Den Vorsitz des Aufsichtsrats strebe UniCredit-CEO Andrea Orcel selbst an, "vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung" sowie seiner Wahl, wie Commerzbank in einer Aussendung mitgeteilt habe. Demnach wolle der Commerzbank-Vorstand das Verlangen der UniCredit nach einer außerordentlichen Hauptversammlung entsprechend seinen gesetzlichen Pflichten prüfen und - soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt seien - eine solche einberufen.