Wie viel gehört dem Bund an Uniper? Gut 99 Prozent; bis Ende 2028 muss er auf 25 Prozent plus eine Aktie sinken.

Wer bietet für Uniper? Laut Medienberichten Equinor, Centrica und ein Konsortium aus Brookfield und CPPIB.

Was ist ein Re-IPO? Die Rückkehr von Uniper an die Börse als Alternative oder Ergänzung zum Verkauf.

Was sind Uniper-Verlustvorträge? 22,7 Milliarden Euro aus der Gaskrise 2022, die unbefristet nutzbar sind, aber bei einem Verkauf von mehr als 50 Prozent an einen Erwerber entfallen.