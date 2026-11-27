Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg am Freitag auf 4,94 Prozent, nach 4,87 Prozent am Vortag, wie Trading Economics für den 27. November 2026 meldet (Tagesstand, keine Uhrzeit angegeben). Damit liegt die US-Treasury über der Marke von 4,90 Prozent, nachdem sie am Mittwoch, dem 25. November, um fast 12 Basispunkte auf 4,81 Prozent gefallen war, den tiefsten Stand seit dem 8. September. Im Monatsvergleich bleibt ein Minus von rund 8 Basispunkten, im Jahresvergleich ein Plus von rund 92 Basispunkten; ein Jahr zuvor lag die Rendite damit nach unserer Rechnung bei etwa 4,02 Prozent.
US-Anleihen: Novemberbilanz mit Zehnjähriger bei 4,94 Prozent – minus 8 Basispunkte im Monat, plus 92 im Jahr – wie viel Fed-Erhöhung steckt vor dem 9. Dezember im Zins?
Die zehnjährige US-Treasury rentierte am Freitag bei 4,94 Prozent, 7 Basispunkte über dem Vortag, aber 8 unter dem Monatsanfang und 92 über dem Vorjahr. Nach dem Mittwochstief von 4,81 Prozent drehten Tech-Erholung und Zinserhöhungserwartungen die Richtung.
Die Treiber
Warum steigt die US-Rendite nach dem Mittwochstief wieder?
Laut Trading Economics sorgten am Freitag vor allem zwei Dinge für den Anstieg: Technologie- und KI-Aktien erholten sich, wodurch die Nachfrage nach sicheren Staatsanleihen nachließ. Und die Daten stützen weiter die Erwartung höherer Leitzinsen: Die Kerninflation PCE lag im Oktober bei 3,3 Prozent im Jahresvergleich, das Wachstum im dritten Quartal wurde auf 4,3 Prozent revidiert. Die Märkte rechnen laut der Quelle mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember als „nahezu sicher“, ein weiterer Schritt im Januar gilt als möglich. Die nächste Fed-Sitzung ist nach unseren Informationen am 9. Dezember.
Wichtig für das Verständnis: Die Rendite einer Anleihe und ihr Kurs bewegen sich gegenläufig. Wenn der Markt höhere Leitzinsen erwartet, verlangen Anleger höhere Renditen für neue Käufe, und die Kurse bereits ausgegebener Anleihen fallen.
|Laufzeit
|Rendite
|Abstand zur Zweijährigen
|2 Jahre
|4,72 %
|–
|10 Jahre
|4,94 %
|rund 22 Basispunkte
|30 Jahre
|5,33 %
|rund 61 Basispunkte
Rendite je Laufzeit; Abstände von der Redaktion berechnet. Leitzins laut Trading Economics 4,00 Prozent (Stand Oktober 2026).
Quelle: Trading Economics, Tagesstand 27.11.2026 (ohne Uhrzeit)
Das große Bild
Was verrät die Zinskurve nach einem Monat ohne großen Ausschlag?
Die Kurve ist leicht ansteigend: Zwischen Zweijähriger und Zehnjähriger liegen rund 22 Basispunkte, zwischen Zehnjähriger und Dreißigjähriger rund 39. Das bedeutet: Für längere Laufzeiten verlangen Anleger eine Prämie, aber kein Aufschlag in extremem Ausmaß. Die zweijährige Rendite liegt mit 4,72 Prozent deutlich über dem Leitzins von 4,00 Prozent – ein Zeichen, dass der Markt bereits Erhöhungen einpreist.
Für Anleger in Deutschland kommt der Wechselkurs hinzu: Wer US-Anleihen in Dollar hält, trägt ein Währungsrisiko. Für die Konjunktur gilt: Hohe Renditen verteuern Hypotheken und Unternehmenskredite und wirken damit auch auf Aktien und Immobilien.
Termine
Was beobachten Anleger bis zur Fed-Sitzung am 9. Dezember?
Wichtig sind die nächsten Inflationsdaten, der US-Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember und Reden von Fed-Mitgliedern. Am Black-Friday-Halbtag war der Handel nach unserer Kenntnis verkürzt; entsprechend geringe Umsätze können Kursbewegungen verstärken.
Häufige Fragen
FAQ zu US-Staatsanleihen und Treasuries
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Laut Trading Economics 4,94 Prozent am 27. November 2026.
Was ist die US-Zinskurve? Sie zeigt die Renditen von Treasuries verschiedener Laufzeiten; der Abstand zwischen zwei und zehn Jahren liegt aktuell bei rund 22 Basispunkten.
Wann entscheidet die Fed? Nach unseren Informationen am 9. Dezember; der Markt erwartet laut Trading Economics eine Erhöhung um 25 Basispunkte.
Was bedeutet ein Anstieg der Rendite für den Kurs? Steigt die Rendite, fällt der Kurs bereits ausgegebener Anleihen.
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