten hatten im Schnitt 3,5 Prozent erwartet. Das ist die höchste Wachstumsrate seit drei Jahren, nach 2,2 Prozent im zweiten Quartal.