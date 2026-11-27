Die UBS Aktie zählt am Freitagabend zu den größten SMI-Gewinnern: Das Papier der Großbank schließt 1,52 Prozent höher bei 38,10 Franken. Im Leitindex liegt UBS damit auf Rang vier. Der SMI gewinnt 0,42 Prozent auf 14.879,97 Punkte.
UBS Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Großbank dreht die Woche ins Plus
Die UBS Aktie schließt am Freitag 1,52 Prozent höher bei 38,10 Franken und zählt zu den stärksten SMI-Gewinnern. Finanzwerte sind gefragt, die Verluste nach dem Kapitalvotum vom Dienstag sind aufgeholt.
SMI-Gewinner am Abend
Warum die UBS Aktie gestiegen ist
Bankaktien waren am Freitag gesucht, in Zürich wie an der Wall Street.
Laut Finanz und Wirtschaft standen neben der Technologiebranche auch Vertreter der Finanzbranche weit vorne im Gewinnerfeld: UBS, Partners Group und Julius Bär. Händler sprachen von Schnäppchenjägern, die die jüngsten Verluste zum Einstieg nutzten. Am Morgen hatte zudem die Nachrichtenagentur AWP gemeldet, dass die Konzernleitung der UBS in einem Memo ihre Strategie trotz der Regulierungsdebatte bekräftigt.
UBS Aktie: 3,5 Prozent in zwei Tagen
Seit dem Schlusskurs vom Mittwoch bei 36,80 Franken hat die UBS Aktie 3,5 Prozent gewonnen. Sie beendet die Woche über dem Niveau vom Montagabend. Der Einbruch nach dem Votum der Wirtschaftskommission des Nationalrats ist damit aufgeholt. Die Kommission will, dass die Bank ihre Auslandstöchter zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen muss. Mit einem Handelsvolumen von rund 132 Millionen Franken blieb das Interesse an der Aktie hoch.
Ausblick: Wie geht es mit der UBS Aktie weiter?
Der SMI-Gewinner UBS hat die Woche gedreht. Bis zur Debatte im Nationalrat in knapp drei Wochen dürfte die UBS Aktie zwischen freundlicher Börsenstimmung und politischem Risiko pendeln.
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