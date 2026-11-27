Die zehnjährige US-Staatsanleihe rentiert nach Daten von Trading Economics am Freitag, 27. November, bei 4,92 Prozent, die dreißigjährige bei 5,30 Prozent und die zweijährige bei 4,69 Prozent. Die Rendite der US-Staatsanleihen zog damit nach dem Thanksgiving-Feiertag wieder an, nachdem sie zuvor auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Monaten gefallen war.
US-Anleihen: Dreißigjährige bei 5,30 Prozent, Zinskurve so flach wie lange nicht – was verrät der Abstand zur Zweijährigen?
Die zehnjährige US-Staatsanleihe rentiert laut Trading Economics bei 4,92 Prozent, die dreißigjährige bei 5,30 Prozent. Seit Jahresbeginn hat sich die Zinskurve stark eingeebnet. Was das für Anleger und die Fed im Dezember bedeutet.
Hinter den nackten Zahlen steckt eine Verschiebung, die für Anleger wichtiger sein kann als die Tagesbewegung: Kurz laufende US-Treasuries haben seit Jahresbeginn deutlich mehr Rendite aufgebaut als lange. Die Zinskurve, also der Abstand zwischen kurzen und langen Renditen, ist dadurch flacher geworden. Wer verstehen will, was das über Fed, Inflation und Staatsverschuldung aussagt, sollte drei Dinge auseinanderhalten: die Rendite (jährliche Verzinsung zum aktuellen Kurs), die Laufzeit und die Steilheit der Kurve.
Der Auslöser
Warum steigt die Rendite der US-Staatsanleihen nach Thanksgiving?
Am 26. November war der US-Anleihemarkt wegen Thanksgiving geschlossen; der letzte reguläre Handelstag war der 25. November. Laut Trading Economics stieg die Rendite der Zehnjährigen am Freitag über 4,90 Prozent, weil sich Technologie- und KI-Aktien erholten und die Nachfrage nach sicheren Anlagen nachließ. Am 25. November hatten Sorgen über die Nachhaltigkeit der KI-getriebenen Rally und neue US-Zölle gegen 14 weitere Handelspartner Anleger in Staatsanleihen getrieben, die Rendite war gesunken.
Zusätzlichen Druck nach oben liefern die Konjunktur- und Preisdaten. Laut Trading Economics wurde das Wachstum der US-Wirtschaft im dritten Quartal auf 4,3 Prozent (Jahresrate) nach oben revidiert, nach zuvor 3,5 Prozent; die Kerninflation nach dem PCE-Index lag im Oktober bei 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, dem höchsten Stand seit 2023. An den Märkten gilt eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte im Dezember laut Trading Economics als nahezu sicher, eine weitere im Januar wird erwogen. Die Fed-Zielspanne liegt nach Angaben von Stockmarketwatch bei 3,75 bis 4,00 Prozent (Stand 24.11.).
|Laufzeit
|27.11. (Trading Economics)
|25.11. (Stockmarketwatch)
|Seit Jahresbeginn (25.11.)
|2 Jahre
|4,69 %
|4,61 %
|+114 Basispunkte
|10 Jahre
|4,92 %
|4,85 %
|+66 Basispunkte
|30 Jahre
|5,30 %
|5,24 %
|+38 Basispunkte
Veränderung seit Jahresbeginn: Angaben von Stockmarketwatch für 25.11. Abstand 30 Jahre minus 2 Jahre: eigene Berechnung aus den genannten Werten.
Quelle: Trading Economics (27.11.2026, ohne Uhrzeit); Stockmarketwatch (Stand 25.11.2026)
Das große Bild
Was sagt die flache Zinskurve der US-Staatsanleihen aus?
Nach den Werten von Stockmarketwatch ist die Rendite der Zweijährigen seit Jahresbeginn um 114 Basispunkte gestiegen, die der Dreißigjährigen nur um 38 Basispunkte. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Aus diesen Angaben lässt sich rechnerisch ableiten: Zu Jahresbeginn lag der Abstand zwischen 30- und 2-jährigen Treasuries bei grob 140 Basispunkten, am 25. November bei rund 63, am 27. November nach Trading Economics bei etwa 61. Die Kurve ist also deutlich flacher geworden. Das ist die eigene Berechnung der Redaktion aus gerundeten Quellenwerten, keine offizielle Statistik.
Der Grund: Der Markt hat die kurzen Zinsen der Fed nach oben gepreist, die langen aber weniger stark. Eine flache Kurve kann zwei Dinge bedeuten. Entweder erwartet der Markt, dass die Fed die Inflation mit höheren Leitzinsen bremst und die Zinsen später wieder sinken. Oder die Anleger verlangen für lange Laufzeiten nur noch wenig zusätzliche Entschädigung, obwohl die Staatsverschuldung steigt. Beide Deutungen sind möglich; welche zutrifft, lässt sich aus den Renditen allein nicht ablesen.
Für die Wechselwirkung mit anderen Märkten gilt: Hohe Renditen bei zehn und dreißig Jahren verteuern Hypothekenzinsen und Unternehmenskredite, konkurrieren mit Aktien um Anlegergeld und stärken tendenziell den Dollar. Am 25. November zeigte sich das umgekehrte Muster: Als KI-Aktien fielen, floss Geld in Treasuries, die Renditen sanken. Die Anleihemärkte reagieren aktuell stark auf Stimmungswechsel am Aktienmarkt.
Termine
Welche Termine bewegen die Treasury-Renditen als Nächstes?
Am Freitag ist der US-Handel nach dem Thanksgiving-Feiertag verkürzt; der Anleihemarkt schließt üblicherweise früher als sonst. Die nächsten Impulse kommen nach den Terminübersichten der Redaktion am 4. Dezember mit dem US-Arbeitsmarktbericht. Die Sitzung der Fed im Dezember entscheidet dann über die am Markt erwartete Anhebung um 25 Basispunkte; Fed-Kalender und Datum sollten Anleger bei der Notenbank selbst nachprüfen. Für die Finanzierung des Staates zählen außerdem die Auktionen des US-Finanzministeriums, bei denen Nachfrage und Gebotsquote Hinweise auf das Vertrauen in langlaufende Papiere liefern.
Häufige Fragen
FAQ: US-Staatsanleihen, Rendite und Zinskurve
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe? Nach Trading Economics 4,92 Prozent am 27. November; zum Schluss am 25. November nannten Portfolio Terminal und Stockmarketwatch 4,85 Prozent.
Was bedeutet eine flache Zinskurve? Der Abstand zwischen kurzen und langen Renditen ist klein. Sie kann auf erwartete Zinssenkungen oder auf geringe Risikoaufschläge für lange Laufzeiten hindeuten.
Warum steigen Renditen, wenn Aktien steigen? Wenn Anleger Aktien kaufen, verkaufen sie teils sichere Anleihen. Fallen deren Kurse, steigen die Renditen.
Wie wirkt sich die Fed auf US-Anleihen aus? Die Fed steuert die kurzen Zinsen direkt und beeinflusst über Erwartungen auch die langen. Eine erwartete Erhöhung im Dezember ist laut Trading Economics bereits weitgehend eingepreist.
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