Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse, die UniCredit-Aktie (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker: CRIN) weiterhin zu kaufen.
UniCredit Aktie: Formidable Ertragsaussichten
Aaron Alber bestätigt seine Kaufempfehlung für UniCredit und erhöht das Kursziel nach starken Quartalszahlen auf 95 Euro.
Ergebnisentwicklung & Effizienz: Die Erträge seien im Q3 2026 gegenüber dem Vorjahr um 11,8% auf EUR 6,90 Mrd. gestiegen. Während die Nettozinserträge (+8,2% auf EUR 3,83 Mrd.) zugelegt hätten, hätten die Provisionserträge (+10,7% auf EUR 2,39 Mrd.) ebenfalls einen kräftigen Anstieg verzeichnet. Die operativen Kosten (-1,3% auf EUR 2,26 Mrd.) hätten leicht abgenommen. Dadurch habe sich die Aufwands-/Ertragsquote im Jahresvergleich um 4,4 Prozentpunkte auf äußerst formidable 32,8% verbessert.
Kreditqualität: Die Dotierungen zu Kreditrisikovorsorgen hätten sich mit EUR 210 Mio. (Q3 2025: EUR 113 Mio.) im moderaten Bereich gehalten. Die Risikokosten hätten bei 18 Basispunkten des ausstehenden Kreditvolumens nach 10 Basispunkten im Vorjahresquartal gestanden. Das Volumen der problembehafteten Kredite sei um 4,5% auf EUR 12,1 Mrd. gestiegen. Deren Bedeckung durch Risikovorsorgen habe um 0,1 Prozentpunkte auf 45,3% abgenommen. Alles in allem lasse sich die Kreditqualität somit als hoch einstufen und die Auswirkungen des Iran-Konflikts auf das Kreditbuch bei UniCredit würden kaum spürbar scheinen.
Ergebnisentwicklung: Der Gewinn habe im Jahresvergleich um formidable 23,8% auf EUR 3,26 Mrd. gesteigert werden können. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt EUR 2,78 Mrd. weit übertroffen worden. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) sei um 4,0 Prozentpunkte auf satte 25,5% geklettert. Damit liege man weit über dem Durchschnitt (15,6%) von 37 europäischen Banken (Quelle: Bloomberg). Bezogen auf die ersten neun Monate liege die RoTE-Quote mit 24,3% signifikant über dem Zielwert von >20% (2025: 19,2%).
Kapitalausstattung: Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich per Ende Q3 2026 auf äußerst solide 15,0% belaufen und habe damit weit über dem Zielwert von mehr als 12,5% sowie über dem von der Aufsicht (ab 2027) geforderten Minimum von 10,21% gelegen. Auch im Zuge der anvisierten Commerzbank-Integration solle die CET1-Quote den Schwellwert von 13% nicht unterschreiten. Die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) habe sich im Jahresvergleich um 26 Basispunkte auf solide 5,5% verbessert.
Ausblick 2026: Für das Gesamtjahr 2026 werde bei höheren Erträgen (+5%) und niedrigeren Kosten (-1%) ein Nettogewinn von "deutlich über" EUR 11,5 Mrd. (zuvor: EUR 11 Mrd.; 2025: EUR 10,6 Mrd.) erwartet. Bis 2030 solle dieser auf über EUR 15 Mrd. steigen.
Mittelfristige Finanzziele: Bis zum Jahr 2028 sollten die Erträge auf einen Zielwert von EUR 27,5 Mrd. gesteigert und die Kosten auf rund EUR 9,2 Mrd. gesenkt werden. Der Nettogewinn solle bis dahin auf deutlich über EUR 13 Mrd. anwachsen und die RoTE-Quote auf über 23% gesteigert werden. Die Ausschüttungsquote solle von 50% auf 80% steigen und in Summe sollten EUR 30 Mrd. über die nächsten drei Jahre sowie EUR 50 Mrd. über die nächsten fünf Jahre an die Aktionär:innen zurückgeführt werden, je zur Hälfte in Form von Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen.
Nachhaltigkeit: UniCredit wolle die eigenen CO2-Emissionen bis 2030 auf Netto-Null reduzieren und jene des finanzierten Geschäfts in den Sektoren Öl & Gas, Stromerzeugung und Automobil sollten bis 2050 ebenfalls auf Netto-Null verringert werden.
Commerzbank-Übernahme: Nachdem die EZB ihre Genehmigung zur Übernahme der Commerzbank erteilt habe, erwarte UniCredit, bis Ende November 2026 die verbleibenden regulatorischen Genehmigungen zu erhalten. Bis zum Jahreswechsel strebe man den Vollzug des Angebots sowie das Erreichen von mehr als 50% der Stimmrechte an. UniCredit erwarte mit Verweis auf sein bewährtes Transformationskonzept bei der HVB-Übernahme lediglich ein begrenztes Umsetzungsrisiko. Bereits im ersten Quartal 2027 wolle man im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung den Aufsichtsrat der Commerzbank neu besetzen.
UniCredit habe im dritten Quartal wie seine Mitbewerber von einer soliden Entwicklung der Zins- und Provisionserträge profitiert. Die restriktivere Gangart der Geldpolitik begünstige zusammen mit der hohen Kreditqualität die Erträge im Kreditgeschäft und die rege Handelstätigkeit der Kunden die Provisionseinnahmen. Die Ertragsaussichten würden gut bleiben. Auch im Hinblick auf die angestrebte Commerzbank-Übernahme könne mit zusätzlichen Ergebnisbeiträgen sowie im Falle einer Kontrollmehrheit mit erheblichen Kostensynergien gerechnet werden.
Alber bestätige seine KAUF-Empfehlung für die UniCredit-Aktie. Das Kursziel von EUR 95,00 (zuvor: EUR 90,00) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell bzw. die Zahlen würden auf Konsensschätzungen basieren. Die Performanceerwartung berücksichtige auch die Dividendenrendite. (Analyse vom 11.11.2026)
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