Ein Dauerthema bleibt die Commerzbank. Nach Informationen von Reuters beziffert UniCredit die Einsparungen bei einer geplanten Übernahme auf 1,4 Milliarden Euro. Das vergrößerte Deutschlandgeschäft soll Sitz und Börsennotierung in Frankfurt behalten. Die aufsichtsrechtlichen Genehmigungen stehen laut Reuters noch aus. Das öffentliche Umtauschangebot im Sommer hatte nur 17,60% der Commerzbank-Aktien erreicht.