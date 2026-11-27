Warum ist die Unicaja-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Unicaja-Aktie steigt um 1,43 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Bank folgt der Erholung des Sektors.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Unicaja-Aktie?

Die ISIN lautet ES0180907000, die WKN A1W97N. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 7UB gehandelt, in den USA unter UNJCF (OTC).

Wie stark steigt die Unicaja-Aktie am Freitagmorgen?

Gegen 9:19 Uhr notierte die Unicaja-Aktie bei 3,262 Euro und damit 1,43 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (3,216 Euro).

Wo hat Unicaja ihren Sitz?

Unicaja Banco hat ihren Sitz in Málaga. Die Bank entstand aus andalusischen Sparkassen und übernahm 2021 die Liberbank.