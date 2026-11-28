Wie schloss die UnitedHealth Aktie am Freitag?

Bei 351,41 Dollar, ein Plus von 1,51 Prozent.

Warum brach die Aktie Mitte November ein?

Wegen Plänen der US-Regierung für schärfere Prüfungen bei Medicare Advantage.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Am 26. Januar 2027.