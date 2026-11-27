Uniquest-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 11,98 Prozent – Chip-Händler profitiert von der Halbleiter-Erholung

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:07 1 Min.

Die Uniquest-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der Halbleiter-Distributor steigt um 11,98 Prozent auf 10.470 Won. Samsung Electronics und SK Hynix führten die Erholung in Seoul an.

Die Uniquest-Aktie (ISIN: KR7077500007, KRX-Kürzel: 077500) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des Halbleiter-Distributors schloss in Seoul bei 10.470 Won und damit 11,98 Prozent über dem Vortag. 077500 077500 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 077500 — — — Tagesplus der Uniquest-Aktie +11,98 % Schlusskurs in Seoul 10.470 KRW Kurs-Gewinn-Verhältnis der letzten zwölf Monate 3,3 Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursgewinn Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Uniquest heute steigt Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden. Der Kurssprung folgt der Erholung der Chipwerte: Samsung Electronics gewann 4,55 Prozent, SK Hynix 5,41 Prozent, ausländische Investoren kauften allein diese beiden Aktien für zusammen rund 820 Milliarden Won. Uniquest vertreibt Halbleiter internationaler Hersteller an koreanische Industriekunden und hängt damit direkt an der Stimmung für die Branche. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gut 3 gehörte der Titel zu den niedrig bewerteten Werten, die in der Erholung besonders gefragt waren. Was den KOSPI Composite Index Gewinner bremsen kann Chip-Zyklus: Regierung und Aufsicht warnten am Freitag vor der hohen Abhängigkeit des Markts vom Halbleiterzyklus.

Margen: Distributoren arbeiten mit dünnen Margen.

Kein eigener Auslöser: Der Anstieg folgt der Branche. Häufige Fragen zur Uniquest-Aktie Warum ist die Uniquest-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die Uniquest-Aktie stieg um 11,98 Prozent auf 10.470 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Halbleiterwerte waren insgesamt gefragt. Fazit: Mit den Chips nach oben Die Uniquest-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Gewinnern des Tages. Der Titel ist niedrig bewertet und folgt eng der Halbleiterbranche.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.