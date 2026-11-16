Uniper-Aktie: Bis zu 1,5 Milliarden Euro Ebitda 2027, sechs Milliarden für Wachstum – die Braut macht sich hübsch

Uniper legt die Messlatte höher: Auf seinem Kapitalmarkttag in London hat der Düsseldorfer Energiekonzern für 2027 ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt und ein Investitionsprogramm von rund 6 Milliarden Euro vorgestellt. Die Uniper-Aktie (Kürzel UN0, ISIN DE000UNSE026) rückt damit mitten im laufenden Reprivatisierungsprozess des Bundes in den Fokus.
Zum Vergleich: Für 2025 hatte Uniper ein bereinigtes Ebitda von 1,1 Milliarden Euro ausgewiesen, für das laufende Jahr 2026 peilt der Konzern 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro an. Mittelfristig soll die Spanne bei 1,2 bis 1,6 Milliarden Euro liegen.