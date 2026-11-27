UniCredit (+1%) will bei Commerzbank (-2,6%) die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung erwirken und dann neun von zehn Vertreter im Aufsichtsrat austauschen, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).
UniCredit will bei Commerzbank die Einberufung einer außerordentlichen HV erwirken - S&P Global stellt Kreditrating von NVIDIA unter Beobachtung
Unternehmensmeldungen
Den Vorsitz des Aufsichtsrats strebe UniCredit-CEO Andrea Orcel selbst an, "vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung" sowie seiner Wahl, wie Commerzbank in einer Aussendung mitgeteilt habe. Demnach wolle der Commerzbank-Vorstand das Verlangen der UniCredit nach einer außerordentlichen Hauptversammlung entsprechend seinen gesetzlichen Pflichten prüfen und - soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt seien - eine solche einberufen.
Die Ratingagentur S&P Global habe das Kreditrating von NVIDIA ("AA") mit Verweis auf Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit des Verwaltungsrats und der Kontrolle des Managements unter Beobachtung gestellt. Die Aktie von NVIDIA habe gestern knapp 4% verloren.
Bei Rheinmetall (+4,1%) habe der Kapitalmarkttag im Fokus gestanden, wo man unter anderem die längerfristigen Zielsetzungen bis 2030 präsentiert werden sollten. Im Windschatten seien auch die Papiere von TKMS (+2,6%), HENSOOLDT (+2,8%) oder Leonardo (+3,5%) deutlich angezogen.
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