Der Markt für Unternehmensanleihen läuft derzeit in zwei Geschwindigkeiten. Laut einem Bericht von investingLive vom 24. November beschreibt der Anleiheinvestor PIMCO einen Markt, der sich teilt: Der Risikoaufschlag zwischen BBB- und AA-Anleihen liegt auf einem Rekordtief, während der Aufschlag von CCC- über BB-Anleihen Niveaus erreicht hat, die sonst in Abschwüngen üblich sind. Gleichzeitig schätzt JPMorgan, dass Unternehmen 2027 rund 450 Milliarden Dollar über den weltweiten Markt für Anleihen mit Investment-Grade-Rating aufnehmen – ein Großteil davon zur Finanzierung der KI-Rechenzentren.
Unternehmensanleihen: PIMCO sieht den Markt in zwei Hälften zerfallen, Amazon, Alphabet, Meta und Nvidia stellen rund 35 Prozent der AA-Anleihen – wo bleibt die Risikoprämie?
Der Anleihemanager PIMCO beschreibt laut einem Bericht vom 24. November einen gespaltenen US-Markt für Unternehmensanleihen: am oberen Ende Rekordtiefs bei den Risikoaufschlägen zwischen BBB und AA, am unteren Ende Aufschläge wie in Abschwüngen. JPMorgan erwartet 2027 Anleiheemissionen von 450 Milliarden Dollar. Was heißt das für Anleger in Firmenanleihen?
Unternehmensanleihen
Warum teilt sich der Markt für Unternehmensanleihen?
Ein Credit Spread ist der Renditeaufschlag einer Unternehmensanleihe gegenüber einer sicheren Staatsanleihe; er ist die Prämie für das Ausfallrisiko. Laut dem Bericht ist der Abstand zwischen BBB und AA so gering wie nie, was bedeutet, dass der Markt Anleihen der unteren Investment-Grade-Stufe nur noch wenig höher bepreist als die der oberen. Am anderen Ende des Spektrums werden CCC-Anleihen, also Schuldner mit hohem Ausfallrisiko, im Verhältnis zu BB-Anleihen so bepreist, wie es sonst in Abschwüngen üblich ist. Als Grund nennt der Bericht Refinanzierungsdruck: Müssten CCC-Emittenten mit Fälligkeiten in den nächsten zwei Jahren zu aktuellen Renditen umschulden, stiegen ihre Zinskosten um grob zehn Prozentpunkte. PIMCO erwartet demnach anhaltenden Stress am unteren Ende und verweist auf 2023 und 2024 als Vorbild für Umschuldungen.
Ein Gewicht fällt besonders auf: Amazon, Alphabet, Meta und Nvidia machen laut dem Bericht rund 35 Prozent des AA-Segments im US-Unternehmensanleiheindex aus, KI-Emittenten insgesamt aber weniger als 5 Prozent des BBB-Segments. Anleihen der übrigen Investment-Grade-Branchen werden laut dem Bericht enger bepreist als vor einem Jahr.
Wie viel KI-Schulden kommen 2027 auf den Anleihemarkt?
JPMorgan-Strategen um Tarek Hamid und Nathaniel Rosenbaum erwarten laut Investing.com vom 25. November, dass Unternehmen 2027 über den weltweiten Investment-Grade-Markt 450 Milliarden Dollar aufnehmen, nach 368 Milliarden in diesem Jahr. Hinzu kämen 65 Milliarden Dollar im Markt für Hochzinskredite (Leveraged Finance) und 25 bis 35 Milliarden Dollar in verbrieften Produkten. Die Investitionen in KI sollen sich laut JPMorgan 2027 fast auf 1,4 Billionen Dollar verdoppeln und 2028 abflachen; die Rechenzentrumskapazität von 151 Gigawatt würde von 2027 bis 2031 rund 7 Billionen Dollar kosten, davon 2,9 Billionen Dollar Eigenkapital, vor allem aus Cashflow. Ein Satz aus dem Bericht fasst die Logik zusammen: Das Funding 2027 sei „really for 2028“. Das ist die Prognose der Bank, keine von aktiencheck.de.
Die Zahlen von PIMCO und JPMorgan sind nicht direkt vergleichbar: PIMCO bezieht sich auf den US-Markt, JPMorgan auf den weltweiten Investment-Grade-Markt. Beide zeichnen aber dasselbe Bild: Sehr große, hoch bewertete Emittenten finanzieren sich am Anleihemarkt zu engen Aufschlägen, während schwächere Schuldner mit höheren Zinsen kämpfen.
Was Anleger jetzt beobachten
Die Entwicklung der Aufschläge von CCC- und BB-Anleihen sowie des Abstands zwischen BBB und AA.
Neue große Emissionen von KI-Konzernen und die Nachfrage der Anleger, gemessen an der Überzeichnung.
Die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember, deren Zinsschritt die Refinanzierungskosten beeinflusst.
FAQ: Fragen zu Unternehmensanleihen und Credit Spreads
Was ist ein Credit Spread? Der Renditeaufschlag einer Unternehmensanleihe gegenüber einer sicheren Staatsanleihe, die Prämie für das Ausfallrisiko.
Was bedeutet Investment Grade? Anleihen von Schuldnern mit einem Rating von mindestens BBB- gelten als Investment Grade; darunter spricht man von Hochzinsanleihen.
Wie viele Anleihen für KI erwartet JPMorgan 2027? Laut Investing.com vom 25. November rund 450 Milliarden Dollar über den weltweiten Investment-Grade-Markt nach 368 Milliarden in diesem Jahr.
Wer ist von CCC-Refinanzierungen betroffen? Emittenten mit Anleihen oder Krediten, die in den nächsten zwei Jahren fällig werden und neu aufgelegt werden müssen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.