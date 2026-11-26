Warum ist die Unicaja-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Unicaja-Aktie stieg um 2,94 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Aktie folgte der Erholung der spanischen Banken nach dem Steuerschock vom Mittwoch.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Unicaja-Aktie?

Die ISIN lautet ES0180907000, die WKN A1W97N. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 7UB gehandelt, in den USA unter UNJCF (OTC).

Wie stark ist die Unicaja-Aktie am Donnerstag gestiegen?

Die Unicaja-Aktie schloss bei 3,216 Euro und damit 2,94 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (3,12 Euro).

Was hat die Bankensteuer mit dem Kursverlauf zu tun?

Am Mittwoch verlängerte Spanien die Bankensteuer bis 2027, was den Sektor belastete. Am Donnerstag überwog die Einschätzung, dass die Belastung bekannt war.