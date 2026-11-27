Nach den Werten von Stockmarketwatch ist die Rendite der Zweijährigen seit Jahresbeginn um 114 Basispunkte gestiegen, die der Dreißigjährigen nur um 38 Basispunkte. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Aus diesen Angaben lässt sich rechnerisch ableiten: Zu Jahresbeginn lag der Abstand zwischen 30- und 2-jährigen Treasuries bei grob 140 Basispunkten, am 25. November bei rund 63, am 27. November nach Trading Economics bei etwa 61. Die Kurve ist also deutlich flacher geworden. Das ist die eigene Berechnung der Redaktion aus gerundeten Quellenwerten, keine offizielle Statistik.

Der Grund: Der Markt hat die kurzen Zinsen der Fed nach oben gepreist, die langen aber weniger stark. Eine flache Kurve kann zwei Dinge bedeuten. Entweder erwartet der Markt, dass die Fed die Inflation mit höheren Leitzinsen bremst und die Zinsen später wieder sinken. Oder die Anleger verlangen für lange Laufzeiten nur noch wenig zusätzliche Entschädigung, obwohl die Staatsverschuldung steigt. Beide Deutungen sind möglich; welche zutrifft, lässt sich aus den Renditen allein nicht ablesen.

Für die Wechselwirkung mit anderen Märkten gilt: Hohe Renditen bei zehn und dreißig Jahren verteuern Hypothekenzinsen und Unternehmenskredite, konkurrieren mit Aktien um Anlegergeld und stärken tendenziell den Dollar. Am 25. November zeigte sich das umgekehrte Muster: Als KI-Aktien fielen, floss Geld in Treasuries, die Renditen sanken. Die Anleihemärkte reagieren aktuell stark auf Stimmungswechsel am Aktienmarkt.