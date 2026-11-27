Die Uniquest-Aktie (ISIN: KR7077500007, KRX-Kürzel: 077500) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des Halbleiter-Distributors schloss in Seoul bei 10.470 Won und damit 11,98 Prozent über dem Vortag.
Uniquest-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 11,98 Prozent – Chip-Händler profitiert von der Halbleiter-Erholung
Die Uniquest-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der Halbleiter-Distributor steigt um 11,98 Prozent auf 10.470 Won. Samsung Electronics und SK Hynix führten die Erholung in Seoul an.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Uniquest heute steigt
Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden. Der Kurssprung folgt der Erholung der Chipwerte: Samsung Electronics gewann 4,55 Prozent, SK Hynix 5,41 Prozent, ausländische Investoren kauften allein diese beiden Aktien für zusammen rund 820 Milliarden Won. Uniquest vertreibt Halbleiter internationaler Hersteller an koreanische Industriekunden und hängt damit direkt an der Stimmung für die Branche. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gut 3 gehörte der Titel zu den niedrig bewerteten Werten, die in der Erholung besonders gefragt waren.
Häufige Fragen zur Uniquest-Aktie
Warum ist die Uniquest-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?
Die Uniquest-Aktie stieg um 11,98 Prozent auf 10.470 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Halbleiterwerte waren insgesamt gefragt.
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