UnitedHealth-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 7: Erholung nach dem Absturz geht weiter

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:17 2 Min.

Die UnitedHealth-Aktie steigt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 1,73 % auf 352,18 US-Dollar. Nach dem Einbruch Mitte November greifen Anleger bei dem Gesundheitskonzern wieder zu.

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Die UnitedHealth-Aktie (ISIN US91324P1021, WKN 869561, Symbol UNH, US-Symbol UNH) gehört am Black Friday zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) steigt der Krankenversicherer um 5,99 US-Dollar beziehungsweise 1,73 % auf 352,18 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 346,19 US-Dollar geschlossen. UnitedHealth-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 7 +1,73 % Kurs nach Handelsschluss 352,18 USD Zwölfmonatshoch vom 21. Juli 436,35 USD Zwölfmonatstief vom 27. März 259,02 USD Quelle : Kursliste Dow Jones, 27.11.2026, 19:11 Uhr; StockAnalysis Dow Jones Gewinner Nr. 7 Warum die UnitedHealth-Aktie zulegt Eine neue Meldung von UnitedHealth gibt es nicht. Die UnitedHealth-Aktie erholt sich von einem scharfen Rücksetzer. 01 Breite Marktstimmung 27 von 30 Dow-Werten schließen im Plus. Nach starken Verlusten sind Käufer auch bei Gesundheitswerten zur Stelle. 02 Der Einbruch vom 17. und 18. November Laut StockAnalysis verlor die Aktie am 17. November 5,4 % und am 18. November weitere 10,2 %. Eine Unternehmensmeldung dazu gab es nicht; die Daten deuten auf einen Ausverkauf bei Krankenversicherern hin. 03 Stabilisierung Zum US-Start lag das Plus bei 1,46 %, am Ende der Sitzung bei 1,73 %. Der Kurs liegt weiter gut 19 % unter dem Juli-Hoch. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn. Einordnung Erholung ohne neuen Auslöser Der Kursverlauf von UnitedHealth zeigt in diesem Jahr extreme Ausschläge zwischen 259 und 436 US-Dollar. Regulierung und Kostenentwicklung im Gesundheitswesen bleiben die zentralen Fragen. Die heutige Bewegung sagt wenig über eine Trendwende aus. Was für die UnitedHealth-Aktie spricht Starke Erholung vom Zwölfmonatstief im März.

Deutlicher Abschlag zum Juli-Hoch.

Breite Marktstimmung stützt. Was gegen die UnitedHealth-Aktie spricht Ursache des Novembereinbruchs nicht abschließend geklärt.

Regulatorische Risiken im Gesundheitssektor.

Sehr hohe Kursschwankungen. FAQ Häufige Fragen zur UnitedHealth-Aktie Warum ist die UnitedHealth-Aktie Dow Jones Gewinner? Nach dem starken Kursrutsch Mitte November kaufen Anleger zurück. Eine neue Nachricht von UnitedHealth gibt es nicht.

Wie hoch steht die UnitedHealth-Aktie? Laut Kursliste bei 352,18 US-Dollar, 1,73 % über dem Vortagesschluss.

Welche ISIN und WKN hat die UnitedHealth-Aktie? ISIN US91324P1021, WKN 869561. Handelssymbol in Deutschland und in den USA UNH (NYSE). Steckbrief Unternehmen UnitedHealth Group Incorporated ISIN US91324P1021 WKN 869561 Handelssymbol UNH US-Handelssymbol UNH (NYSE) Kurs 352,18 US-Dollar (+1,73 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 7 am 27.11.2026 (19:11 Uhr) Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr Fazit: UnitedHealth-Aktie als Dow Jones Gewinner nach dem Absturz Die UnitedHealth-Aktie holt nach dem Einbruch Mitte November Boden zurück. Ohne neue Fakten bleibt die Erholung fragil.

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