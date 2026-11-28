Kaum ein Dow-Wert schwankt in diesem Jahr so stark wie UnitedHealth. Nach starken Quartalszahlen folgte Mitte November ein Kurseinbruch, ausgelöst durch Pläne der US-Regierung für schärfere Prüfungen bei Medicare Advantage. Am Black Friday stieg die UnitedHealth Aktie um 1,51 Prozent auf 351,41 Dollar.
UnitedHealth Aktie: Nach dem Medicare-Schock zurück im Plus – wie gefährlich sind Washingtons Prüfpläne?
Starkes Quartal, angehobene Prognose, dann ein Einbruch um mehr als 10 Prozent. Am Black Friday erholte sich die UnitedHealth Aktie weiter. Was hinter dem Auf und Ab des Gesundheitsriesen steckt.
UnitedHealth Group Inc. · ISIN: US91324P1021 · WKN: 869561 · Handelssymbol: UNH · US-Handelssymbol: UNH
Der Schock
Washington verschärft die Prüfungen
Mitte November brach die UnitedHealth Aktie an einem Tag um mehr als 10 Prozent ein. Auslöser waren Pläne der US-Regierung für schärfere Prüfungen bei Medicare Advantage, den privat verwalteten Krankenversicherungen für Senioren. Damit geriet die Erholung seit dem Tief vom August 2025 in Gefahr. Seitdem hat sich die Aktie teilweise stabilisiert.
UnitedHealth verdient wieder besser, doch das Geschäft hängt stark an staatlichen Regeln. Für die UnitedHealth Aktie bleibt Washington der größte Unsicherheitsfaktor.
Die Zahlen
Gewinn über den Erwartungen
Im dritten Quartal 2026 meldete UnitedHealth einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,69 Dollar und übertraf damit die Erwartungen von rund 4,14 Dollar deutlich. Der Umsatz lag mit 112,7 Milliarden Dollar leicht unter dem Vorjahreswert. Der Konzern hob zudem die Gewinnprognose für 2026 erneut an. Die nächsten Quartalszahlen sind für den 26. Januar 2027 angesetzt.
Häufige Fragen zur UnitedHealth Aktie
Wie schloss die UnitedHealth Aktie am Freitag?
Bei 351,41 Dollar, ein Plus von 1,51 Prozent.
Warum brach die Aktie Mitte November ein?
Wegen Plänen der US-Regierung für schärfere Prüfungen bei Medicare Advantage.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Am 26. Januar 2027.
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