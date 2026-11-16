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Uniper-Aktie: Bis zu 1,5 Milliarden Euro Ebitda 2027, sechs Milliarden für Wachstum – die Braut macht sich hübsch

aktiencheck.de Redaktion3 Min.

Auf seinem Kapitalmarkttag in London hat Uniper erstmals Ziele für 2027 genannt: Das bereinigte operative Ergebnis soll auf 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro steigen, die Dividende jährlich um 7 Prozent wachsen. Rund 6 Milliarden Euro will der Energiekonzern bis Anfang der 2030er-Jahre in Wachstum investieren – vor allem in Gaskraftwerke.

Grafik mit dem Titel „Uniper-Aktie: Bis zu 1,5 Mrd. Euro Ebitda 2027 und 6 Mrd. Euro für Wachstum“ und drei Kennzahlen zu Ebitda-Ziel, Wachstumsinvestitionen und Dividendenwachstum
Bild: Grafik: aktiencheck.de (eigene Gestaltung)

Uniper legt die Messlatte höher: Auf seinem Kapitalmarkttag in London hat der Düsseldorfer Energiekonzern für 2027 ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt und ein Investitionsprogramm von rund 6 Milliarden Euro vorgestellt. Die Uniper-Aktie (Kürzel UN0, ISIN DE000UNSE026) rückt damit mitten im laufenden Reprivatisierungsprozess des Bundes in den Fokus.

Zum Vergleich: Für 2025 hatte Uniper ein bereinigtes Ebitda von 1,1 Milliarden Euro ausgewiesen, für das laufende Jahr 2026 peilt der Konzern 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro an. Mittelfristig soll die Spanne bei 1,2 bis 1,6 Milliarden Euro liegen.

Die Ziele

Wie viel will Uniper künftig verdienen?

Ziel bereinigtes Ebitda 2027
1,2–1,5 Mrd. €
Mittelfristiges Ebitda-Ziel
1,2–1,6 Mrd. €
Wachstumsinvestitionen bis Anfang der 2030er
rund 6 Mrd. €
Quelle: Uniper, Kapitalmarkttag 16.11.2026, laut Investing.com

Rückgrat der Ziele bleibt das Gasgeschäft. Uniper rechnet mittelfristig mit Gasbeschaffungs- und -absatzmengen von 200 bis 250 Terawattstunden. Finanzchef Christian Barr betonte die solide Ausgangslage: Die starke Bilanz gebe dem Konzern Spielraum, in Wachstum zu investieren.

Das Investitionsprogramm

Wohin fließen die sechs Milliarden?

Rund 1,3 Milliarden Euro der geplanten Wachstumsinvestitionen sind seit 2023 bereits zugesagt, mehr als 20 Projekte laufen. Die Verteilung zeigt klar, wo Uniper seine Rolle in der Energiewende sieht:

  • 60 bis 70 Prozent fließen in flexible Erzeugung, vor allem neue Gaskraftwerke und die Umrüstung bestehender Anlagen.

  • 25 bis 30 Prozent gehen in grüne Erzeugung: Solar, Wind an Land, Batterie- und Pumpspeicher sowie zusätzliche Wasserkraft.

  • Konkret genannt wurden rund 570 Megawatt Solar- und Windprojekte in Europa und Großbritannien, das Pumpspeicherkraftwerk Happurg mit rund 160 Megawatt und etwa 50 Megawatt zusätzliche Wasserkraft in Schweden.

Spannend für Anleger ist zudem das Thema Rechenzentren: Uniper hat sich nach eigenen Angaben rund 700 Megawatt Netzanschlusskapazität für Projekte in fortgeschrittener Entwicklung gesichert. Über das gesamte Portfolio sieht der Konzern Potenzial für Netzanschlüsse im Gigawatt-Maßstab.

Die Dividende

Was bekommen die Aktionäre?

Uniper stellt eine wachsende Ausschüttung in Aussicht: Ausgehend von einer Basisdividende von 300 Millionen Euro soll die Dividende mittelfristig um 7 Prozent pro Jahr steigen, getragen von wachsenden Mittelzuflüssen. Bereits vergangene Woche hatte der Konzern für das Geschäftsjahr 2026 eine Ausschüttung von 321 Millionen Euro beziehungsweise 0,77 Euro je Aktie vorgeschlagen – 7 Prozent mehr als für 2025. Die Zahlung steht unter dem Vorbehalt der Hauptversammlung.

Einordnung

Was bedeutet der Kapitalmarkttag für die Uniper-Aktie?

Der Auftritt in London hat ein doppeltes Publikum: Investoren an der Börse und mögliche Käufer für das Aktienpaket des Bundes. Der Staat hält rund 99 Prozent an Uniper und muss seinen Anteil nach EU-Vorgaben bis Ende 2028 auf 25 Prozent plus eine Aktie senken. Über Form und Zeitplan entscheidet die Bundesregierung. Mit konkreten Ergebnis-, Investitions- und Dividendenzielen liefert Uniper nun eine Grundlage für die Bewertung – sowohl bei einem Verkauf als auch bei einer Platzierung über die Börse.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zur Uniper-Aktie

Welche Ziele hat Uniper für 2027 genannt? Ein bereinigtes Ebitda von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro, mittelfristig 1,2 bis 1,6 Milliarden Euro.

Wie viel will Uniper investieren? Rund 6 Milliarden Euro an Wachstumsinvestitionen bis Anfang der 2030er-Jahre, davon 60 bis 70 Prozent in flexible Erzeugung wie Gaskraftwerke.

Wie entwickelt sich die Uniper-Dividende? Ausgehend von 300 Millionen Euro soll sie mittelfristig um 7 Prozent pro Jahr steigen. Für 2026 sind 0,77 Euro je Aktie vorgeschlagen.

Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Uniper-Aktie gehandelt? Unter dem Kürzel UN0 und der ISIN DE000UNSE026.

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