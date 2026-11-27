Die Unicaja-Aktie (ISIN: ES0180907000, WKN: A1W97N, deutsches Handelssymbol: 7UB, US-Handelssymbol: UNJCF (OTC)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 3,262 Euro und damit 1,43 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Unicaja damit Platz zwölf. Bereits am Donnerstag hatte Unicaja 2,94 Prozent zugelegt.
Unicaja-Aktie IBEX 35 Gewinner: Regionalbank legt weiter zu – Bankwerte geschlossen im Plus
Die Unicaja-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern: Mit einem Plus von 1,43 Prozent auf 3,262 Euro setzt die Bank aus Málaga ihre Erholung fort. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Zweiter Tag der Erholung: Inflation sinkt, Asien zieht an
Alle Bankwerte im IBEX 35 notieren am Freitagmorgen im Plus. Auch die Unicaja-Aktie gehört zu den Gewinnern.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Für die Banken bleibt die Parlamentswahl am Sonntag das große Thema. Die Sondersteuer auf Bankerträge wurde zuletzt per Eilverordnung bis 2027 verlängert. Ob sie danach fortbesteht, hängt nach Einschätzung von Marktbeobachtern auch von der künftigen Regierung ab. Den Höchstsatz zahlen Santander, BBVA und CaixaBank. Die niedrigere Inflation dämpft zugleich die Sorge vor einer schwächeren Konjunktur.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Unicaja-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitagmorgen nicht. Unicaja folgt der Erholung der spanischen Banken. Als kleinere Bank zahlt Unicaja einen niedrigeren Satz der progressiven Bankensteuer als die Großbanken. Nach unserer Einschätzung stützen die sinkende Inflation und die Erwartungen vor der Wahl am Sonntag den gesamten Sektor.
Bankenrally
Alle Bankwerte im IBEX 35 legen am Morgen zu.
Inflation sinkt
Die Teuerung fiel im November auf 4,1 Prozent.
Wahl am Sonntag
Die Bankenpolitik könnte sich ändern.
Das Unternehmen
Unicaja: Regionalbank aus Andalusien
Unicaja Banco hat seinen Sitz in Málaga und entstand aus andalusischen Sparkassen. 2021 übernahm Unicaja die Liberbank. Die Bank konzentriert sich auf Privatkunden, Hypotheken und kleinere Unternehmen in Spanien.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur Unicaja-Aktie
Warum ist die Unicaja-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Unicaja-Aktie steigt um 1,43 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Bank folgt der Erholung des Sektors.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Unicaja-Aktie?
Die ISIN lautet ES0180907000, die WKN A1W97N. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 7UB gehandelt, in den USA unter UNJCF (OTC).
Wie stark steigt die Unicaja-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die Unicaja-Aktie bei 3,262 Euro und damit 1,43 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (3,216 Euro).
Wo hat Unicaja ihren Sitz?
Unicaja Banco hat ihren Sitz in Málaga. Die Bank entstand aus andalusischen Sparkassen und übernahm 2021 die Liberbank.
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