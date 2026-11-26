Die UBS Aktie zählt am Donnerstagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier der Großbank schließt 1,98 Prozent höher bei 37,53 Franken. Mit einem Handelsvolumen von rund 210 Millionen Franken gehörte die Aktie zu den meistgehandelten Titeln im Leitindex. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte.
UBS Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Großbank holt zwei Verlusttage auf
Die UBS Aktie schließt am Donnerstag 1,98 Prozent höher bei 37,53 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Mit der Rückkehr der Risikofreude sind Finanzwerte wieder gefragt. Der Kapitalstreit in Bern bleibt offen.
SMI-Gewinner am Abend
Warum die UBS Aktie gestiegen ist
Eine neue Nachricht zur Bank gab es nicht. Die UBS Aktie stieg mit der besseren Börsenstimmung.
Nach der Wende an der Wall Street vom Mittwochabend griffen Anleger am Donnerstag wieder zu konjunkturabhängigen Titeln. Laut cash.ch fielen defensive Werte zurück, während zyklische Aktien gesucht waren. Bankaktien profitieren von solchen Tagen, weil ihr Geschäft mit Vermögensverwaltung und Handel direkt an den Märkten hängt. Im frühen Handel lag die UBS Aktie zeitweise 2,3 Prozent im Plus.
UBS Aktie: Dienstagsniveau zurückerobert
Mit 37,53 Franken schließt die UBS Aktie über dem Schlusskurs vom Dienstag. Den Verlust vom Mittwoch hat sie damit vollständig aufgeholt, zum Montagsschluss fehlt rund 1 Prozent. Auslöser der Schwäche war die Politik: Die Wirtschaftskommission des Nationalrats sprach sich am Dienstag dafür aus, dass die Bank ihre Auslandstöchter zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen muss.
Ausblick: Wie geht es mit der UBS Aktie weiter?
Der SMI-Gewinner UBS bleibt ein Titel zwischen zwei Kräften: Die Börsenstimmung hilft, die Regulierung bremst. Eine nachhaltige Erholung der UBS Aktie braucht Klarheit aus Bern.
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