UniCredit Aktie: Formidable Ertragsaussichten

Mittelfristige Finanzziele: Bis zum Jahr 2028 sollten die Erträge auf einen Zielwert von EUR 27,5 Mrd. gesteigert und die Kosten auf rund EUR 9,2 Mrd. gesenkt werden. Der Nettogewinn solle bis dahin auf deutlich über EUR 13 Mrd. anwachsen und die RoTE-Quote auf über 23% gesteigert werden. Die Ausschüttungsquote solle von 50% auf 80% steigen und in Summe sollten EUR 30 Mrd. über die nächsten drei Jahre sowie EUR 50 Mrd. über die nächsten fünf Jahre an die Aktionär:innen zurückgeführt werden, je zur Hälfte in Form von Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen.