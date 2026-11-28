Zwei Dinge kamen zusammen. Zum einen wurde zu Wochenbeginn bekannt, dass United Internet am 20. November 190.206.424 Aktien der Tochter 1&1 als Sacheinlage in die United Internet Telecommunication Holding SE eingebracht hat. Im Gegenzug erhielt der Konzern 5.000 neue Aktien der Holding. Das Telekommunikationsgeschäft ist damit in einer eigenen Gesellschaft gebündelt.

Zum anderen drehte der Markt. Den größten Sprung machte die Aktie am Donnerstag mit 3,85 Prozent auf 25,38 Euro, als Technologiewerte auf breiter Front zulegten. Am Freitag hielt sie das Niveau nahezu.