Laut Trading Economics sorgten am Freitag vor allem zwei Dinge für den Anstieg: Technologie- und KI-Aktien erholten sich, wodurch die Nachfrage nach sicheren Staatsanleihen nachließ. Und die Daten stützen weiter die Erwartung höherer Leitzinsen: Die Kerninflation PCE lag im Oktober bei 3,3 Prozent im Jahresvergleich, das Wachstum im dritten Quartal wurde auf 4,3 Prozent revidiert. Die Märkte rechnen laut der Quelle mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember als „nahezu sicher“, ein weiterer Schritt im Januar gilt als möglich. Die nächste Fed-Sitzung ist nach unseren Informationen am 9. Dezember.

Wichtig für das Verständnis: Die Rendite einer Anleihe und ihr Kurs bewegen sich gegenläufig. Wenn der Markt höhere Leitzinsen erwartet, verlangen Anleger höhere Renditen für neue Käufe, und die Kurse bereits ausgegebener Anleihen fallen.