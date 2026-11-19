Laut der Bundesregierung (Veröffentlichung vom 16. November 2026) soll die Reserve bei einem Ausfall der wichtigsten Importinfrastruktur etwa 30 Tage Versorgung sichern; in einem normalen Winter reiche sie für 18 Tage, bei extremer Kälte für zehn Tage. Aufgebaut wird sie über drei Jahre durch Trading Hub Europe, ab 2027 „schnellstmöglich“ und mit Blick auf den Winter 2027/28. Eingesetzt werden darf sie nur nach einem Notfall-Ausruf durch die Bundesnetzagentur. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche sagte, das Gas solle „zur Verfügung stehen, wenn Lieferausfälle an der Tagesordnung sind“.

Die bisherigen Füllstandsvorgaben für die Speicher laufen zum 31. März 2027 aus; die neue Reserve soll sie ablösen (Bundesregierung; Börsen-Zeitung).