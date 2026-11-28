UnitedHealth-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 23: Gesundheitskonzern erholt sich um 3,4 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:49 2 Min.

Die UnitedHealth-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 3,40 % zu und ist 23. bester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Monatssicht fehlen noch 14,37 %.

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Die UnitedHealth-Aktie (ISIN US91324P1021, WKN 869561, US-Symbol UNH) ist mit einem Wochenplus von 3,40 % der 23. beste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei minus 14,37 %, auf Jahressicht bei plus 6,58 % und auf Fünfjahressicht bei minus 20,12 %. UnitedHealth-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 23 +3,40 % Bilanz auf Monatssicht -14,37 % Bilanz auf Jahressicht +6,58 % Kurs am Freitag, 27.11. 351,41 USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Dow-Analyse aktiencheck.de Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 23 Warum die UnitedHealth-Aktie in der Woche zulegt Eine neue Unternehmensmeldung haben wir für die Woche nicht gefunden. Die UnitedHealth-Aktie erholt sich nach einem schwachen Monat. 01 Gegenbewegung Am 10. November lag der Kurs laut eigener Dow-Übersicht bei 405,12 US-Dollar, am Freitag bei 351,41 US-Dollar. Das Wochenplus gleicht den Rückgang nur zum Teil aus. 02 Breite Erholung Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. UnitedHealth gewann am Freitag 1,51 %. 03 Niedriges Niveau Nach dem Rückgang greifen Anleger bei dem Titel wieder zu. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Erholung nach starkem Rücksetzer Der Titel liegt rund 13 % unter dem Stand von Mitte November. Ob die Erholung trägt, ist offen. Was für die UnitedHealth-Aktie spricht Erholung nach dem Rücksetzer.

Plus von 6,58 % auf Jahressicht.

Breite Marktstimmung. Was gegen die UnitedHealth-Aktie spricht Minus von 14 % auf Monatssicht.

Kein eigener Auslöser erkennbar.

Regulierung und Kostendruck im Gesundheitssektor. FAQ Häufige Fragen zur UnitedHealth-Aktie Warum ist die UnitedHealth-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Die Aktie erholt sich nach einem schwachen Monat. Eine neue Nachricht gibt es nicht.

Wie stark ist die UnitedHealth-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 3,40 %.

Welche ISIN und WKN hat die UnitedHealth-Aktie? ISIN US91324P1021, WKN 869561. US-Symbol UNH (NYSE). Steckbrief Unternehmen UnitedHealth Group Incorporated ISIN US91324P1021 WKN 869561 US-Handelssymbol UNH (NYSE) Kurs 351,41 Dollar (27.11.) Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 23 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: UnitedHealth-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die UnitedHealth-Aktie erholt sich, bleibt aber im Monat klar im Minus.

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