Warum ist die Unilever-Aktie heute AEX Verlierer?

Die Aktie gab 0,16 Prozent auf 60,56 Euro nach. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, Anleger bevorzugten andere Sektoren.

Wie lauten ISIN und WKN der Unilever-Aktie?

ISIN GB00B10RZP78, WKN A0JNE2, Symbol in Amsterdam UNA.

Wie stand der AEX?

Er stieg 1,24 Prozent auf 1.096,67 Punkte.