Was ist ein Credit Spread? Der Renditeaufschlag einer Unternehmensanleihe gegenüber einer sicheren Staatsanleihe, die Prämie für das Ausfallrisiko.

Was bedeutet Investment Grade? Anleihen von Schuldnern mit einem Rating von mindestens BBB- gelten als Investment Grade; darunter spricht man von Hochzinsanleihen.

Wie viele Anleihen für KI erwartet JPMorgan 2027? Laut Investing.com vom 25. November rund 450 Milliarden Dollar über den weltweiten Investment-Grade-Markt nach 368 Milliarden in diesem Jahr.

Wer ist von CCC-Refinanzierungen betroffen? Emittenten mit Anleihen oder Krediten, die in den nächsten zwei Jahren fällig werden und neu aufgelegt werden müssen.