Der Streit um schärfere Eigenkapitalregeln ist der Grund, warum die UBS Aktie trotz der Erholung weit vom Septemberhoch entfernt bleibt. Der Ständerat hat sich für eine Unterlegung ausländischer Tochtergesellschaften mit 90% statt 100% hartem Kernkapital ausgesprochen. Die endgültige Entscheidung liegt beim Parlament und könnte frühestens im Dezember 2026 fallen.

Ursprünglich standen zusätzliche Kapitalanforderungen von bis zu 26 Mrd. US-Dollar im Raum, bei 90% wären es für die UBS rund 18 Mrd. US-Dollar. Laut Reuters (17. November) hat sich die Bank weitgehend darauf eingestellt, den Streit zu verlieren, und will nur noch begrenzte Erleichterungen erreichen. Die Ergebnisse der strategischen Überprüfung will die UBS Anfang Februar 2027 mit den Zahlen für 2026 vorlegen.