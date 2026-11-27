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Unilever Aktie: Regulatorisches Risiko

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 11:53 3 Min. Raiffeisen Bank International AG

Manuel Schleifer stuft Unilever von KAUF auf HALTEN ab und belässt das Kursziel bei 60 Euro.

Bild: Unilever plc

Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Unilever-Aktie (ISIN: GB00BVZK7T90, WKN: A41NM1, Ticker: UNV0) von KAUF auf HALTEN herunter. Das dritte Quartal bestätige die operative Wachstumsdynamik. Unilever habe den Umsatz um 6,7% auf EUR 13,3 Mrd. gesteigert. Das organische Wachstum von 5,2% habe sich aus einem Volumenplus von 2,9% und Preiserhöhungen von 2,3% zusammengesetzt. Die Power Brands seien organisch um 5,8% gewachsen, während die drei HPC-Sparten (Beauty & Wellbeing, Personal Care und Home Care) gemeinsam 7,0% erreicht hätten. Dagegen habe Foods stagniert, wobei das Volumen um 1,1% gesunken sei. Nach den starken ersten neun Monaten erwarte das Management für 2026 nun mindestens 3,0% Volumenwachstum und bestätige ein organisches Umsatzplus von 4,0% bis 6,0% sowie eine moderate Margenverbesserung. Viele Ineffizienzen. Unilevers Unternehmensstruktur habe zur Folge, dass die Geschäftsfelder untereinander wenige Synergien aufweisen würden. Kein Wunder, seien doch beispielsweise die Gemeinsamkeiten zwischen Waschmittel, Suppe oder Eistee ziemlich überschaubar. Die Ineffizienz solcher Mischkonzerne bedinge oftmals einen Konglomeratsabschlag. Mit dem jüngsten Verkauf des Eiscremegeschäfts hätte sich das Problem des Bewertungsdiscounts zwar nicht gänzlich in Luft aufgelöst, jedoch deutlich verringert. Als Nächstes werde das Nahrungsmittelsegment ins Auge gefasst. Strategische Neuausrichtung. Beim Investorentag am 4. November habe Unilever das Zielbild eines auf Beauty & Wellbeing, Personal Care und Home Care fokussierten Konzerns konkretisiert. Das neue Betriebsmodell bündele die Verantwortung in sechs regionalen Einheiten und solle ab 2027 schrittweise eingeführt werden. Mittelfristig strebe der Konzern weiterhin 4,0% bis 6,0% organisches Umsatzwachstum, mindestens 2,0% Volumenwachstum und eine moderate Verbesserung der bereinigten operativen Marge an. Bis Ende 2029 sollten zudem Produktivitätseinsparungen von EUR 1,0 Mrd. erzielt werden. Die stärkere Fokussierung könne Ressourcen freisetzen, verlange während der Umsetzung jedoch eine konsequente Kostenkontrolle und klare Verantwortlichkeiten. Die Foods-Transaktion bleibe trotz Fortschritten ein relevanter Unsicherheitsfaktor. Die britische Wettbewerbsbehörde habe Überschneidungen bei trockenen Kochmischungen und Saucen identifiziert. McCormick habe daraufhin den Verkauf der Marke Colman's angeboten. Die Behörde halte dieses Zugeständnis grundsätzlich für geeignet und prüfe nun eine bedingte Freigabe. Damit sei eine vertiefte Untersuchung zwar vermeidbar, die endgültige Entscheidung stehe aber weiterhin aus. Verzögerungen oder zusätzliche Auflagen könnten den für das erste Halbjahr 2027 angestrebten Abschluss und damit auch die vollständige Einführung des neuen Betriebsmodells beeinträchtigen. Die Bewertung sei ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sollte mit den höheren Synergien durch die Abspaltung des Nahrungsmittelsegments der Konglomeratsabschlag wegfallen, was eine höhere Bewertung rechtfertige. Auf der anderen Seite gehe genau dieser Prozess mit Unsicherheiten einher, was in einer höheren Risikoprämie resultiere. Zuletzt habe sich diese jedoch verringern können. Es scheine daher so, dass der Markt nun schrittweise den Erfolg der Transaktion einpreise. Gemessen an der eigenen Historie handle Unilever mittlerweile rund 5% über dem 5-Jahres-Median seiner Enterprise-Multiples. Unilevers stärkere Fokussierung auf HPC stütze vor allem die längerfristige Perspektive. Kurzfristig würden der Umbau des Betriebsmodells und die damit einhergehende regulatorisch noch offene Foods-Transaktion das Ausführungsrisiko erhöhen. Da die Aktie zudem bereits gut gelaufen sei, stufe Schleifer Unilever vor diesem Hintergrund bei unverändertem Kursziel von EUR 60,00 von KAUF auf HALTEN ab. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples auch eine im historischen Vergleich vertretbare Prämie bzw. einen Discount zum Gesamtmarkt berücksichtige. (Analyse vom 27.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

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