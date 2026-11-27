UBS Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Großbank dreht die Woche ins Plus

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:10 2 Min.

Die UBS Aktie schließt am Freitag 1,52 Prozent höher bei 38,10 Franken und zählt zu den stärksten SMI-Gewinnern. Finanzwerte sind gefragt, die Verluste nach dem Kapitalvotum vom Dienstag sind aufgeholt.

Bild: Ank Kumar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die UBS Aktie zählt am Freitagabend zu den größten SMI-Gewinnern: Das Papier der Großbank schließt 1,52 Prozent höher bei 38,10 Franken. Im Leitindex liegt UBS damit auf Rang vier. Der SMI gewinnt 0,42 Prozent auf 14.879,97 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die UBS Aktie gestiegen ist Bankaktien waren am Freitag gesucht, in Zürich wie an der Wall Street. Laut Finanz und Wirtschaft standen neben der Technologiebranche auch Vertreter der Finanzbranche weit vorne im Gewinnerfeld: UBS, Partners Group und Julius Bär. Händler sprachen von Schnäppchenjägern, die die jüngsten Verluste zum Einstieg nutzten. Am Morgen hatte zudem die Nachrichtenagentur AWP gemeldet, dass die Konzernleitung der UBS in einem Memo ihre Strategie trotz der Regulierungsdebatte bekräftigt. UBS Aktie am Freitag +1,52 % Schlusskurs der UBS Aktie 38,10 CHF Schlusskurs vom Mittwoch 36,80 CHF Debatte über die Kapitalregeln im Nationalrat 16. Dezember Quelle : comdirect (27.11.2026, 17.31 Uhr), finews.ch UBS Aktie: 3,5 Prozent in zwei Tagen Seit dem Schlusskurs vom Mittwoch bei 36,80 Franken hat die UBS Aktie 3,5 Prozent gewonnen. Sie beendet die Woche über dem Niveau vom Montagabend. Der Einbruch nach dem Votum der Wirtschaftskommission des Nationalrats ist damit aufgeholt. Die Kommission will, dass die Bank ihre Auslandstöchter zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen muss. Mit einem Handelsvolumen von rund 132 Millionen Franken blieb das Interesse an der Aktie hoch. Was die UBS Aktie bremsen kann Politik: Der Nationalrat berät am 16. Dezember. An den Mehrheiten in Bern hat sich in dieser Woche nichts geändert.

Ausschüttungen: Mehr gebundenes Eigenkapital begrenzt den Spielraum für Dividenden und Aktienrückkäufe.

Stimmung: Händlern zufolge sind KI-Zweifel, Zinssorgen und Zollrisiken nur vorübergehend in den Hintergrund getreten. Ausblick: Wie geht es mit der UBS Aktie weiter? Der SMI-Gewinner UBS hat die Woche gedreht. Bis zur Debatte im Nationalrat in knapp drei Wochen dürfte die UBS Aktie zwischen freundlicher Börsenstimmung und politischem Risiko pendeln. Stammdaten der genannten Unternehmen UBS Group AG: ISIN CH0244767585, WKN A12DFH, Handelssymbol UBSG (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol UBS (NYSE)

Partners Group Holding AG: ISIN CH0024608827, WKN A0JJY6, Handelssymbol PGHN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol PGPHF (OTC)

Julius Bär Gruppe AG: ISIN CH0102484968, WKN A0YBDU, Handelssymbol BAER (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol JBAXY (OTC-ADR)

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