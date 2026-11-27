Die UBS Aktie gehört am Freitagmittag zu den SMI Gewinnern: Die Großbank gewinnt 1,81% auf 38,21 Franken. Damit erholt sich die UBS Aktie weiter von dem Rücksetzer der vergangenen Wochen - seit Anfang November hatte der Titel bis Mittwoch knapp 10% eingebüßt.
UBS Aktie: SMI Gewinner am Mittag - Finanzwerte erholen sich
Die UBS Aktie steigt am Mittag um 1,81% auf 38,21 Franken und zählt zu den SMI Gewinnern. Was hinter der Erholung steckt und warum der Kapitalstreit bleibt.
Warum die UBS Aktie am Mittag steigt
Eine neue Unternehmensmeldung wird für den Freitag nicht genannt. Die Kursbewegung fügt sich in die breite Erholung der Finanzwerte ein: Am Vormittag legen UBS (+1,7%), Partners Group (+1,4%) und Julius Bär (+2,1%) zu. Der SMI steht gegen 10:50 Uhr mit 0,21% im Plus bei 14.849 Punkten, die Mehrheit der SMI-Aktien zieht an. Auf Wochen- wie auf Monatssicht ist der Leitindex auf Kurs zu einem Plus.
Schon am Donnerstag hatte die UBS Aktie im Zuge der US-Erholung vor Thanksgiving rund 1,5% zugelegt. Gegenüber dem Mittwochsmittag, als der Titel bei 37,26 Franken notierte, beträgt das Plus damit rund 2,5%.
Kapitalstreit: Darum bleibt die UBS Aktie unter Druck
Der Streit um schärfere Eigenkapitalregeln ist der Grund, warum die UBS Aktie trotz der Erholung weit vom Septemberhoch entfernt bleibt. Der Ständerat hat sich für eine Unterlegung ausländischer Tochtergesellschaften mit 90% statt 100% hartem Kernkapital ausgesprochen. Die endgültige Entscheidung liegt beim Parlament und könnte frühestens im Dezember 2026 fallen.
Ursprünglich standen zusätzliche Kapitalanforderungen von bis zu 26 Mrd. US-Dollar im Raum, bei 90% wären es für die UBS rund 18 Mrd. US-Dollar. Laut Reuters (17. November) hat sich die Bank weitgehend darauf eingestellt, den Streit zu verlieren, und will nur noch begrenzte Erleichterungen erreichen. Die Ergebnisse der strategischen Überprüfung will die UBS Anfang Februar 2027 mit den Zahlen für 2026 vorlegen.
|Datum
|Kurs der UBS Aktie
|8. September 2026 (52-Wochen-Hoch)
|45,04 CHF
|4. November 2026 (Schlusskurs)
|41,28 CHF
|25. November 2026 (Mittag)
|37,26 CHF
|27. November 2026 (Mittag)
|38,21 CHF
Kurse in Franken an der SIX; Abstand zum Hoch bezogen auf 45,04 Franken.
Quelle: aktiencheck.de, eigene Berechnung
Fazit zur UBS Aktie als SMI Gewinner
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