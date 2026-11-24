Die Uniper Aktie steht im Zentrum einer der größten Staatsbeteiligungen Deutschlands: Der Bund hält seit der Verstaatlichung Ende 2022 gut 99 Prozent und muss seinen Anteil laut Börsen-Zeitung bis Ende 2028 auf 25 Prozent plus eine Aktie senken, so die Selbstverpflichtung gegenüber der EU-Kommission. Der Verkauf läuft zweigleisig: Bis zu 75 Prozent der Anteile sollen an einen Investor gehen, parallel wird die Rückkehr an die Börse (Re-IPO) vorbereitet. „Erst am Freitag“ vor dem Kapitalmarkttag am 16. November sei der Bieterkreis auf drei Bewerber eingeengt worden. Die Aktie schloss laut Börse Express am Montag, 23. November, um 16:28 Uhr bei 40,35 Euro (+0,88 Prozent, verzögerte Kurse).
Uniper Aktie: Bund will raus – drei Bieter, Re-IPO als Alternative und 22,7 Milliarden Euro Verlustvorträge – Wer kauft die Staatsbeteiligung?
Der Bund hält gut 99 Prozent an Uniper und muss bis Ende 2028 auf 25 Prozent plus eine Aktie zurück. Drei Bieter sind noch im Rennen, parallel wird der Börsengang vorbereitet. Was Anleger zur Uniper Aktie, den Verlustvorträgen und den Mittelfristzielen wissen müssen.
Für Anleger ist die Privatisierung doppelt interessant: Sie bestimmt, wer künftig die Kontrolle ausübt, und sie fällt in eine Phase steigender Investitionen in Gaskraftwerke und Rechenzentren.
Wer bietet für die Uniper-Anteile des Bundes?
Nach Medienberichten, die Börse Express am 16. November zitiert, sind nur noch drei Bieter im Rennen: Equinor, Centrica und ein Konsortium aus Brookfield und CPPIB. Im August hatte die Börsen-Zeitung berichtet, J.P. Morgan und UBS hätten im Auftrag des Finanzministeriums mehr als ein Dutzend Interessenten angeschrieben; erwartet wurde damals, dass sich der Kreis bald deutlich verkleinert. Die Bedingungen: Standortgarantien und ein Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen für rund 7.000 Beschäftigte. Für den Re-IPO sind Citigroup und Deutsche Bank eingebunden; das Finanzministerium nannte ihn eine „gleichberechtigte Option“. Die Börsen-Zeitung gab Ende August den Marktwert auf 18,3 Milliarden Euro an, bei nur einem Prozent Streubesitz.
|Punkt
|Stand
|Bundesanteil
|gut 99 %
|Zielbeteiligung
|25 % + 1 Aktie bis Ende 2028
|Verkaufsvolumen
|bis zu 75 % der Anteile
|Bieter
|Equinor, Centrica, Brookfield/CPPIB (laut Medienberichten)
|Alternative
|Börsengang (Re-IPO)
|Beschäftigte
|Garantien für rund 7.000 Stellen als Bedingung
Stand der Berichte vom 11.8. und 16.11.2026; die Bieternamen stammen aus Medienberichten.
Quelle: Börsen-Zeitung, 11.8. und 16.11.2026; Börse Express, 16.11.2026
Warum sind die Verlustvorträge der Uniper Aktie wichtig?
Uniper wirbt laut Börsen-Zeitung für den Börsengang mit Verlustvorträgen von 22,7 Milliarden Euro aus der Gaskrise 2022. Sie sind unbefristet nutzbar, gehen aber verloren, wenn mehr als 50 Prozent der Anteile an einen einzelnen Erwerber verkauft werden. Das spricht für Anleger auf den ersten Blick für eine breite Streuung beim Börsengang; welchen Weg der Bund wählt, ist offen. Ein erwarteter Verkaufserlös wird in den Quellen nicht genannt; Finanzkreise bewerteten den Gesamtkonzern im August mit 13,5 Milliarden Euro, das ist keine Aussage zum Erlös.
Was hat Uniper auf dem Kapitalmarkttag angekündigt?
Beim Kapitalmarkttag am 16. November in London nannte Finanzchef Christian Barr für 2027 ein bereinigtes operatives Ergebnis von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro, mittelfristig 1,2 bis 1,6 Milliarden Euro. Die Investitionen steigen auf 6 Milliarden Euro bis Anfang der 2030er Jahre (zuvor 5 Milliarden bis Ende des Jahrzehnts), davon 60 bis 70 Prozent in neue Gaskraftwerke, 25 bis 30 Prozent in grüne Erzeugung und bis zu 5 Prozent in das Handelsportfolio. Für Rechenzentren sind 700 Megawatt Netzanschluss gesichert. Die Dividende soll mittelfristig um 7 Prozent jährlich wachsen; für das laufende Geschäftsjahr sind 321 Millionen Euro geplant, nach 300 Millionen Euro im Vorjahr.
Was sollten Anleger bei Uniper jetzt beobachten?
Wichtig sind die Einladung der drei Bieter zu verbindlichen Geboten, Signale des Finanzministeriums zur Wahl zwischen Verkauf und Börsengang und die Ausgestaltung von Standort- und Beschäftigungszusagen. Für die Energiebranche insgesamt, etwa den Stromkonzern RWE, der laut Börse Express in der zweiten Runde ausgeschieden sein soll, ist der Prozess ein Gradmesser für das Interesse an deutschen Energieinfrastrukturen.
Häufige Fragen zur Uniper Aktie und zur Privatisierung
Wie viel gehört dem Bund an Uniper? Gut 99 Prozent; bis Ende 2028 muss er auf 25 Prozent plus eine Aktie sinken.
Wer bietet für Uniper? Laut Medienberichten Equinor, Centrica und ein Konsortium aus Brookfield und CPPIB.
Was ist ein Re-IPO? Die Rückkehr von Uniper an die Börse als Alternative oder Ergänzung zum Verkauf.
Was sind Uniper-Verlustvorträge? 22,7 Milliarden Euro aus der Gaskrise 2022, die unbefristet nutzbar sind, aber bei einem Verkauf von mehr als 50 Prozent an einen Erwerber entfallen.
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