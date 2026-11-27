Die Unilever-Aktie (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Handelssymbol Amsterdam: UNA, US-Handelssymbol: UL) verliert am Freitag 0,16 Prozent auf 60,56 Euro und gehört damit zu den drei AEX Verlierern. Der Index schloss dagegen 1,24 Prozent höher bei 1.096,67 Punkten. Von 29 Werten waren nur drei im Minus.
Unilever-Aktie ist AEX Verlierer: Minus 0,2 Prozent auf 60,56 Euro – Defensivwert hinkt dem Markt hinterher
Die Unilever-Aktie gibt am Freitag 0,16 Prozent auf 60,56 Euro nach und ist AEX Verlierer, während der Index 1,24 Prozent zulegt. Anleger kauften lieber Chip-, Bank- und Zykliker-Aktien.
Die Gründe
Rotation weg von Defensivwerten
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Der Verlust ist mit 0,16 Prozent minimal und zeigt vor allem, dass der Konsumgüterriese in einem breit steigenden Markt nicht mithielt. Nach unserer Einschätzung schichteten Anleger in Chipwerte, Banken und konjunkturabhängige Titel um, defensive Werte wie Unilever, Heineken und DSM-Firmenich lagen zurück.
Gewicht im Index
Unilever gehört zu den schwersten Werten im AEX.
Dünner Handel
Die Wall Street schloss am Black Friday um 19 Uhr.
Defensive hinten
Auch Heineken und DSM-Firmenich lagen im Minus.
Häufige Fragen zur Unilever-Aktie
Warum ist die Unilever-Aktie heute AEX Verlierer?
Die Aktie gab 0,16 Prozent auf 60,56 Euro nach. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, Anleger bevorzugten andere Sektoren.
Wie lauten ISIN und WKN der Unilever-Aktie?
ISIN GB00B10RZP78, WKN A0JNE2, Symbol in Amsterdam UNA.
Wie stand der AEX?
Er stieg 1,24 Prozent auf 1.096,67 Punkte.
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