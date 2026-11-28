UniCredit Aktie: Alle Genehmigungen da, Kurs plus vier Prozent – Orcel gewinnt, was die Commerzbank verliert

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 15:27 3 Min.

Die letzte Aufsichtsbehörde hat zugestimmt, UniCredit greift nach dem Aufsichtsrat der Commerzbank. Die UniCredit Aktie steigt kräftig, die der Commerzbank fällt. Was der Markt damit sagt.

Bild: Kokky92, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, zugeschnitten

Zwei Jahre hat Andrea Orcel auf diesen Moment hingearbeitet. Seit Donnerstag hat die italienische Großbank alle aufsichtsrechtlichen Genehmigungen für die Übernahme der Commerzbank. Die Börse fällte ihr Urteil am Freitag: Die UniCredit Aktie schloss am 27. November 2026 auf Xetra bei 76,71 Euro, rund 3,7 Prozent über dem Vortag. Die Commerzbank verlor im selben Zeitraum weiter. UniCredit S.p.A. · ISIN: IT0005239360 · WKN: A2DJV6 · Handelssymbol: CRIN · US-Handelssymbol: UNCRY Commerzbank AG · ISIN: DE000CBK1001 · WKN: CBK100 · Handelssymbol: CBK · US-Handelssymbol: CRZBY Xetra-Schluss am 27. November (Vortag 73,95 €) 76,71 € Nettogewinn im dritten Quartal, plus 24 Prozent 3,3 Mrd. € Zugriff auf Commerzbank-Anteile nach dem Angebot knapp 50 % Kurs-Gewinn-Verhältnis rund 10 Quelle : Xetra-Schlusskurse laut Kursübersicht; UniCredit, Ergebnis drittes Quartal 2026 Die Lage Die letzte Hürde stand in Warschau Am 26. November erteilte die polnische Finanzaufsicht die letzte relevante Genehmigung. Sie war nötig, weil mit der Übernahme indirekt auch die Kontrolle über die polnische Tochter der Commerzbank wechselt. Noch am selben Tag beantragte UniCredit eine außerordentliche Hauptversammlung der Frankfurter Bank. Ziel ist ein Umbau des Aufsichtsrats, an dessen Spitze Orcel selbst rücken soll. Die neuen UniCredit-Aktien für jene Commerzbank-Aktionäre, die das Tauschangebot angenommen haben, sollen Anfang Dezember geliefert werden. Danach verfügt UniCredit nach bisherigen Angaben über knapp die Hälfte der Anteile. Das Programm, mit dem die Italiener die Ertragskraft der neuen Tochter heben wollen, läuft unter dem Namen „Commerzbank Unlocked“. Die Einordnung Rekordgewinn, aber unter der 200-Tage-Linie Operativ steht UniCredit glänzend da. Im dritten Quartal stieg der Nettogewinn um 24 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Die Bewertung ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund zehn moderat, der Börsenwert liegt bei etwa 110 Milliarden Euro. Trotzdem notierte die Aktie am Freitagmorgen noch unter ihrer 200-Tage-Linie; das 52-Wochen-Hoch bei 86,06 Euro ist gut zehn Prozent entfernt. Die Risiken sind die klassischen einer Großübernahme. Die Ausgabe neuer Aktien verwässert die Altaktionäre. Die Integration einer deutschen Bank mit starkem Betriebsrat und dem Bund als Aktionär wird politisch begleitet. Und ob die versprochenen Ertragssteigerungen kommen, zeigt sich erst über Jahre. Was für die UniCredit Aktie spricht Rekordgewinn, moderate Bewertung, abgeschlossener Genehmigungsweg und die Aussicht auf die Kontrolle über Deutschlands zweitgrößte Privatbank. Was dagegen spricht Verwässerung durch neue Aktien, Integrations- und politische Risiken in Deutschland und ein Kurs unter dem Hoch. Häufige Fragen zur UniCredit Aktie Wo steht die UniCredit Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 76,71 Euro. Darf UniCredit die Commerzbank jetzt übernehmen?

Ja, mit der Zustimmung der polnischen Aufsicht vom 26. November liegen alle aufsichtsrechtlichen Genehmigungen vor. Was ist der nächste Schritt?

Eine außerordentliche Hauptversammlung der Commerzbank, die über den Aufsichtsrat entscheiden soll. Fazit: Der Käufer wird belohnt Die UniCredit Aktie profitiert davon, dass aus einem langen Machtkampf eine klare Lage geworden ist. Der Kurssprung honoriert den Erfolg. Die eigentliche Arbeit – die Integration – beginnt erst.

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