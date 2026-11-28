Über 25 Euro ins Wochenende: Die United Internet Aktie gewinnt in der Handelswoche bis zum 27. November 4,97 Prozent und schließt bei 25,36 Euro (Xetra, comdirect). Der Internetkonzern von Ralph Dommermuth belegt damit Platz zehn der TecDAX Gewinner der Woche.
United Internet Aktie: TecDAX Gewinner der Woche – 5 Prozent Plus, der Konzernumbau um 1&1 nimmt Form an
Die United Internet Aktie gewinnt in dieser Woche 4,97 Prozent auf 25,36 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern der Woche. Der Montabaurer Konzern hat seine 1&1-Aktien in eine neue Holding eingebracht. Die Börse honoriert die klarere Struktur.
Warum ist die United Internet Aktie TecDAX Gewinner der Woche?
Zwei Dinge kamen zusammen. Zum einen wurde zu Wochenbeginn bekannt, dass United Internet am 20. November 190.206.424 Aktien der Tochter 1&1 als Sacheinlage in die United Internet Telecommunication Holding SE eingebracht hat. Im Gegenzug erhielt der Konzern 5.000 neue Aktien der Holding. Das Telekommunikationsgeschäft ist damit in einer eigenen Gesellschaft gebündelt.
Zum anderen drehte der Markt. Den größten Sprung machte die Aktie am Donnerstag mit 3,85 Prozent auf 25,38 Euro, als Technologiewerte auf breiter Front zulegten. Am Freitag hielt sie das Niveau nahezu.
Ein Konzern mit zwei Gesichtern
United Internet besteht aus zwei sehr unterschiedlichen Teilen. Die Webhosting-Tochter IONOS wächst stetig und hat inzwischen sieben Millionen Kunden. Die Mobilfunktochter 1&1 baut ein eigenes Netz auf, was viel Geld kostet, und verliert Verträge. In den ersten neun Monaten stieg das Konzern-EBITDA dennoch um 10 Prozent.
Bei 1&1 und IONOS sollen 800 Stellen wegfallen. Zudem streitet 1&1 mit der Bundesnetzagentur um den Zugang zu Frequenzen unter 1 Gigahertz und hat die EU-Kommission eingeschaltet.
Was in der neuen Woche für die United Internet Aktie zählt
Die Marke von 25 Euro
Sie ist zurückerobert und muss nun halten.
Weitere Schritte beim Konzernumbau
Der Markt wartet auf Hinweise, wozu die Holding dient.
Der Frequenzstreit
Eine Entscheidung zugunsten von 1&1 würde die Netzkosten senken.
Stammdaten
United Internet AG: ISIN DE0005089031, WKN 508903, Handelssymbol UTDI, US-Handelssymbol UDIRF (OTC)
1&1 AG: ISIN DE0005545503, WKN 554550, Handelssymbol 1U1
IONOS Group SE: ISIN DE000A3E00M1, WKN A3E00M, Handelssymbol IOS, US-Handelssymbol IOSDF (OTC)
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