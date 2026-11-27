Die UnitedHealth-Aktie (ISIN US91324P1021, WKN 869561, Symbol UNH, US-Symbol UNH) zählt zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Krankenversicherer um 5,06 US-Dollar beziehungsweise 1,46 % auf 351,25 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 346,19 US-Dollar geschlossen.
UnitedHealth-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 9: Erholung nach dem Absturz
Die UnitedHealth-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 1,46 % auf 351,25 US-Dollar und gehört zu den Dow Jones Gewinnern. Nach dem Einbruch Mitte November greifen Anleger bei dem Gesundheitskonzern wieder zu.
Dow Jones Gewinner Nr. 9
Warum die UnitedHealth-Aktie zulegt
Eine neue Meldung von UnitedHealth gibt es nicht. Die UnitedHealth-Aktie erholt sich von einem scharfen Rücksetzer.
Breite Marktstimmung
25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. Defensive Werte wie UnitedHealth profitieren von der Rückkehr der Risikobereitschaft weniger, doch nach starken Verlusten sind Käufer zur Stelle.
Der Einbruch vom 17. und 18. November
Laut StockAnalysis verlor die Aktie am 17. November 5,4 % und am 18. November weitere 10,2 %. Eine Unternehmensmeldung dazu gab es nicht; die Daten deuten auf einen Ausverkauf bei Krankenversicherern und Sorgen vor strengerer Aufsicht hin.
Technische Gegenbewegung
Nach einem Minus von gut 15 % in zwei Handelstagen ist eine Erholung nicht ungewöhnlich. Der Kurs liegt weiter gut 19 % unter dem Juli-Hoch.
Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn.
Einordnung
Erholung ohne neuen Auslöser
Der Kursverlauf von UnitedHealth zeigt in diesem Jahr extreme Ausschläge zwischen 259 und 436 US-Dollar. Regulierung und Kostenentwicklung im Gesundheitswesen bleiben die zentralen Fragen. Die heutige Bewegung sagt wenig über die Trendwende aus.
FAQ
Häufige Fragen zur UnitedHealth-Aktie
Warum ist die UnitedHealth-Aktie Dow Jones Gewinner?
Nach dem starken Kursrutsch Mitte November kaufen Anleger zurück. Eine neue Nachricht von UnitedHealth gibt es nicht.
Wie hoch steht die UnitedHealth-Aktie?
Laut Indikation bei 351,25 US-Dollar, 1,46 % über dem Vortagesschluss.
Welche ISIN und WKN hat die UnitedHealth-Aktie?
ISIN US91324P1021, WKN 869561. Handelssymbol in Deutschland und in den USA UNH (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- UnitedHealth Group Incorporated
- ISIN
- US91324P1021
- WKN
- 869561
- Handelssymbol
- UNH
- US-Handelssymbol
- UNH (NYSE)
- Kurs
- 351,25 US-Dollar (+1,46 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 9 am 27.11.2026 (15:32 Uhr)
Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr
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