UBS Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Großbank holt zwei Verlusttage auf

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:59 2 Min.

Die UBS Aktie schließt am Donnerstag 1,98 Prozent höher bei 37,53 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Mit der Rückkehr der Risikofreude sind Finanzwerte wieder gefragt. Der Kapitalstreit in Bern bleibt offen.

Bild: Ank Kumar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die UBS Aktie zählt am Donnerstagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier der Großbank schließt 1,98 Prozent höher bei 37,53 Franken. Mit einem Handelsvolumen von rund 210 Millionen Franken gehörte die Aktie zu den meistgehandelten Titeln im Leitindex. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die UBS Aktie gestiegen ist Eine neue Nachricht zur Bank gab es nicht. Die UBS Aktie stieg mit der besseren Börsenstimmung. Nach der Wende an der Wall Street vom Mittwochabend griffen Anleger am Donnerstag wieder zu konjunkturabhängigen Titeln. Laut cash.ch fielen defensive Werte zurück, während zyklische Aktien gesucht waren. Bankaktien profitieren von solchen Tagen, weil ihr Geschäft mit Vermögensverwaltung und Handel direkt an den Märkten hängt. Im frühen Handel lag die UBS Aktie zeitweise 2,3 Prozent im Plus. UBS Aktie am Donnerstag +1,98 % Schlusskurs der UBS Aktie 37,53 CHF Kursverlust am Mittwoch -1,39 % Debatte über die Kapitalregeln im Nationalrat 16. Dezember Quelle : comdirect (26.11.2026, 17.30 Uhr), finews.ch UBS Aktie: Dienstagsniveau zurückerobert Mit 37,53 Franken schließt die UBS Aktie über dem Schlusskurs vom Dienstag. Den Verlust vom Mittwoch hat sie damit vollständig aufgeholt, zum Montagsschluss fehlt rund 1 Prozent. Auslöser der Schwäche war die Politik: Die Wirtschaftskommission des Nationalrats sprach sich am Dienstag dafür aus, dass die Bank ihre Auslandstöchter zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen muss. Was die UBS Aktie bremsen kann Politik: Der Nationalrat berät am 16. Dezember. Bis dahin bleibt der zusätzliche Kapitalbedarf offen.

Ausschüttungen: Mehr gebundenes Eigenkapital begrenzt den Spielraum für Dividenden und Aktienrückkäufe.

Märkte: Analysten erwarten, dass die hohen Kursschwankungen noch anhalten. Ausblick: Wie geht es mit der UBS Aktie weiter? Der SMI-Gewinner UBS bleibt ein Titel zwischen zwei Kräften: Die Börsenstimmung hilft, die Regulierung bremst. Eine nachhaltige Erholung der UBS Aktie braucht Klarheit aus Bern. Stammdaten der UBS Aktie UBS Group AG: ISIN CH0244767585, WKN A12DFH, Handelssymbol UBSG (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol UBS (NYSE)

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