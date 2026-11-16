Vier Jahre nach der Notrettung in der Energiekrise tritt Uniper heute auf die große Bühne. In London präsentiert der Düsseldorfer Energiekonzern auf einem Kapitalmarkttag Strategie, Wachstumspläne und den Weg zu langfristiger Wertschöpfung für Aktionäre. Es ist ein Auftritt mit doppeltem Publikum: Analysten und Fondsmanager auf der einen Seite – und auf der anderen mögliche Käufer für das Paket, das der Bund verkaufen muss. Denn der Staat hält 99,12 Prozent der Aktien und muss seinen Anteil nach EU-Auflagen bis Ende 2028 auf eine Sperrminorität von 25 Prozent plus eine Aktie zurückfahren.
Uniper-Kapitalmarkttag: Gewinn verdoppelt, der Bund muss bis 2028 raus – Verkauf oder Börse: Wer bekommt den Gasriesen?
Heute stellt sich Uniper in London Investoren vor. Der 2022 verstaatlichte Energiekonzern hat seinen bereinigten Nettogewinn nach neun Monaten mehr als verdoppelt und die Prognose angehoben. Der Bund hält 99,12 Prozent und muss seinen Anteil bis Ende 2028 auf 25 Prozent plus eine Aktie senken. Die große Analyse: Was Uniper heute zeigen muss, wie die Reprivatisierung laufen könnte und was das für die Uniper-Aktie bedeutet.
Die Zahlen
Der Gashandel treibt den Gewinn
Rechtzeitig vor dem Auftritt hat Uniper geliefert. In den ersten neun Monaten stieg das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um fast 60 Prozent auf 1,024 Milliarden Euro, der bereinigte Nettogewinn hat sich auf 579 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Wichtigster Treiber war das Gasgeschäft: Die Sparte Greener Commodities verbesserte ihr bereinigtes Ebitda auf 494 Millionen Euro, nach einem Verlust von 196 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr hob Uniper die Prognose für den bereinigten Nettogewinn um 50 Millionen Euro auf 550 bis 650 Millionen Euro an. Für 2026 schlägt der Vorstand eine Ausschüttung von 321 Millionen Euro vor, das entspricht 0,77 Euro je Aktie. Künftig soll eine jährliche Basisdividende von 300 Millionen Euro fließen.
Die Reprivatisierung
Verkauf oder Börse: der Staat sucht den Ausgang
Im Mai hat das Bundesfinanzministerium den Ausstieg formal eingeleitet. Seitdem werden zwei Wege geprüft: ein Verkauf an einen Investor oder eine Platzierung über die Börse. Zum Kreis der Interessenten zählten nach Berichten aus dem Sommer rund zehn Investoren, darunter Finanzinvestoren wie Brookfield und KKR. Der Betriebsrat bevorzugt dagegen einen Börsengang, der Uniper eigenständig ließe. Uniper selbst hält sich bedeckt: Über Form und Zeitplan der Reprivatisierung entscheide der Bund, sagte eine Sprecherin. Möglich ist auch, dass der Staat am Ende einen Anteil mit besonderen Rechten behält – die Gasversorgung gilt als kritische Infrastruktur.
Das große Bild
Vom Sanierungsfall zum Versorgungsanker
Die Geschichte von Uniper ist die Geschichte der deutschen Energiewende im Zeitraffer – vom Schock über die Rettung zum Neustart.
2022 stand der größte deutsche Gasimporteur vor dem Zusammenbruch, nachdem russische Lieferungen ausblieben und Uniper teures Ersatzgas am Markt kaufen musste. Der Bund rettete das Unternehmen mit Milliarden. Heute zeigt sich ein anderes Bild: Uniper verdient wieder Geld, zahlt Dividenden und ist für die Versorgungssicherheit unverzichtbar. Gaskraftwerke werden als Reserve für Wind- und Solarstrom gebraucht, der Stromhunger der Rechenzentren steigt. Genau diese Rolle macht Uniper für Investoren interessant – und für die Politik heikel.
Für die Uniper-Aktie gilt eine Besonderheit: Weil der Bund fast alle Anteile hält, ist weniger als 1 Prozent frei handelbar. Kurse können deshalb stark schwanken und spiegeln die Fundamentaldaten nur eingeschränkt wider. Ende Oktober notierte die Aktie bei rund 43,60 Euro, das mittlere Kursziel der wenigen Analysten, die Uniper beobachten, lag mit 37,50 Euro darunter. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zu Uniper
Wann ist der Uniper-Kapitalmarkttag?
Am Montag, 16. November 2026, in London.
Wie viel hält der Bund an Uniper?
99,12 Prozent. Nach EU-Auflagen muss der Anteil bis Ende 2028 auf 25 Prozent plus eine Aktie sinken.
Geht Uniper erneut an die Börse?
Das ist offen. Der Bund prüft einen Verkauf an Investoren oder eine Platzierung über die Börse. Über Form und Zeitplan entscheidet die Bundesregierung.
Zahlt Uniper eine Dividende?
Für 2026 schlägt Uniper 0,77 Euro je Aktie vor, insgesamt 321 Millionen Euro.
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