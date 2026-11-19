Die Bundesregierung baut eine nationale Gasreserve auf: Das Kabinett hat laut Börsen-Zeitung (11. November 2026, 16:13 Uhr) eine zusätzliche physische Reserve von 24 Terawattstunden beschlossen, etwa zehn Prozent der deutschen Speicherkapazität. Bezahlen sollen am Ende die Gaskunden über eine Umlage. Für die Uniper Aktie (Ticker UN0, ISIN DE000UNSE018), den größten deutschen Gashändler, und für Energiewerte wie RWE und E.ON ist das Thema relevant, weil Beschaffung, Speicherung und Preise betroffen sind. Keine der gelesenen Quellen nennt allerdings Unternehmen als Auftragnehmer; die Zuordnung zu Börsenwerten ist eine Einschätzung der Redaktion.
Nationale Gasreserve: 24 Terawattstunden, Umlage für Gaskunden, Start 2027 – wer zahlt, wer verdient, was heißt das für Uniper und RWE?
Das Bundeskabinett hat eine nationale Gasreserve von 24 Terawattstunden beschlossen. Finanziert wird sie über eine Umlage, der Aufbau läuft ab 2027. Was das für Haushalte, den Bundeshaushalt und Energiewerte wie die Uniper Aktie bedeutet.
Die Eckpunkte
Was hat das Kabinett zur Gasreserve beschlossen?
Laut der Bundesregierung (Veröffentlichung vom 16. November 2026) soll die Reserve bei einem Ausfall der wichtigsten Importinfrastruktur etwa 30 Tage Versorgung sichern; in einem normalen Winter reiche sie für 18 Tage, bei extremer Kälte für zehn Tage. Aufgebaut wird sie über drei Jahre durch Trading Hub Europe, ab 2027 „schnellstmöglich“ und mit Blick auf den Winter 2027/28. Eingesetzt werden darf sie nur nach einem Notfall-Ausruf durch die Bundesnetzagentur. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche sagte, das Gas solle „zur Verfügung stehen, wenn Lieferausfälle an der Tagesordnung sind“.
Die bisherigen Füllstandsvorgaben für die Speicher laufen zum 31. März 2027 aus; die neue Reserve soll sie ablösen (Bundesregierung; Börsen-Zeitung).
Umfang
24 TWh zusätzliches Gas, rund zehn Prozent der Speicherkapazität; Reichweite je nach Szenario 10 bis 30 Tage.
Finanzierung
Umlage auf Gasversorger, die sie an Kunden weitergeben; Regierung schätzt Mehrkosten für Haushalte auf 0,3 bis 0,5 Prozent der Gasbezugskosten, etwa 4 bis 7 Euro pro Jahr.
Zeitplan
Aufbau durch Trading Hub Europe ab 2027, Verfügbarkeit zum Winter 2027/28; Bundestag und Bundesrat müssen noch beraten (kein Termin in den Quellen genannt).
Die Kosten
Wer zahlt die Gasreserve, und wie teuer wird sie?
Die Regierung begründet die Umlage mit der haushaltspolitischen Lage. Die einmaligen Aufbaukosten beziffert Reuters laut Börsen-Zeitung auf 1,26 bis 1,81 Milliarden Euro; im Juli hatte Reuters noch 1,2 bis 1,5 Milliarden genannt. Der Branchenverband BDEW hält eine Finanzierung aus dem Staatshaushalt für „sachgerecht“, weil die Reserve der gesamten Volkswirtschaft diene (Börsen-Zeitung). Auch der Verband INES lehnte schon im Juli eine Umlage ab und forderte Steuermittel; der Grünen-Politiker Michael Kellner kritisierte damals einen drohenden Zeitverzug (ZDFheute, 7. Juli 2026). Die Bundesregierung verweist dagegen auf die Haushaltslage.
Die Angaben zur Höhe der Umlage sind nicht einheitlich: Die Regierung nennt 0,03 bis 0,05 Cent je Kilowattstunde, Fachmedien im Juli 0,29 bis 0,36 Euro je Megawattstunde. Wir geben die Regierungsangabe wieder und haben die Abweichung vermerkt.
|Merkmal
|Angabe
|Umfang
|24 TWh, rund 10 % der Speicherkapazität
|Reichweite
|30 Tage (Importausfall), 18 Tage (normaler Winter), 10 Tage (extreme Kälte)
|Aufbau
|über drei Jahre, ab 2027, Trading Hub Europe
|Kosten einmalig
|1,26 bis 1,81 Mrd. € (Reuters)
|Haushalte
|etwa 4 bis 7 € pro Jahr (Bundesregierung)
|Auslöser für Nutzung
|Notfall-Ausruf der Bundesnetzagentur
Stand: 19.11.2026. Umlagehöhe laut Quellen uneinheitlich.
Quelle: Bundesregierung; Börsen-Zeitung; ZDFheute; ZfK
Märkte
Was bedeutet die Gasreserve für Uniper, RWE und E.ON?
Kursdaten zur Uniper Aktie liegen uns für diesen Artikel nicht vor; die Reaktion der Energiewerte auf den Kabinettsbeschluss ist in den Quellen nicht beschrieben. Zusätzliche Beschaffung von 24 Terawattstunden fließt über Trading Hub Europe in den Markt; Gashändler und Speicherbetreiber könnten daran verdienen, Versorger tragen die Umlage-Abwicklung. Wer genau Aufträge erhält, ist offen. Für den DAX ist die Reserve ein kleiner Faktor: Wichtiger sind die Inflation im Euroraum (4,0 Prozent im Oktober, Rio Times) und die EZB.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Beratung im Bundestag und Bundesrat; Termin laut gelesenen Quellen nicht genannt.
Konkrete Ausschreibungen von Trading Hub Europe ab 2027.
Auslaufen der Füllstandsvorgaben am 31. März 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur Gasreserve
Wie groß ist die nationale Gasreserve? 24 Terawattstunden, etwa zehn Prozent der deutschen Speicherkapazität.
Wer bezahlt die Gasreserve? Gaskunden über eine Umlage auf die Versorger; die Regierung rechnet mit 4 bis 7 Euro pro Haushalt und Jahr.
Wann startet die Reserve? Der Aufbau beginnt ab 2027, verfügbar soll sie zum Winter 2027/28 sein.
Welche Aktien sind betroffen? Unternehmen nennen die Quellen nicht; als Einschätzung der Redaktion kommen Gashändler, Speicherbetreiber und Versorger wie Uniper, RWE und E.ON in Betracht.
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