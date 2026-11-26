Der Weg ist frei: Die UniCredit-Aktie (ISIN: IT0005239360, FSE: CRIN, Mailand: UCG) steigt in Mailand zeitweise um 1,99% auf 74,67 Euro, die Commerzbank-Aktie fällt auf Xetra um 2,46% auf 33,33 Euro. Auslöser ist die polnische Finanzaufsicht KNF, die den Vollzug des Übernahmeangebots genehmigt hat. Sie war die letzte ausstehende Behörde, weil die Commerzbank mit der M-Bank eine in Polen börsennotierte Tochter besitzt. Damit liegen laut Mitteilung alle erforderlichen Genehmigungen vor. Die UniCredit Aktie Prognose dreht sich nun um die Frage, wie schnell und zu welchem Preis Andrea Orcel die Kontrolle in Frankfurt durchsetzt.
UniCredit Aktie: Letzte Hürde für Commerzbank-Kontrolle gefallen - Wie geht Orcels Plan auf?
Die polnische Aufsicht KNF gibt grünes Licht: UniCredit hat alle Genehmigungen für die Commerzbank-Übernahme. Die UniCredit Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Kursbild, mittel- bis langfristig nach Integration, Kapital und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- UniCredit S.p.A.
- Börse / Ticker
- Mailand (UCG), in Deutschland unter anderem über Xetra handelbar (CRIN)
- ISIN
- IT0005239360
- Kerngeschäft
- Europäische Großbank mit Sitz in Mailand, zur Gruppe gehört die HypoVereinsbank (HVB)
- Offene Verfahren
- Außerordentliche Hauptversammlung der Commerzbank, Eignungsprüfung von Andrea Orcel, mögliche HVB-Fusion
- Nächste Termine
- 7.12.2026 neue Aktien, Anfang Januar 2027 Hauptversammlung
Stand: 26.11.2026, Kurs: Mailand, zeitweise am 26.11.2026 (Meldung 11:53 Uhr)
Die aktuellen News
Genehmigungen komplett - jetzt beginnt die Machtprobe
UniCredit hat sich über das Übernahmeangebot laut finanzen.ch knapp 50% der Commerzbank-Anteile gesichert. Angeboten wurden 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie, das Angebot wurde für 17,6% der Papiere angenommen. Nach Ablauf der Frist kam UniCredit rechnerisch auf 44,37%, inklusive Kaufoptionen auf 47,59%. Die Commerzbank wertet die niedrige Annahme durch unabhängige Aktionäre als Beleg dafür, dass das Angebot nicht attraktiv war, und lehnt das Vorgehen weiter ab.
UniCredit will die Kontrolle nun rasch nutzen und hat eine außerordentliche Hauptversammlung verlangt, die Commerzbank hat das bestätigt. Auf ihr sollen neun von zehn Kapitalvertretern im Aufsichtsrat neu gewählt werden. UniCredit-Chef Orcel soll Aufsichtsratschef werden und damit Jens Weidmann ablösen, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Eignungsprüfung.
Der Bund hält gut 13% und verzichtet laut finanzen.ch auf zwei Aufsichtsratssitze, ob er seinen Anteil reduziert, ist offen. Orcels Strategie sieht den Abbau von rund 7.000 Stellen und ein kleineres Auslandsnetz vor, die Gewerkschaft Verdi warnt davor. Auf absehbare Zeit will Orcel nicht über die 50%-Schwelle gehen, die HVB-Fusion soll ab 2028 möglich sein.
Quartalszahlen
Rekordgewinn über den Erwartungen - und ein höheres Ziel
Im dritten Quartal 2026 verdiente UniCredit 3,3 Milliarden Euro netto, ein Plus von 24% und deutlich mehr als die erwarteten 2,8 Milliarden Euro. Der Umsatz erreichte 6,9 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr erwartet die Bank nun einen Nettogewinn von deutlich mehr als 11,5 Milliarden Euro vor Sonderkosten, bisher waren es mehr als 11 Milliarden Euro. Der Markt hatte laut Finimize rund 11,3 Milliarden Euro erwartet.
|Kennzahl
|Wert
|Nettogewinn 3. Quartal 2026
|3,3 Mrd. € (+24%)
|Umsatz 3. Quartal 2026
|6,9 Mrd. €
|Harte Kernkapitalquote (CET1)
|15,0%
|Organische Kapitalbildung, 9 Monate
|8,2 Mrd. €
|Aufgelaufene Ausschüttungen, 9 Monate
|7,3 Mrd. €
|Gewinnziel 2026
|über 11,5 Mrd. €
Gewinnziel vor Integrationskosten.
