UniCredit Aktie: Gewinnchancen durch Commerzbank? DZ BANK rät zum Kauf!

Die DZ BANK zeigt sich optimistisch und hebt den fairen Wert für die italienische Großbank von 94 auf 95 EUR an. In seiner aktuellen Aktienanalyse vom 10.11.2026 bestätigt Analyst Philipp Häßler das Rating "kaufen" und verweist auf überzeugende Geschäftsergebnisse, eine geschickte Übernahmestrategie und eine weiterhin attraktive Bewertung. Besonders spannend: Nach Einschätzung der DZ BANK könnte die angestrebte Übernahme der Commerzbank einschließlich ihrer Integration schneller vorankommen als ursprünglich erwartet. Für die UniCredit Aktie eröffnet dies zusätzliche Gewinnfantasie - allerdings bleibt der Erfolg einer solchen Transaktion von zahlreichen Voraussetzungen abhängig.