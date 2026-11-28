UBS Aktie: Das Parlament ringt um Milliarden an Eigenkapital – und die Großbank dreht die Woche trotzdem ins Plus

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 18:45 3 Min.

Die Schweiz streitet darüber, wie viel Kapital ihre letzte Großbank vorhalten muss. Die UBS Aktie fiel nach der Debatte im Nationalrat und hat die Verluste schon wieder aufgeholt.

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Seit die UBS ihre einstige Rivalin übernommen hat, ist sie für die Schweiz zu groß, um zu scheitern – und genau deshalb Gegenstand eines politischen Dauerstreits. Die UBS Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, an der Schweizer Börse bei 38,10 Franken, ein Plus von 1,52 Prozent. Sie gehörte damit zu den stärksten Werten im Leitindex SMI. UBS Group AG · ISIN: CH0244767585 · WKN: A12DFH · Handelssymbol: 0UB · US-Handelssymbol: UBS Schlusskurs am 27. November, plus 1,52 Prozent 38,10 CHF Schlusskurs am Mittwoch nach dem Kapitalvotum 36,80 CHF 52-Wochen-Hoch vom 8. September 45,04 CHF Börsenwert rund 125 Mrd. CHF Quelle : SIX Swiss Exchange, Kursdaten vom 27. November 2026 Die Woche Erst das Votum, dann die Erholung Am Dienstag debattierte der Nationalrat über die künftigen Kapitalregeln für die Bank. Die Aktie reagierte mit Abgaben und schloss am Mittwoch bei 36,80 Franken. Bis Freitag war der Rückgang aufgeholt: Finanzwerte waren gefragt, und die UBS legte in zwei Tagen gut 3,5 Prozent zu. An deutschen Handelsplätzen stieg das Papier über seine 200-Tage-Linie. Der größere Trend zeigt allerdings nach unten. Seit Anfang November hatte die Aktie bis zur Wochenmitte knapp zehn Prozent verloren. Vom 52-Wochen-Hoch bei 45,04 Franken Anfang September ist sie rund 15 Prozent entfernt. Der Streit Sicherheit gegen Rendite Im Kern geht es um die Frage, wie stark die Bank ihre Auslandstöchter mit Eigenkapital unterlegen muss. Die Regierung will nach den Erfahrungen der Bankenkrise von 2023 höhere Polster. Die Bank warnt vor Wettbewerbsnachteilen gegenüber Instituten in den USA und der EU. Je nach Ausgestaltung stehen zusätzliche Kapitalanforderungen in Milliardenhöhe im Raum. Für Aktionäre ist das mehr als eine technische Frage. Höhere Kapitalanforderungen begrenzen den Spielraum für Aktienrückkäufe und Dividenden – die beiden Argumente, mit denen die UBS seit der Übernahme um Anleger wirbt. Die Vermögensverwaltung bleibt das Kerngeschäft. Was für die UBS Aktie spricht Große Vermögensverwaltung, Ausschüttungen an die Aktionäre und eine rasche Erholung nach dem Rückschlag. Was dagegen spricht Offener Streit um Kapitalregeln, mögliche Begrenzung von Rückkäufen, politischer Druck in der Schweiz und ein Kurs unter dem Jahreshoch. Häufige Fragen zur UBS Aktie Wo steht die UBS Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie an der Schweizer Börse bei 38,10 Franken (plus 1,52 Prozent). Worum geht es bei den Kapitalregeln?

Um die Frage, wie viel Eigenkapital die Bank künftig vorhalten muss, vor allem für ihre Auslandstöchter. Warum ist das für Aktionäre wichtig?

Weil höhere Anforderungen den Spielraum für Aktienrückkäufe und Dividenden verringern. Fazit: Die Politik sitzt mit am Tisch Die UBS Aktie hat die Woche gerettet, der Streit ist nicht entschieden. Solange das Parlament über die Kapitalregeln berät, bleibt jede Debatte ein Kursereignis. Klarheit bringt erst das Ende des Gesetzgebungsverfahrens.

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