Uniper-Kapitalmarkttag: Gewinn verdoppelt, der Bund muss bis 2028 raus – Verkauf oder Börse: Wer bekommt den Gasriesen?

Vier Jahre nach der Notrettung in der Energiekrise tritt Uniper heute auf die große Bühne. In London präsentiert der Düsseldorfer Energiekonzern auf einem Kapitalmarkttag Strategie, Wachstumspläne und den Weg zu langfristiger Wertschöpfung für Aktionäre. Es ist ein Auftritt mit doppeltem Publikum: Analysten und Fondsmanager auf der einen Seite – und auf der anderen mögliche Käufer für das Paket, das der Bund verkaufen muss. Denn der Staat hält 99,12 Prozent der Aktien und muss seinen Anteil nach EU-Auflagen bis Ende 2028 auf eine Sperrminorität von 25 Prozent plus eine Aktie zurückfahren.