Quelle: Unternehmensangaben laut Medienberichten, Stand 9.11.2026
Chartbild
Die Aktie hat den Zahlensprung wieder abgegeben
Nach den Zahlen sprang die UniCredit-Aktie am 9. November zeitweise um knapp 5% auf 80,73 Euro, am 10. November wurden bis zu 84,08 Euro gehandelt. Mit 74,67 Euro liegt der Kurs heute rund 11% unter diesem Hoch (Redaktionsrechnung). Ein einzelner Auslöser für den Rückgang ist in den ausgewerteten Quellen nicht belegt. Das Plus von knapp 2% nach der Genehmigung zeigt, dass der Markt die Nachricht freundlich aufnimmt, die Zweifel an Preis und Integration aber nicht verschwunden sind (Einschätzung der Redaktion).
Analystenstimmen
Überwiegend positiv, aber nicht einhellig
Nach den Zahlen haben mehrere Häuser ihre Schätzungen angehoben. RBC rechnet für 2026 mit rund 12 Milliarden Euro Nettogewinn und liegt damit leicht über der Unternehmensprognose. Die Einstufungen sind überwiegend positiv, einzelne Häuser bleiben neutral. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht, sie sind Einschätzungen Dritter.
Prognose
UniCredit Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist bei einem laufenden Übernahmeverfahren nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien mit klaren Auslösern. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Newsflow aus Frankfurt
Die Zuteilung neuer Aktien bis 7. Dezember und die Vorbereitung der Hauptversammlung bestimmen die Schlagzeilen. Die UniCredit-Aktie dürfte stark auf Nachrichten zu Vorstand, Aufsichtsrat und Bund reagieren.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Kontrolle und Umbau
Gelingt der Umbau des Aufsichtsrats ohne Streit und zeigen sich erste Kosteneffekte, könnte der Markt die Übernahme stärker honorieren. Verzögerungen oder Widerstand der Politik wären ein Risiko.
Langfristig (ab 2028): Fusion und Strategie
Ob eine HVB-Fusion und das kleinere Auslandsnetz den Konzern profitabler machen, entscheidet den langfristigen Wert. Die UniCredit Aktie Prognose hängt dann an Kapital, Integration und Zinsumfeld.
Termine
Was Anleger der UniCredit-Aktie jetzt beobachten
Bis 7.12.2026: Zuteilung neuer UniCredit-Aktien an angediente Commerzbank-Aktionäre.
Anfang Januar 2027: außerordentliche Hauptversammlung der Commerzbank (Termin erwartet).
Offen: aufsichtsrechtliche Eignungsprüfung für Orcel als Aufsichtsratschef.
Offen: Entscheidung des Bundes über seinen Commerzbank-Anteil.
FAQ
Häufige Fragen zur UniCredit-Aktie
Warum steigt die UniCredit-Aktie heute? Die polnische Aufsicht KNF hat den Vollzug des Commerzbank-Angebots genehmigt. Damit liegen alle erforderlichen Genehmigungen vor.
Wie viel hält UniCredit an der Commerzbank? Laut finanzen.ch sicherte sich UniCredit über das Angebot knapp 50% der Anteile.
Wann findet die Commerzbank-Hauptversammlung statt? Der Termin wird für Anfang Januar 2027 erwartet.
Was plant UniCredit mit der Commerzbank? Neun von zehn Kapitalvertretern im Aufsichtsrat sollen neu gewählt werden, Orcel soll Aufsichtsratschef werden. Die Strategie sieht rund 7.000 Stellenstreichungen vor.
Wie lautet die UniCredit Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig dominiert der Newsflow, mittelfristig der Umbau in Frankfurt, langfristig die Integration. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die UniCredit-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
Fazit: UniCredit-Aktie zwischen Rekordgewinn und Machtprobe
UniCredit liefert operativ starke Zahlen und hat nun alle Genehmigungen für die Commerzbank-Beteiligung. Der Kurs liegt dennoch unter dem Niveau von Anfang November, weil Preis, Integration und politischer Widerstand offen bleiben. Die UniCredit Aktie Prognose hängt kurzfristig an der Hauptversammlung im Januar, mittelfristig am Umbau und langfristig an der Fusion. Dieser Beitrag ist keine Anlageempfehlung, Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen bis zum Totalverlust.
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