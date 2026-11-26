UniCredit hat sich über das Übernahmeangebot laut finanzen.ch knapp 50% der Commerzbank-Anteile gesichert. Angeboten wurden 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie, das Angebot wurde für 17,6% der Papiere angenommen. Nach Ablauf der Frist kam UniCredit rechnerisch auf 44,37%, inklusive Kaufoptionen auf 47,59%. Die Commerzbank wertet die niedrige Annahme durch unabhängige Aktionäre als Beleg dafür, dass das Angebot nicht attraktiv war, und lehnt das Vorgehen weiter ab.

UniCredit will die Kontrolle nun rasch nutzen und hat eine außerordentliche Hauptversammlung verlangt, die Commerzbank hat das bestätigt. Auf ihr sollen neun von zehn Kapitalvertretern im Aufsichtsrat neu gewählt werden. UniCredit-Chef Orcel soll Aufsichtsratschef werden und damit Jens Weidmann ablösen, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Eignungsprüfung.