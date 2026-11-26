Die Unicaja-Aktie (ISIN: ES0180907000, WKN: A1W97N, deutsches Handelssymbol: 7UB, US-Handelssymbol: UNJCF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Donnerstag bei 3,216 Euro und damit 2,94 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Unicaja damit Platz acht. Die Aktie folgte der Erholung des Bankensektors.
Unicaja-Aktie IBEX 35 Gewinner: Regionalbank im Aufwind – Erholung nach dem Steuerschock
Die Unicaja-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 2,94 Prozent auf 3,216 Euro erholt sich Unicaja mit dem gesamten Bankensektor vom Steuerschock des Vortags. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Bankwerte führen die Erholung an: alle 35 Werte im Plus
Nach dem Steuerschock vom Mittwoch kehrten die Anleger in die spanischen Bankaktien zurück. Die Unicaja-Aktie war mit dabei.
Der spanische Leitindex hat den Kurssturz vom Mittwoch mehr als wettgemacht. Der IBEX 35 schloss am Donnerstag 2,27 Prozent höher bei 19.057,90 Punkten, ein Plus von 422,10 Punkten. Alle 35 Werte beendeten den Handel im Plus. Am Vortag war der Index noch um 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte gefallen und hatte ein Dreimonatstief markiert. Rückenwind kam von Aussagen aus den USA, wonach die geplanten Zölle weniger stark wirken könnten als befürchtet. Die Banken, die am Mittwoch besonders gelitten hatten, trugen die Erholung maßgeblich mit. Auch europaweit ging es aufwärts: Der Euro Stoxx 50 gewann knapp 2 Prozent und eroberte die Marke von 6.000 Punkten zurück. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen.
Am Mittwoch hatte die Verlängerung der spanischen Bankensteuer bis 2027 den Sektor belastet. Die Eilverordnung RDL 43/2026 erschien am 25. November im Staatsanzeiger BOE und muss noch vom Ständigen Ausschuss des Parlaments bestätigt werden. Die Steuer ist progressiv gestaltet und reicht von 1 bis 7 Prozent; den Höchstsatz zahlen Santander, BBVA und CaixaBank. Am Donnerstag überwog bei den Anlegern die Einschätzung, dass die Belastung bekannt und im Kurs bereits weitgehend enthalten war.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Unicaja-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung von Unicaja gab es am Donnerstag nicht. Die Aktie folgte der Erholung der spanischen Bankwerte, die am Mittwoch besonders unter der verlängerten Bankensteuer gelitten hatten. Als kleinere Bank zahlt Unicaja einen niedrigeren Satz der progressiven Steuer als die drei Großbanken.
Sektor-Erholung
Alle sechs Bankwerte im IBEX 35 lagen am Donnerstag im Plus.
Steuer bekannt
Die Verlängerung der Bankensteuer war erwartet worden.
Weniger Zollangst
Aussagen aus den USA dämpften die Sorge vor einer Konjunkturdelle.
Das Unternehmen
Unicaja Banco: Regionalbank aus Andalusien
Unicaja Banco hat seinen Sitz in Málaga und entstand aus andalusischen Sparkassen. 2021 übernahm Unicaja die Liberbank. Die Bank konzentriert sich auf Privatkunden, Hypotheken und kleinere Unternehmen in Spanien.
Ganz ausgestanden ist die Unsicherheit nicht. Der Zollstreit mit den USA ist nicht beendet, und Anleger rechnen mit einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. In Spanien findet am 29. November die Parlamentswahl statt. Die Wall Street öffnet am Freitag nur verkürzt.
Häufige Fragen zur Unicaja-Aktie
Warum ist die Unicaja-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Unicaja-Aktie stieg um 2,94 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Aktie folgte der Erholung der spanischen Banken nach dem Steuerschock vom Mittwoch.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Unicaja-Aktie?
Die ISIN lautet ES0180907000, die WKN A1W97N. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 7UB gehandelt, in den USA unter UNJCF (OTC).
Wie stark ist die Unicaja-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Die Unicaja-Aktie schloss bei 3,216 Euro und damit 2,94 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (3,12 Euro).
Was hat die Bankensteuer mit dem Kursverlauf zu tun?
Am Mittwoch verlängerte Spanien die Bankensteuer bis 2027, was den Sektor belastete. Am Donnerstag überwog die Einschätzung, dass die Belastung bekannt war.
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